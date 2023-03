Deutschland gegen Peru heute live: Flick gibt drei Stars Startelf-Verprechen

DFB-Team in Mainz gefordert

Deutschland trifft in Mainz auf Peru. Das WM-Debakel ist vergessen. Mit einem neuen DFB-Kader will Flick die Herzen der Fans zurückgewinnen. Deer Live-Ticker.

Deutschland - Peru -:- (Sa., 20.45 Uhr)

(Sa., 20.45 Uhr) Flicks Debütantenball in Mainz! Wen lässt der Bundestrainer von Beginn an ran?

Drei Stars bekommen Startelf-Versprechen: DFB setzt auf neues System

Deutschland - Peru -:- (-:-)

Deutschland: - Peru: - Tore: -

Mainz – Deutschland trifft im ersten Länderspiel nach der blamablen WM auf Peru. Nach den enttäuschenden Turnieren zuletzt will der DFB die Fans wieder mit Fußball begeistern und die Vorfreude auf die anstehende Heim-EM entfachen. „Wir wollen gute Ergebnisse erzielen und die Spiele gewinnen“, gab Bundestrainer Hansi Flick die Marschroute für die beiden anstehenden Spiele vor. „Das sind auch die Dinge, die jeder Fan sehen will.“

Eine deutliche Ansage an den Kader, mit dem Flick Fußball Deutschland überraschte. Auf etablierte Kräfte wie Thomas Müller, İlkay Gündoğan oder Leroy Sané wurde verzichtet und stattdessen dem ein oder anderen neuen die Chance gegeben.

+ Bundestrainer Hansi Flick setzt beim ersten Länderspiel auf Niclas Füllkrug. © IMAGO/Marc Schueler

Deutschland gegen Peru im Live-Ticker: Flick setzt auf sechs Neulinge im Kader

Insgesamt sechs mögliche Debütanten lud der DFB-Coach zu den Länderspielen ein. Für die Defensive nominierte der Bundestrainer Marius Wolf (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) und Malick Thiaw (AC Mailand).

In der Offensive sollen Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Mergim Berisha (FC Augsburg) und Kevin Schade (FC Brentford) Akzente setzen. Die Neulinge sollen allesamt in den bevorstehenden Spielen erste Länderspiel-Erfahrungen sammeln.

Deutschland gegen Peru heute live: Flick beginnt mit Füllkrug, Werner und ter Stegen

Auch über die Startformation gab der Bundestrainer auf der Pressekonferenz erste Details bekannt. Marc-André ter Stegen soll anstelle von Manuel Neuer das Tor hüten. Und: Der Keeper des FC Barcelona darf nicht nur in beiden Länderspielen im Tor stehen, er bekommt sogar die heißbegehrte Nummer 1.

Auf dem Feld will Flick etwas am System verändern. „Wir werden mit zwei Spitzen spielen, werden im Mittelfeld aber etwas anders aufstellen“, kündigte Flick an. Neben dem Bremer Niclas Füllkrug wird RB-Stürmer Timo Werner für die DFB-Elf starten.

Joshua Kimmich führt die Mannschaft als Kapitän ins Spiel: „Mein Anspruch, vornweg zu gehen“

In der Absenz von Manuel Neuer wird Joshua Kimmich die Binde im Nationalteam tragen. „Es ist mein Anspruch, vornweg zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, dem werde ich versuchen, gerecht zu werden“, versprach der Mittelfeldspieler des FC Bayern. Gegen Peru bietet sich dem neuen DFB-Kapitän die erste Möglichkeit dazu.

Das Spiel in Mainz wird von der Schiedsrichterin Maria Sole Caputi geleitet, die jüngst Lob von der Ministerpräsidentin erhielt. (btfm)

