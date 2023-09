Flick erklärt vor Japan-Spiel die Kimmich-Position – Matthäus sieht „kein Experiment“

Reaktionen von Flick & Co.

Deutschland trifft am Samstagabend auf Japan. Diese Partie ist mehr als nur ein Testspiel. Daher wird es viel zu besprechen geben. Die Stimmen zum Spiel.

Wolfsburg/München – Das DFB-Team trifft am Samstagabend in Wolfsburg auf Japan. Dabei handelt es sich auf dem Papier zwar um ein Testspiel, doch aufgrund der Gemengelage in Fußball-Deutschland ist bei diesem Spiel sehr viel Druck auf dem Kessel.

Der Grund: Die desolaten Auftritte der Nationalelf während der WM und vor allem beim Testspiel-Trio im Juni. Hansi Flick steht ein Dreivierteljahr vor der EM 2024 im eignen Land mit dem Rücken zur Wand. Alles andere als ein überzeugender Sieg gegen die Blue Samurai wäre für das DFB-Team eine Enttäuschung.

Deutschland gegen Japan: Die Stimmen zum Spiel

Am Freitag bereits ließ der Bundestrainer eine kleine Bombe platzen und verkündete, dass ab sofort Ilkay Gündogan die Kapitänsbinde tragen wird. Gemeinsam mit Joshua Kimmich soll er zukünftig das Führungs-Duo bilden. Und der bisherige Captain? Bei Manuel Neuer gilt nun, dass er bald wieder gesund wird und zurückkommt“, sagte Flick am Freitag: „Aber da mache ich mir aktuell keine Gedanken.“

Es wird also viel Gesprächsbedarf rund um die Partie zwischen Deutschland und Japan geben.

Hansi Flick spricht vor dem Länderspiel bei RTL.

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel über ...

… die Entscheidung Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger aufzustellen: „Wir haben uns Gedanken gemacht nach den Spielen im März und Juni. Ich habe auch lange mit Jo diskutiert und er hat gesagt, er macht es. Er ist ein absoluter Teamplayer. Wir spielen das ein bisschen anders, wir werden mit einer Dreierkette aufbauen, dabei rückt er auf seine Sechser-Position vor.“

Lothar Matthäus (RTL-Experte) vor dem Spiel über ...

… die ungewohnte Position von Joshua Kimmich: „Es ist kein Experiment, Kimmich ist da groß geworden. Er ist vom Rechtsverteidiger ins Mittelfeld gekommen.“

... die Verbindung zwischen dem Bundestrainer und der Mannschaft: „Ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft zu 100 Prozent in Ordnung ist.“

