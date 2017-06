Live-Ticker: Aufstellung da - Löw wechselt auf vier Positionen

Weltmeister gegen Südamerika-Champion

Im zweiten Gruppenspiel beim Confed Cup geht es für Weltmeister Deutschland gegen Chile schon fast um den Gruppensieg. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel in Kasan.

Deutschland - Chile 0:0 (-:-)

Deutschland: 22 ter Stegen - 17 Süle, 2 Mustafi, 4 Ginter - 18 Kimmich, 21 Rudy, 14 Can, 3 Hector - 8 Goretzka, 7 Draxler - 13 Stindl Chile: 23 Herrera - 4 Isla, 17 Medel, 18 Jara, 15 Beausejour - 20 Aránguiz, 21 Díaz, 8 Vidal - 10 Hernández, 11 Vargas, 7 Sánchez Tore: ---- Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

+++ Zunächst ertönt die deutsche Nationalhymne.

+++ Die beiden Nationen und das Schiedsrichtergespann betreten den Rasen der Kasan-Arena.

+++ Der Iraner Alireza Faghani leitet das Spiel in der Kasan-Arena gegen Chile. Der 39 Jahre alte Lehrer steht seit 2008 auf der FIFA-Liste und ist für einige deutsche Spieler kein Unbekannter. Faghani pfiff bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro unter anderem das Finale zwischen der deutschen Auswahl und Brasilien (4:5 i.E.).

+++ Sami Khedira und Ilkay Gündogan stehen nicht im deutschen Aufgebot für den Confed Cup 2017. Dennoch drücken sie dem DFB-Team vor dem Fernseher die Daumen.

Expecting a tough game against Chile! Go get your first place in group B, boys! #ConfedCup #GERCHI #DieMannschaft @DFB_Team ⚽️ — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 22. Juni 2017

+++ Im Vorfeld des deutschen Gruppenspiels in Kasan gegen Chile hat DFB-Präsident Reinhard Grindel im Gedenken an Russlands Kriegsopfer einen Kranz im dortigen Park Pobedy niedergelegt. Anlässlich des Jahrestages des deutschen Überfalls auf Russland wird dort alljährlich der "Tag des Gedenkens und der Trauer" begangen. Grindel legte den mit einer Schleife "In ehrendem Gedenken, Deutscher Fußball-Bund" verzierten Kranz im Zentrum des Parks an der Ewigen Flamme nieder.

+++ Das letzte Länderspiel gegen Chile ist übrigens über drei Jahre her. Im März 2014 duellierte man sich in Stuttgart. Die DFB-Elf gewann durch ein Tor von Mario Götze mit 1:0.

+++ Joachim Löw könnte heute einen Rekordmarke als Bundestrainer knacken. In bislang 149 Spielen unter seiner Regie konnte die deutsche Nationalmannschaft 99 Siege einfahren. Folglich wäre ein Erfolg gegen Chile der 100. unter Jogi Löw.

+++ Auch die chilenische Mannschaft ist mit einigen Stars gespickt. Unter anderem sind Bayern Münchens Arturo Vidal, Gary Medel von Inter Mailand, Ex-Bundesliga-Profi Eduardo Vargas (von August 2015 bis Januar 2017 bei 1899 Hoffenheim, aktuell bei Tigres UANL) sowie Alexis Sánchez von Arsenal London dabei. Letzterer konnte am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Kamerun aufgrund von Knöchelproblemen nicht mitwirken. Torwart Claudio Bravo muss hingegen auch heute aussetzen.

+++ Rund eine Stunde vor Beginn der Partie steht fest, wer gegen Chile von Beginn an spielen wird. Bundestrainer Joachim Löw nimmt im Vergleich zum Australien-Match vier Veränderungen vor. Torwart Marc-André ter Stegen, die Verteidiger Niklas Süle und Matthias Ginter sowie Mittelfeldspieler Emre Can rücken in die Startelf.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom zweiten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei Confed Cup! Gegner ist der Südamerika-Champion Chile, der im Kampf um den Gruppensieg der Hauptkontrahent des DFB-Teams ist. Gespielt wird in der Kasan-Arena der gleichnamigen Stadt an der Wolga, Anstoß ist am Donnerstag um 20 Uhr.

Deutschland - Chile: Vorbericht

Nach dem knappen, aber verdienten 3:2-Erfolg im ersten Gruppenspiel gegen Australien, geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im Duell mit den Chilenen nun darum, den vermeintlich stärksten Gruppengegner zu schlagen, um sich damit fast schon den Gruppensieg sichern zu können. "Chile ist eine der weltbesten Mannschaften, unabhängig vom Start in dieses Turnier", warnte Löw. In bislang sieben Duellen behielt Deutschland fünfmal die Oberhand, nur zweimal ging man als Verlierer vom Platz (12:7 Tore).

Derzeit liegt Deutschland hinter Chile auf Rang zwei, die Südamerikaner führen das Tableau dank des besseren Torverhältnisses durch den 2:0-Erfolg über Afrika-Meister Kamerun an.

fw/sk