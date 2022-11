Der FC Southampton trennt sich von Ralph Hasenhüttl

Premiere League

Nach fast vier Jahren ist Schluss: Ralph Hasenhüttl ist beim FC Southampton freigestellt worden. Wie es dazu kam, lesen Sie hier:

Nach fast vier Jahren: Ralph Hasenhüttl wurde beim FC Southampton entlassen. Der Verein ist nach dem jüngsten 1:4 gegen Newcastle auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht. Der 55-jährige ehemalige Trainer des VfR Aalen hatte fast vier Jahre lang das Sagen beim Premier-League-Club. Im Jahr 2012 führte er den VfR Aalen in die 2. Bundesliga - das ist bis heute der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. In einem Statement auf der Club-Website bedankten sich die Verantwortlichen bei Hasenhüttl „für all seine Bemühungen und sein unermüdliches Engagement während seiner Zeit als Manager.“ Wie es für den Verein nun weitergeht, verrät die Schwäbische Post.

