Schalke-Trainer Wagner vor dem Aus? Mutige Entscheidung vor Schicksalsspiel - Hammer-Nachfolger im Gespräch

Der FC Schalke 04 schlittert immer tiefer in die Bundesliga-Krise. Es kursiert der Name eines prominenten Trainers als möglicher Nachfolger von David Wagner.

* hat ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Der FC Schalke 04* kommt nach der Corona-Pause aber nicht in Tritt.

Update vom 30. Mai, 9.01 Uhr: Ob das gut geht? Schalke-Trainer David Wagner hat sich vor dem Spiel gegen Werder Bremen* offenbar dazu entschieden, Alexander Nübel wieder ins Tor zu stellen. Markus Schubert hatte zuletzt mehrmals keinen sicheren Eindruck gemacht.

Was, wenn auch Nübel wieder patzt? Möglicherweise fliegt Wagner die Entscheidung dann um die Ohren - und es wird trotz Schneiders Jobgarantie weiter ungemütlich für den Trainer.

Nübel wird die Schalker nach der Saison in Richtung München verlassen. Die Bayern sind am Samstag im Topspiel gegen Düsseldorf gefordert, hier gibt es den Live-Ticker.

Update vom 28. Mai, 13.59 Uhr: Wie geht es auf Schalke weiter? Trainer David Wagner steht ob der jüngsten Krise heftig unter Beschuss. Aber: Sportchef Jochen Schneider will von einer möglichen Entlassung nichts wissen*. Ob dies auch nach dem Bremen Spiel gilt? Wir sind für Sie im Ticker mit dabei und begleiten den Krisen-Gipfel.

Am Tag nach der Düsseldorf-Pleite sagte er gegenüber Sky Sport News HD: „Man sollte jede Krise nutzen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir werden gemeinsam mit David Wagner zur neuen Saison den roten Faden wieder aufnehmen und da weitermachen, wo wir im Januar, Februar unterbrochen wurden.“

Trotz "handfester Krise": Schneider gibt Wagner Jobgarantie #skybuli https://t.co/tMsnPwdQNw — Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) May 28, 2020

David Wagner: Schalke-Zeit bald vorbei? Schneider gibt Rückendeckung - Hammer-Nachfolger im Gespräch

Schneider will also an Wagner, der in der ersten Saisonhälfte „begeisternden“ Fußball spielen ließ, festhalten. Eine Trainerdiskussion „wäre fehl am Platze“. Schneider verwies erneut auf die Verletztenmisere vor der Corona-Zwangspause. „Uns ist in den vergangenen Monaten eine Achse weggebrochen“, sagte er. Die extrem defensive Taktik in Düsseldorf verteidigte er als „vollkommen richtigen“ Ansatz. Wagner sei trotz der sportlichen Krise „gefestigt, aber auch angriffslustig und motiviert, den Bock wieder umzustoßen“.

Dabei wurde zuletzt schon über Nachfolger diskutiert. In den sozialen Netzwerken werden, wie ruhr24.de* berichtet, unter anderem zwei Kandidaten gehandelt: Niko Kovac und Domenico Tedesco. Die stehen wohl auch bei Erzrivale Borussia Dortmund auf einer ominösen Liste.

Schalke in der Krise: Trainer David Wagner vor dem Aus? Aussagen von Sportchef Schneider lassen tief blicken

Erstmeldung vom 28. Mai, 10.15 Uhr: Gelsenkirchen - Als der FC Schalke 04 zuletzt ein Spiel in der Bundesliga* gewonnen hat, hat manch ein Fußballfan noch an einen schönen Sommerurlaub in der Sonne gedacht. Oder an eine spannende Europameisterschaft*, einen Kinobesuch, eine Geburtstagsparty mit etlichen Freunden.

Am 17. Januar besiegte Königsblau Borussia Mönchengladbach mit 2:0. Es folgte Spiel um Spiel, das Coronavirus lähmte den Sport*, eine Pause musste her, die Bundesliga* nahm ihren Spielbetrieb wieder auf - und dann: Der Abend des 27. Mai. Traumtor von Weston McKennie, S04 führte nach einer Stunde in Düsseldorf mit 1:0. Trainer, Spieler und Fans hatten den langersehnten Sieg vor Augen, doch die Fortunen-Stürmer Rouwen Hennings und Kenan Karaman drehten das Spiel innerhalb von sechs Minuten - und machten die Zehn voll.

Schalke 04: Zehn Spiele ohne Sieg - Trainer David Wagner vor dem Aus?

Seit zehn Spielen stehen die Schalker nun ohne Sieg da. Sechs Pleiten, vier Unentschieden - in der aktuellen Formtabelle ist man Letzter, die Knappen haben den schlechtesten Lauf seit 23 Jahren. Es ist der ordentlichen Hinrunde zu verdanken, dass man aktuell noch auf Platz neun steht und sogar noch in Richtung Europa League schielen darf.

Das sagt Chef-Trainer David #Wagner nach der Partie in Düsseldorf - die PK bei @YouTube ⬇️#S04 | ⚪️ | #F95S04 — FC Schalke 04 () (@s04) May 27, 2020

Von diesem Umstand zehrte auch Trainer David Wagner zuletzt, doch inzwischen wird die Unruhe größer. Natürlich ist die Verletztenlage dramatisch, schließlich fallen mit Suat Serdar und Amine Harit die torgefährlichsten Spieler aus. Aber ist Wagner noch der richtige Mann für den Posten? Der Coach sagte nach dem Spiel gegen die Fortunen, die am Samstag gegen den FC Bayern ran müssen, folgendes: „Wir haben einen vollkommen anderen Ansatz gewählt und das sehr solide gemacht. Wir verlieren das Spiel, weil wir zwei Standardsituationen nicht sauber weg verteidigen. Dass es mental nicht einfach ist für die Jungs, wenn du so eine Serie spielst, ist doch selbstverständlich. Die Herangehensweise ist für die Mannschaft in der momentanen Situation die einzig richtige und mögliche.“

David Wagner: Schalke-Trainer in der Kritik - Sportchef Schneider ohne klares Bekenntnis

Sportchef Jochen Schneider hat nach der erneuten Niederlage ein klares Bekenntnis zu Wagner vermieden, die Kritik am Trainer aber zumindest relativiert. „Es ist nicht richtig, es alleine am Trainer festzumachen. Da gehören alle im Verein dazu“, sagte Schneider nach der Partie bei Sky: „Die Kritik ist Kritik an uns allen. Wir alle müssen die Dinge besser machen.“

Dennoch stellte Schneider nach zehn Spielen ohne Sieg klar: „Wir können uns nicht so präsentieren wie in den letzten drei Spielen. Das ist ein gehöriger Negativlauf, den müssen wir schnellstens beenden. Am besten am Samstag*.“ Dann spielt Schalke gegen Abstiegskandidat Werder Bremen *. Auf die Frage, ob ein Sieg für Wagner dann Pflicht sei, antwortete Schneider: „In erster Linie ist eine gute Leistung Pflicht.“

Klingen diese Statements schon wie ein Ultimatum für Wagner?

Auch bei Schalkes Erzrivale wird über den Trainer gesprochen: Was wird aus BVB-Trainer Lucien Favre? WM-Held Mario Götze steht bei Schwarz-Gelb vor dem Absprung - kommt ausgerechnet Schalke als neuer Verein in Frage? Darüber wird zumindest im Netz spekuliert.

