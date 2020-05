David Wagner malt düsteres Transfer-Szenario: „Wir können alle Überlegungen in die Tonne kloppen“

S04 kann keine großen Sprünge machen

+ © Marcel Kusch/dpa David Wagner sprach in einem Interview über die möglichen Transfers des FC Schalke 04. © Marcel Kusch/dpa

Der FC Schalke 04 ist zurzeit wirtschaftlich arg gebeutelt. Auch auf die Transfers des S04 hat dies Auswirkungen. David Wagner gewährt einen Einblick.

Gelsenkirchen - David Wagner (48) übernahm den FC Schalke 04* im Sommer 2019. Zusammen mit Sportvorstand Jochen Schneider (49) verpasste der 48-Jährige dem Kader des S04 eine sichtliche Verjüngungskur, wie RUHR24.de* berichtet.

Den eingeschlagenen Weg will der Trainer der "Knappen" auch in Zukunft fortsetzen. Große Sprünge sind für David Wagner und den FC Schalke 04 in der kommenden Transferperiode aus finanziellen Gründen nämlich nicht drin.

Etwas aufatmen können die „Königsblauen“ allerdings dennoch. Schließlich kann die Bundesliga-Saison in der zweiten Maihälfte fortgesetzt werden.

