"Am Schluss explodiert das System" - Oliver Bierhoff rechnet mit drastischen Änderungen +++ Live-Ticker zum Coronavirus im Fußball

Direktor des DFB-Teams im Interview

Wegen des Coronavirus rechnet Oliver Bierhoff vom DFB mit drastischen Änderungen im Fußball. Am Ende explodiere das System, so der Direktor der Nationalmannschaft.

Trotz Coronavirus* rät der europäische Fußball-Verband UEFA davon ab, die Saison vorzeitig abzubrechen.

davon ab, die Saison vorzeitig abzubrechen. Derzeit sucht die UEFA nach Lösungen , wie auch die Champions League und Europa League fortgesetzt werden können.

, wie auch die und fortgesetzt werden können. Der spanische Fußballverband plant derweil trotz Coronavirus umfangreiche Maßnahmen, um wieder spielen zu können.

umfangreiche Maßnahmen, um wieder spielen zu können. Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus im Fußball (Bundesliga/DFL)*.

Update, Freitag (3. April), 14.52 Uhr: Frankfurt - Oliver Bierhoff (51) rechnet mit großen Einschnitten im Profifußball. Der Direktor der DFB-Nationalmannschaft wagte einen Blick in die Zukunft.

Coronavirus (Fußball): Profis werden laut Oliver Bierhoff weniger verdienen

"Die Preise werden sinken. Ein Spieler am Ende des Vertrags wie Mario Götze zum Beispiel wird nicht mehr die bisherigen Beträge erhalten", sagte Oliver Bierhoff in einem Interview mit der italienischen Sport-Tageszeitung Gazetta dello Sport.

Dabei wird nicht nur Mario Götze (27), dessen Vertrag beim BVB diesen Sommer ausläuft, wegen des Coronavirus betroffen sein. Geht es nach Oliver Bierhoff, wird sich viel im Fußball ändern.

Coronavirus (Fußball): Das System wird laut Oliver Bierhoff explodieren

"Bisher wollte man im Fußball immer mehr. Jeder überlegte, wie man immer mehr verdienen kann. Gier galt als oberstes Prinzip. Am Schluss explodiert das System."

Wegen des Coronavirus glaubt Oliver Bierhoff weiter, dass "auf einem niedrigen Niveau neu gestartet" wird. "Man wird froh sein, dass man überhaupt eine Arbit hat, dass man arbeiten gehen kann. Das wird ein neues Glück sein."

Dabei macht der Direktor der DFB-Nationalmannschaft klar, dass selbstverständlich nicht nur der Fußball vom Coronavirus stark betroffen sein wird. "Jetzt wird es überall weniger Geld geben. Das betrifft die Fernsehkonzerne, die Sponsoren und die Fans, die für anderes ihr Geld ausgeben müssen."

Update, Freitag (3. April), 08.55 Uhr: Der europäische Fußballverband UEFA hat seinen Mitgliedsverbänden davon abgeraten, die jeweiligen Meisterschaften abzubrechen. Das geht aus einem Brief hervor, von dem die die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) am Donnerstag (2. April) berichtet.

Coronavirus (Fußball): UEFA rät vom Saisonabbruch ab

Dort heißt es, dass man zuversichtlich sei, "dass Fußball in den kommenden Monaten zu den Bedingungen der Behörden wieder starten kann und jede Entscheidung, die inländischen Wettkämpfe aufzugeben, zu diesem Zeitpunkt verfrüht und nicht gerechtfertigt ist." Derzeit arbeite die UEFA daran, eine Lösung für die europäischen Ligen trotz des Coronavirus zu finden, damit kein Saisonabbruch eingeleitet wird.

Am Donnersag (2. April) hatte die belgische Liga bekanntgegeben, einen Spieltag vor Saisonende und damit unmittelbar vor Beginn der Playoffs, die Saison abzubrechen. Eine finale Entscheidung soll auf einer Generalversammlung am 15. April getroffen werden.

Coronavirus (Fußball): UEFA plant Champions League und Europa League im Juli fortzusetzen

Die UEFA steckt wegen des Coronavirus derzeit in der Bredouille. So ist noch nicht klar, wann zum Beispiel die Champions League und Europa League fortgesetzt werden.

Eine Überlegung sieht vor, die internationalen Fußball-Wettbewerbe im Juli und August zu beenden. Allerdings nicht mehr in dem gewohnten Modus mit einem Hin- und Rückspiel, sondern nur jeweils mit einem einzigen Duell.

Coronavirus (Fußball): DFL will Bundesliga-Saison beenden

Der UEFA-Aufruf für die nationalen Ligen dürfte bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) auf Gehör stoßen. Schließlich hatte zuletzt noch DFL-Geschäftsführer Christian Seifert (50) betont, dass die Bundesliga die Fußball-Saison beenden solle - vorausgesetzt, es sei möglich.

In Deutschland steht fest, dass der Spielbetrieb bis zum 30. April ruht. Derzeit hoffen die Verantwortlichen, Anfang oder Mitte Mai dann wieder spielen zu können. In der Bundesliga stehen noch neun Spieltage aus.

Coronavirus (Fußball): Spanien will Ligabetrieb mit besonderen Maßnahmen wieder aufnehmen

Elf Spieltage stehen sogar noch in Spanien aus, das besonders stark vom Coronavirus betroffen ist. Auf der iberischen Halbinsel gibt es wegen des Virus Sars-CoV-2 bereits mehr als 10.000 Tote und mehr als 110.000 Infizierte (Stand, Donnerstag, 2. April).

Der spanische Radiosender Cope berichtet nun von einem Protokoll, wie die "La Liga" den Spielbetrieb wieder aufnehmen möchte. Zwar sei noch unklar, wann das geschehe und es wird empfohlen, dass mindestens 15 Tage lang trainiert werden müsse, ehe wieder gespielt werden könne.

Coronavirus (Fußball): Spanien will Familien testen und unterteilt jedes Trainingsgelände

Doch nach Einzeltraining in kleineren Gruppen, die dann immer mehr erweitert werden und zunächst Handschuhe und Mundschutz tragen sollen sowie zwei weiteren Testreihen auf das Coronavirus könne wieder an Fußball gedacht werden. Weitere Maßnahmen sehen unter anderem vor, dass auch die Familien der Spieler getestet werden und das Trainingsgelände unterteilt wird - in fitte und angeschlagene Spieler sowie Personal für den Wachschutz, der Küche oder beispielsweise die Fitnessräume.

Update, Donnerstag (2. April), 21.15 Uhr: Der aktuelle Plan der DFL sieht vor, im Mai den Spielbetrieb in der Bundesliga fortzusetzen. Drastische Maßnahmen sollen dabei trotz Coronavirus einen möglichst reibungslosen Ablauf ermöglichen.

+ Die DFL um Geschäftsführer Christian Seifert plant drastische Maßnahmen, um die Bundesliga fortzusetzen. © Arne Dedert/dpa

Coronavirus (Fußball): DFL plant regelmäßige Schnelltests in der Bundesliga

Wie der mdr heute berichtet, plant die DFL, die Teams der Bundesliga alle drei Tage per Schnelltest auf das Coronavirus zu testen. Die Tests sollen von medizinisch geschultem Personal vorgenommen werden Die Maßnahe ist Teil einer medizinische Taskforce, die eingesetzt wird, um einen reibungslosen Ablauf der restlichen Saison zu gewährleisten.

Sollte ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden, muss nicht mehr wie bisher die ganze Mannschaft in Quarantäne, sondern nur der betroffene Spieler.

Coronavirus (Fußball): Vereine müssen bei 13 gesunden Spielern antreten

Eine weitere getroffene Maßnahme bezieht sich auf die Kadergrößen und mögliche Krankheitsfälle innerhalb einer Mannschaft. So soll die DFL beschlossen haben, dass ein Team antreten muss, sobald es über 13 gesunde Feldspieler verfügt. Andernfalls wird das Spiel als verloren gewertet.

Update, Donnerstag (2. April), 14.50 Uhr: Die Jupiler Pro League hat die Saison abgebrochen. Das ließ die belgische Liga in einem Statement mitteilen.

Coronavirus (Fußball): Belgien bricht ab - FC Brügge Meister

"Es besteht die Gefahr, dass mögliche Infektionen eines Spielers oder des Spielerkerns den sportlichen Verlauf des restlichen Wettbewerbs in inakzeptabler Weise beeinflussen", zitiert der Sport-Informations-Dienst (SID) den belgischen Verband. Damit ist Belgien das erste Land, das wegen des Coronavirus die Fußball-Saison vorzeitig beendet.

Damit ist der FC Brügge, der vor dem Saisonabbruch 15 Punkte Vorsprung hatte, vorzeitig Meister. Unklar ist aber noch, wie der Auf- und Abstieg geregelt werden soll.

Coronavirus (Fußball): Belgien trifft finale Entscheidung am 15. April

"Der Vorstand ssetzte eine Arbeitsgruppe ein, die die sportlichen Knoten und die finanziellen Auswirkungen dieser Entscheidung prüfen werden", teilt die Jupiler Pro League weiter mit. Eine finale Entscheidung soll auf einer Generalversammlung getroffen werden, die am 15. April stattfindet.

Update, Donnerstag (2. April), 10.30 Uhr: München - Fußball-Fans müssen trotz Coronavirus nicht ganz auf das geliebte Spiel mit dem runden Ball verzichten. Live-Spiele sind zwar derzeit nicht möglich.

Coronavirus (Fußball): Sky zeigt Bundesliga-Konferenz am Samstag

Trotzdem hat sich Sky etwas einfallen lassen, um keine zu große Bundesliga-Langeweile aufkommen zu lassen. Der Pay-TV-Sender lässt die Samstags-Konferenz wieder aufleben und beginnt damit am kommenden Samstag (4. April), wie er am Mittwoch (2. April) mitteilte.

+ Der Pay-TV-Sender Sky zeigt wegen der Coronavirus-Krise ab sofort am Samstag eine besondere Bundesliga-Konferenz. © Robert Michael/dpa

Dabei werden ab 15.30 Uhr Spiele der Teams gezeigt, die tatsächlich an diesem Samstag aufeinandergetroffen wäre - nur mit den spektakulärsten Duellen der vergangenen 20 Jahre. Dabei gibt es noch eine Besonderheit.

Coronavirus (Fußball): Sky-Konferenz der Bundesliga mit Experte Didi Hamann ab 15 Uhr

Denn Sky wird wegen der Coronavirus-Krise die Konferenz neu live aufleben lassen. Das heißt: Ab 15 Uhr begrüßt Moderator Michael Leopold den Experten Didi Hamann auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, um die Zuschauer von München aus einzustimmen.

Anschließend werden Kai Dittmann, Hansi Küpper, Roland Evers, Toni Tomic und Jonas Friedrich die fünf Fußball-Spiele aus dem Konferenz-Studio in München live kommentieren. Das sind für den Anfang:

RB Leipzig - Hertha BSC

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln

Union Berlin - Mainz 05

FC Augsburg - SC Paderborn

Coronavirus (Fußball): Sky zeigt Bundesliga-Knaller von Schalke und BVB

Im Anschluss folgt eines der Topspiele zwischen dem BVB und dem FC Bayern München aus den vergangenen Jahren. Der Pay-TV-Sender Sky kündigte an, das Programm so lange durchzuziehen, bis die Coronavirus-Krise vorbei ist und wieder Bundesliga-Fußball fortgesetzt werden kann.

Nach Informationen von Bild.de bedeutet das unter anderem, dass demnächst auch das spektakuläre 4:4 zwischen dem BVB und FC Schalke 04 (November 2017), das 7:4 des S04 gegen Bayer Leverkusen (Februar 2006) oder das 3:3 zwischen dem FC Bayern München und Fortuna Düsseldorf (2019) gezeigt wird.

Update, Mittwoch (1. April), 15.26 Uhr: Während die Bundesliga mittlerweile glaubt, ein Ende wegen der Coronavirus-Krise abzusehen, ist noch nicht klar, wie es in den anderen europäischen Ligen weitergeht. Geschweige denn bei den internationalen Wettbewerben.

Coronavirus (Fußball): Champions League und Europa League erst im Juli und August wieder

Wegen des Coronavirus sind schließlich im Fußball derzeit auch die Champions League und Europa League ausgesetzt. Einem Bericht des ZDF zufolge gibt es von der UEFA aber nun erste Überlegungen, wann die Turniere weitergespielt werden können.

+ UEFA-Präsident Aleksander Ceferin muss wegen des Coronavirus die Termine für Champions League und Europa League verschieben. © Gregorio Borgia/dpa

Demnach sollen beide Wettbewerbe erst im Juli fortgesetzt werden und würden bis in den August hinein andauern. Immerhin käme das den deutschen Klubs zumindest kurzfristig entgegen, die international noch vertreten sind und hoffen dürfen, in der Bundesliga die Saison bis zum 30. Juni beenden zu können.

Coronavirus (Fußball): UEFA-Pläne könnten neuen Bundesliga-Saison durcheinanderbringen

Mit einern offiziellen Bestätigung des Fußball-Plans kann noch heute (1. April) gerechnet werden. Am Mittwochnachmittag findet eine UEFA-Video-Konferenz wegen des Coronavirus und seinen Folgen statt.

Ob die Bundesliga-Klubs sich mittelfristig über den UEFA-Plan freuen, ist allerdings fraglich. Denn würden Champions League und Europa League erst im August beendet werden, würde sich ein entsprechender Start der Saison 2020/2021 nach hinten verschieben.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga-Start der neue Saison verschiebt sich nach hinten

Zwar wurde die Fußball-EM 2020 wegen des Coronavirus schon um ein Jahr verschoben, sodass die Klubs mehr Zeit haben. Doch aus der Bundesliga sind ingesamt noch fünf Klubs international vertreten.

ICYMI: UEFA will host a video-conference with member associations today to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.



Full information: — UEFA (@UEFA) April 1, 2020

In der Champions League steht der FC Bayern München nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel beim FC Chelsea mit einem Bein im Viertelfinale, in dem RB Leipzig nach zwei Siegen gegen Tottenham Hotspur bereits wartet. In der Europa League sind sogar noch drei Klubs vertreten.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga in der Champions League und Europa League noch vertreten

Während Bayer Leverkusen gute Chancen auf das Viertelfinale hat, stehen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt vor dem Aus. Der VfL Wolfsburg verlor das Hinspiel daheim gegen Schachtar Donezk 1:2, während Eintracht Frankfurt sogar daheim sogar eine 0:3-Niederlage hinnehmen musste.

Update, Mittwoch (1. April), 11.50 Uhr: Aufgrund der Coronavirus-Krise hat der FC Schalke 04 für die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle Kurzarbeit* angemeldet. Die gute Nachricht: Zunächst haben die Mitarbeiter keine Einschränkungen zu befürchten. Das hängt auch mit einer großen Geste des Profis des S04 zusammen.

Coronavirus (Fußball): Ex-BVB-Star Neven Subotic fordert mehr Solidarität

Update, Mitwoch (1. April), 11.41 Uhr: Der ehemalige BVB-Star und aktuelle Bunesligaspieler Neven Subotic (31, Union Berlin) sorgt sich in der Coronavirus-Krise um Fußballer aus den unteren Ligen*. Der 31-Jährige fordert zudem mehr Solidarität von den Vereinen.

+ DFL-Geschäftsführer Christian Seifert muss sich wegen des Coronavirus derzeit viele Gedanken machen, wie es in der Fußball-Bundesliga weitergeht. © Arne Dedert/dpa

Update, Mittwoch (1. April), 09.55 Uhr: Für die Profi-Fußballer zumindest in Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es trotz Coronavirus Licht am Ende des Tunnels. Denn sie dürfen das Training ab sofort wieder aufnehmen - im Gegensatz zu Hobbysportlern, die weiterhin nicht auf Sportplätze dürfen.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga-Teams aus NRW dürfen in Kleingruppen wieder trainieren

Damit die Fußball-Profis aus der Bundesliga wieder trainieren können, wurde in NRW ein Trick angewandt. Die Sportplätze der Klubs wurden zum Betriebsgelände erklärt.

Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass Mannschaftstraining wieder stattfinden kann. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Dienstag (31. März) bereits für eine Chancengleichheit plädiert und wegen des Coronavirus empfohlen, dass bis mindestens bis zum 5. April kein Mannschaftstraining stattfinden soll.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga-Spieler dürfen in Zweier-Gruppen mit Abstand trainieren

"Das Gesundheitsministerium hat in einem Schreiben klargestellt, dass Profisportler einen Beruf haben und dass sie in ihrer Berufsausübung nicht beschränkt werden dürfen", erklärte Dortmunds Ordnungsdezernent Norbert Dahmen (CDU). Der CDU-Politiker hatte sich bei der Landesregierung für eine Lockerung der Regelungen für Profis eingesetzt.

Die Bundesliga-Profis müssen in ihrem Fußball-Job nun aber weiterhin darauf achten, Abstände einzuhalten. Wegen des Coronavirus dürfe auch nach wie vor nur in Zweier-Gruppen trainiert werden.

Update, Dienstag (31. März), 19.29 Uhr: Frankfurt - Nach der Entscheidung der DFL, dass die Bundesliga im Mai trotz des Coronavirus fortgesetzt werden soll, äußerten sich einige Kluboffizielle zum Entschluss. Auch Hans-Joachim Watzke vom BVB und Alexander Jobst vom Revierrivalen Schalke.

+ Hans-Joachim Watzke (l.) vom BVB und Alexander Jobst von Schalke 04 sind sich bei der Entscheidung der DFL zur Bundesliga einig. © Henning Kaiser/Ina Fassbender/dpa; Collage: RUHR24

Coronavirus (Fußball): Bundesliga laut DFL ab Mai - Alexander Jobst und Hans-Joachim Watzke einig

Ungewohnt einig zeigte man sich bei den Ruhrpott-Rivalen Schalke und BVB. Nach der Pressekonferenz der DFL über die Fortsetzung der Bundesliga-Saison zeigten sich sowohl Hans-Joachim Watzke als auch Alexander Jobst erleichtert. Denn die Bundesliga steht zusammen.

"Sehr geschlossen", nannte der BVB-Boss die Versammlung gegenüber der WAZ (Bezahlartikel). Sein Kollege von den Königsblauen stimmte ihm zu und erklärte, dass die Pressekonferenz gezeigt habe, "wie wichtig ein einheitliches Vorgehen aller 36 Klubs ist."

Coronavirus (Fußball): Hans-Joachim, Alexander Jobst und DFL einer Meinung

Wichtig sei dieses Zeichen der Einheit, erklärte Alexander Jobst gegenüber der WAZ, sprach von Vertrauen in die DFL. "Alleingänge bringen in dieser Situation nichts." So sah es auch Hans-Joachim Watzke, doch konnte seine Vorfreude über die kommende Weiterführung der Bundesliga nicht verstecken.

Der BVB-Boss sei sich sicher, dass sich "wenn es einmal soweit ist - viele Menschen über die Rückkehr der Bundesliga freuen werden." Noch vor Kurzem war der 60-Jährige wegen unvorsichtigen Äußerungen zur Bundesliga-Situation in die Kritik geraten, ruderte jedoch wieder zurück.

Virologe: Kein Profifußball mehr in diesem Jahr

Coronavirus (Fußball): Bundesliga soll laut DFL ab Mai wieder starten

Update, Dienstag (31. März), 14.47 Uhr: Die Bundesliga-Saison 2019/2020 wird offenbar nicht abgebrochen. Darauf haben sich die Klubs in einer Video-Konferenz am heutigen Dienstag (31. März) verständigt.

Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert (50), kündigte in einer Video-Pressekonferenz in Frankfurt entsprechende Pläne an. Demnach soll in der Bundesliga ab Mai wieder Fußball gespielt werden - trotz des Coronavirus.

Außerdem sehe der Plan vor, dass die Saison bis zum 30. Juni beendet werden soll. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass irgendwann wieder eine neue Spielzeit beginnen würde.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga-Geisterspiele und wenig Personal laut DFL ab Mai

Insgesamt habe die DFL mit den Bundesliga-Vertretern vier Maßnahmen wegen des Coronavirus getroffen. Zum einen, nicht überraschend, ruht der Spielbetrieb bis zum 30. April. Außerdem darf bis mindestens 5. April kein Mannschaftstraining stattfinden.

Darüber hinaus sollen in den kommenden Wochen Konzepte erstellt werden, wie mit möglichst wenig Personal die Spiele stattfinden können. Also als sogenannte "Geisterspiele" ohne Zuschauer und darüber hinaus mit möglichst wenig weiteren Menschen vor Ort.

Coronavirus (Fußball): Nur drei Punkte Abzug bei Lizenz-Problemen für Bundesliga-Klubs

Außerdem ließ DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in Frankfurt verlauten, dass den Bundesliga-Klubs unabhängig von den Fußballspielen beim Lizenzierungsverfahren entgegengekommen werden soll. Demnach drohen bei einer möglichen Insolvenz-Anmeldung wegen des Coronavirus und seinen Folgen nicht neun Punkte Abzug für die kommende Saison, sondern nur drei.

+ Die DFL um Geschäftsführer Christian Seifert plant drastische Maßnahmen, um die Bundesliga fortzusetzen. © Arne Dedert/dpa

Das Lizenzierungsverfahren soll erst wieder ab der Saison 2020/2021 wieder so durchgeführt werden, wie es bekannt ist. Das bedeutet unter anderem auch, dass die Liquidität der Bundesliga-Klubs zunächst nicht überprüft wird. Dafür wird die nächste Frist auf den 30. September vorgezogen.

Erstmeldung, Dienstag (31. März), 11.24 Uhr: Das Coronavirus* hat eine weltweite Pandemie ausgelöst. An ein normales Leben ist derzeit nicht zu denken, wie RUHR24.de* berichtet.

Coronavirus (Fußball-Bundesliga): DFL-Sitzung heute in Frankfurt

Somit ist auch der Fußball vom Coronavirus (Live-Ticker zu NRW)* betroffen. Die Bundesliga pausiert derzeit so wie alle anderen Ligen in Europa.

Heute (31. März) trifft sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) per Video-Schalte aus Frankfurt heraus mit den Vertretern der Klubs und wird über die weitere Fortsetzung sprechen. Schon jetzt ist klar, dass der Vorschlag über die Ausdehnung der Pause bis Ende April nur eine reine Formalie ist.

Coronavirus (Fußball): DFL schlägt Bundesliga-Teams Trainingspause vor

Unklar ist aber zum Beispiel, wie es mit dem Training in der Bundesliga weitergeht. Hier scheint das deutsche Fußball-Oberhaus bislang geteilter Meinung zu sein.

Das DFL-Präsidium, das immerhin auch aus sechs Klub-Vertretern besteht, hat laut Angaben von Bild.de (Bezahlschranke) vorgeschlagen, dass kein Verein derzeit wegen des Coronavirus trainieren darf. So soll eine Chancengleichheit hergestellt werden.

Coronavirus (Fußball): DFL muss mit Bundesliga über Saisonabbruch sprechen

Doch nicht nur darüber will DFL-Boss Christian Seifert (50) heute von Frankfurt aus diskutieren lassen. Offenbar müssen die Fußball-Klubs auch für die Situation sensibilisiert werden, dass ein Abbruch der Bundesliga-Saison 2019/2020 im Bereich des Möglichen ist.

+ DFL-Boss Christian Seifert bangt wegen des Coronavirus um die Fortsetzung der Bundesliga-Saison. © Boris Roessler/dpa

Nach Informationen von Bild.de (Bezahlschranke) prüft die DFL dafür ein Szenario und hat "Juristen und Betriebswirte beauftragt, Lösungen zu finden, um das Risiko erfolgreicher Schadenersatzklagen von Klubs gegen eine "falsche" Abschlusstabelle zu minimieren". Denn: Wenn selbst "Geisterspiele" wegen des Coronavirus verboten werden, hat die Deutsche Fußball Liga keine Handhabe mehr.

Coronavirus (Fußball-Bundesliga): Freiwilliger Abbruch kommt für DFL nicht infrage

Ein freiwilliger Abbruch der Bundesliga-Saison 2019/2020 käme aber nach wie vor nicht infrage. Kein Wunder, schließlich drohen den Fußball-Klubs dann über 750 Millionen Euro Einnahmen verloren zu gehen. Bei vielen Vereinen aus der 1. und 2. Liga käme das einer extremen Gefährdung der Existenz gleich.

Doch was passiert, wenn die Saison wegen des Coronavirus tatsächlich abgebrochen wird? Bild.de berichtet, wonach die wahrscheinlichste Variante wäre, dass es in der 1. und 2. Liga keine Absteiger gäbe. Dafür würden beide mit 20 Teams spielen.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga-Tabelle muss als gültig anerkannt werden

Schwierig wird es hingegen, was in der Bundesliga mit den Teams passiert, die um den Einzug in die Champions League und Europa League kämpfen. Nicht nur die Teilnahme selbst würde je nach Wettbewerb mit unterschiedlich viel Geld belohnt werden.

Auch für die TV-Geld-Tabelle ist jeder Platz weiter oben Millionen Euro wert. Die 36 Fußball-Klubs aus 1. und 2. Liga müssten am besten dafür stimmen, dass die jetzige Tabelle trotz Abbruch wegen des Coronavirus gültig wäre - es wäre unter den Umständen die "einfachste" Lösung.

