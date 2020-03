Bundesliga wieder ab Mai geplant - DFL beschließt vier Maßnahmen +++ Live-Ticker zum Coronavirus im Fußball

Klubs aus 1. und 2. Liga tagten heute

Die Bundesliga soll trotz Coronavirus ab Mai wieder stattfinden. Die DFL trifft dafür vier Maßnahmen.

Update, Dienstag (31. März), 14.47 Uhr: Frankfurt - Die Bundesliga-Saison 2019/2020 wird offenbar nicht abgebrochen. Darauf haben sich die Klubs in einer Video-Konferenz am heutigen Dienstag (31. März) verständigt.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga soll laut DFL ab Mai wieder starten

Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert (50), kündigte in einer Video-Pressekonferenz in Frankfurt entsprechende Pläne an. Demnach soll in der Bundesliga ab Mai wieder Fußball gespielt werden - trotz des Coronavirus.

Außerdem sehe der Plan vor, dass die Saison bis zum 30. Juni beendet werden soll. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass irgendwann wieder eine neue Spielzeit beginnen würde.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga-Geisterspiele und wenig Personal laut DFL ab Mai

Insgesamt habe die DFL mit den Bundesliga-Vertretern vier Maßnahmen wegen des Coronavirus getroffen. Zum einen, nicht überraschend, ruht der Spielbetrieb bis zum 30. April. Außerdem darf bis mindestens 5. April kein Mannschaftstraining stattfinden.

Darüber hinaus sollen in den kommenden Wochen Konzepte erstellt werden, wie mit möglichst wenig Personal die Spiele stattfinden können. Also als sogenannte "Geisterspiele" ohne Zuschauer und darüber hinaus mit möglichst wenig weiteren Menschen vor Ort.

Coronavirus (Fußball): Nur drei Punkte Abzug bei Lizenz-Problemen für Bundesliga-Klubs

Außerdem ließ DFL-Geschäftsführer Christian Seifert in Frankfurt verlauten, dass den Bundesliga-Klubs unabhängig von den Fußballspielen beim Lizenzierungsverfahren entgegengekommen werden soll. Demnach drohen bei einer möglichen Insolvenz-Anmeldung wegen des Coronavirus und seinen Folgen nicht neun Punkte Abzug für die kommende Saison, sondern nur drei.

+ DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat wegen des Coronavirus Pläne vorgestellt, wie die Bundesliga fortgesetzt werden soll. © Arne Dedert/dpa

Das Lizenzierungsverfahren soll erst wieder ab der Saison 2020/2021 wieder so durchgeführt werden, wie es bekannt ist. Das bedeutet unter anderem auch, dass die Liquidität der Bundesliga-Klubs zunächst nicht überprüft wird. Dafür wird die nächste Frist auf den 30. September vorgezogen.

Erstmeldung, Dienstag (31. März), 11.24 Uhr: Das Coronavirus* hat eine weltweite Pandemie ausgelöst. An ein normales Leben ist derzeit nicht zu denken, wie RUHR24.de* berichtet.

Coronavirus (Fußball-Bundesliga): DFL-Sitzung heute in Frankfurt

Somit ist auch der Fußball vom Coronavirus (Live-Ticker zu NRW)* betroffen. Die Bundesliga pausiert derzeit so wie alle anderen Ligen in Europa.

Heute (31. März) trifft sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) per Video-Schalte aus Frankfurt heraus mit den Vertretern der Klubs und wird über die weitere Fortsetzung sprechen. Schon jetzt ist klar, dass der Vorschlag über die Ausdehnung der Pause bis Ende April nur eine reine Formalie ist.

Coronavirus (Fußball): DFL schlägt Bundesliga-Teams Trainingspause vor

Unklar ist aber zum Beispiel, wie es mit dem Training in der Bundesliga weitergeht. Hier scheint das deutsche Fußball-Oberhaus bislang geteilter Meinung zu sein.

Das DFL-Präsidium, das immerhin auch aus sechs Klub-Vertretern besteht, hat laut Angaben von Bild.de (Bezahlschranke) vorgeschlagen, dass kein Verein derzeit wegen des Coronavirus trainieren darf. So soll eine Chancengleichheit hergestellt werden.

Coronavirus (Fußball): DFL muss mit Bundesliga über Saisonabbruch sprechen

Doch nicht nur darüber will DFL-Boss Christian Seifert (50) heute von Frankfurt aus diskutieren lassen. Offenbar müssen die Fußball-Klubs auch für die Situation sensibilisiert werden, dass ein Abbruch der Bundesliga-Saison 2019/2020 im Bereich des Möglichen ist.

+ DFL-Boss Christian Seifert bangt wegen des Coronavirus um die Fortsetzung der Bundesliga-Saison. © Boris Roessler/dpa

Nach Informationen von Bild.de (Bezahlschranke) prüft die DFL dafür ein Szenario und hat "Juristen und Betriebswirte beauftragt, Lösungen zu finden, um das Risiko erfolgreicher Schadenersatzklagen von Klubs gegen eine "falsche" Abschlusstabelle zu minimieren". Denn: Wenn selbst "Geisterspiele" wegen des Coronavirus verboten werden, hat die Deutsche Fußball Liga keine Handhabe mehr.

Coronavirus (Fußball-Bundesliga): Freiwilliger Abbruch kommt für DFL nicht infrage

Ein freiwilliger Abbruch der Bundesliga-Saison 2019/2020 käme aber nach wie vor nicht infrage. Kein Wunder, schließlich drohen den Fußball-Klubs dann über 750 Millionen Euro Einnahmen verloren zu gehen. Bei vielen Vereinen aus der 1. und 2. Liga käme das einer extremen Gefährdung der Existenz gleich.

Doch was passiert, wenn die Saison wegen des Coronavirus tatsächlich abgebrochen wird? Bild.de berichtet, wonach die wahrscheinlichste Variante wäre, dass es in der 1. und 2. Liga keine Absteiger gäbe. Dafür würden beide mit 20 Teams spielen.

Coronavirus (Fußball): Bundesliga-Tabelle muss als gültig anerkannt werden

Schwierig wird es hingegen, was in der Bundesliga mit den Teams passiert, die um den Einzug in die Champions League und Europa League kämpfen. Nicht nur die Teilnahme selbst würde je nach Wettbewerb mit unterschiedlich viel Geld belohnt werden.

Auch für die TV-Geld-Tabelle ist jeder Platz weiter oben Millionen Euro wert. Die 36 Fußball-Klubs aus 1. und 2. Liga müssten am besten dafür stimmen, dass die jetzige Tabelle trotz Abbruch wegen des Coronavirus gültig wäre - es wäre unter den Umständen die "einfachste" Lösung.

