Coronavirus-Skandal im Stadion: RB Leipzig muss sich kleinlaut entschuldigen

Am 24. Spieltag kam es nicht nur in Hoffenheim zu einem Bundesliga-Skandal - auch in Leipzig spielten sich auf der Tribüne krasse Szenen ab.

Beim Bundesliga-Topspiel RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen kam es zu einem Eklat im Stadion.

Offenbar eine Coronavirus-Panikaktion.

Leipzig - Die Bundesliga ist in heller Aufregung am 24. Spieltag: Grund ist ein Fast-Spielabbruch in Hoffenheim, weil die Ultra-Fans aus München Mäzen Dietmar Hopp beleidigten. Einen Tag später ereignete sich dann ein weiterer Eklat in einem Bundesliga-Stadion - von vielen bislang unbemerkt. Doch nun muss sich RB Leipzig öffentlich bei den Fans entschuldigen.

Ordner von RB Leipzig werfen Japaner aus dem Stadion - aus Coronavirus-Panik

Beim Sonntagsspiel gegen Bayer Leverkusen schmiss der RB-Ordnungsdienst kurz nach dem Anpfiff rund 20 japanische Zuschauer aus der Red Bull Arena. Der Grund offenbar: Coronavirus-Panik! Der Verein musste nun über Twitter kleinlaut einräumen, dass hier „ein Fehler unterlaufen sei“. Der Verein entschuldigte sich für das Verhalten der Ordner. Die „Roten Bullen“ erklären das Verhalten mit der „großen Verunsicherung“, die es derzeit rund um das Coronavirus* gibt.

Coronavirus-Angst in der Bundesliga: RB Leipzig räumt Fehler ein - und versucht Verhalten zu erklären

Man habe den Sicherheitsdienst vor dem Spiel dazu angehalten, Personen aus „potenziellen Risikogebieten“ verstärkt zu kontrollieren. Offenbar sorgte nun das asiatische Aussehen der Stadionbesucher für diese Panik-Aktion. Nun wolle der Verein die betroffenen Fans als Wiedergutmachung zu einem Heimspiel einladen.

Unsere Stellungnahme zu den gestrigen Vorfällen mit den japanischen Stadionbesuchern.#RBLeipzig entschuldigt sich für den vorgefallenen Fehler & möchte das Geschehene wiedergutmachen.

Wie n-tv berichtet, handelt es sich bei dem Stadionrauswurf in Leipzig offenbar nicht um einen Einzelfall. Auf Twitter kursiert auch die Meldung, dass bereits am Samstag bei einem U19-Spiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin mutmaßlich „asiatisch aussehende Zuschauer“ ausgeschlossen wurden.

Coronavirus-Sorge bei Bundesliga-Spitzenduell Motto des Spiels wendet sich jetzt gegen RB Leipzig

Dass es ausgerechnet beim Sonntagsspiel gegen Leverkusen zu diesem Eklat kam, ist besonders bitter für das Bundesliga-Topteam. Das Motto des Spitzenspiels lautete "Love, Peace & Rasenball" - Leipzig wolle für gastfreundliche Fußballfeste stehen. Hat hier nicht geklappt!

In den Twitter-Kommentaren werfen viele dem Sicherheitsdienst im Stadion Rassismus bzw. „Racial Profiling“ vor. Und gehen auf das „Love, Peace & Rasenball“-Motto hämisch ein. Das sei eine „Realsatire“ gewesen.

Auch in München wächst die Angst vor dem Coronavirus - Autobauer BMW meldete am Montag den ersten Fall*. Indes stand auch der Schauspieler Florian David Fitz den Folgen der Corona-Angst im Supermarkt gegenüber.

