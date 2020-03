Attacken und Angst-Zustände: Bundesliga-Spieler berichtet von Coronavirus-Infektion +++ Live-Ticker 

SARS-CoV-2 (Covid-19) legt Fußball lahm

Bundesliga-Spieler Luca Kilian (SC Paderborn) beschreibt wegen des Coronavirus seine Angst. Live-Ticker zum SARS-CoV-2 (Covid-19) im Sport (Fußball).

Der Erreger Sars-CoV-2 vom besser bekannten Coronavirus hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt und auch den Fußball und Sport zum Erliegen gebracht.

vom besser bekannten hat sich zu einer weltweiten entwickelt und auch den Fußball und Sport zum Erliegen gebracht. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) berät heute zum zweiten Mal über das weitere Vorgehen in der Bundesliga .

berät heute zum zweiten Mal über das weitere . Derweil hat Luca Kilian vom SC Paderborn über seine Angst-Zustände gesprochen, als es ihm wegen des Coronavirus immer schlechter ging.

Update, Dienstag (24. März), 11.46 Uhr: Paderborn - Luca Kilian (20) vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 ist wieder gesund. Der deutsche U21-Nationalspieler hatte sich vor zwei Wochen mit dem Erreger Sars-CoV-2 vom Coronavirus infiziert.

Coronavirus (SARS-CoV-2) im Sport: Bundesliga-Spieler Luca Kilian vom SC Paderborn spricht über Erkrankung

Im Interview mit dem Westfalen-Blatt blickt Luca Kilian nun auf die schwere Zeit zurück. Dabei berichtet der Abwehrspieler vom SC Paderborn von Angst-Zuständen.

Alles fing am 10. März mit einem leichten Kratzen im Hals an, ehe Husten und Kopfschmerzen folgten. Am 12. März "bekam ich erste Hitzeattacken", berichtet der 20-Jährige, der sich dann sofort beim Mannschaftsarzt meldete.

Coronavirus (SARS-CoV-2) im Sport: Bundesliga-Spieler Luca Kilian vom SC Paderborn bekam Angst

"Noch einen Tag später wurde es dann richtig heftig. Ich bekam Fieber, Schüttelfrost und Zitterattacken", so Luca Kilian weiter. Der Bundesliga-Spieler vom SC Paderborn "hatte in dieser Phase dann auch zum ersten Mal Angst."

Erst nach vier Tagen sei das Fieber zurückgegangen und es ging ihm jeden Tag besser. Seit Montag (23. März) sei er wieder top fit und vom Coronavirus (SARS-CoV-2) erholt, also zwei Wochen später.

Coronavirus (SARS-CoV-2) im Sport: Luca Kilian von Mutter im Kinderzimmer gepflegt

Dass Luca Kilian vom SC Paderborn wieder fit ist, hat der 20-Jährige vor allem seiner Mutter zu verdanken. Die sei Krankenschwester und hatte ihn in seinem alten Kinderzimmer so gut es ging wegen des Coronavirus (SARS-CoV-2) isoliert und ihn gesund gepflegt.

"Wenn ich allein in Paderborn geblieben wäre, wäre ich ins Krankenhaus gegangen", so der deutsche U21-Nationalspieler weiter. Vor allem, als der Ernstfall eintrat und feststand, dass er an Covid-19 erkrankt sei, "bekam ich ein Angstgefühl, das ich auch in den nächsten Tagen mit mir rumgeschleppt habe. Denn da ging es mir täglich schlechter."

Update, Montag (23. März), 15.22 Uhr: In Europa ist Spanien nach Italien gegenwärtig am stärksten vom Coronavirus betroffen. Der Fußball ist in den Hintergrund gerückt und wird dort wohl auch noch eine Weile verweilen.

Reaktion auf Coronavirus: LaLiga setzt den Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit aus

Wie RFEF und LaLiga heute bekanntgaben, werden alle professionellen Fußballwettbewerbe so lange ausgesetzt, bis die Behörden der spanischen Regierung und die Generalverwaltung des Staates der Ansicht sind, dass der Spielbetrieb ohne gesundheitliche Gefährdung fortgesetzt werden kann.

Der spanische Fußballverband und LaLiga drücken im gemeinsamen Statement außerdem all jenen ihren größtmöglichen Dank aus, die sich in Zeiten von Covid-19 mit besten Kräften um das Wohlergehen der spanischen Bevölkerung sorgen. Außerdem schickten sie "eine herzliche Umarmung aus der Welt des Fußballs an die vielen Familien, die geliebte Menschen verloren haben".

Update, Montag (23. März), 11 Uhr: Oliver Leki, Aufsichtsratmitglied der DFL, hat sich am Sonntag gegenüber dem SWR über eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Bundesliga geäußert. Bei der DFL rechnet (oder hofft) man mit dem Wiederbeginn der Bundesliga am 30. April.

Oliver Leki (DFL) nennt konkreten Termin - Geht die Bundesliga am 30. April weiter?

"Das scheint mir der frühstmögliche Termin zu sein, um wirklich wieder an einen Spielbetrieb denken zu können", sagte Oliver Leki am Sonntag gegenüber dem SWR. Wichtig sei zu erwähnen, dass der Fußball Kulturgut, aber auch Wirtschaftsbetrieb ist. "Und um den am Laufen zu halten, ist es wichtig, dass wir produzieren können."

Jedoch sollte allen laut Oliver Leki klar sein, dass es sich zunächst um Geisterspiele handeln wird. Spiele ohne Zuschauer seien eine Möglichkeit, dass die Bundesliga und die Klubs aus der Krise herauskommen, ohne dass Existenznöte aufkommen. Am Dienstag (24. März) will sich das DFL-Präsidium zusammensetzen, um über die Coronavirus-Krise zu beraten.

Update, Sonntag (22. März), 17.18 Uhr: Die Corona-Krise legt aktuell den Spielbetrieb der Bundesliga lahm. Fast alle Vereine lassen ihre Profis Zuhause trainieren. Ein Bundesligaklub möchte dies nun ändern.

Coronavirus: Erster Bundesligaklub beendet Pause der Corona-Krise

Wie der VfL Wolfsburg auf der vereinseigenen Webseite bekannt gab, soll ab Montag (23. März) der Trainingsbetrieb in der Volkswagen Arena wieder aufgenommen werden - jedoch nur in kleinen Gruppen.

+ Der VfL Wolfsburg nimmt in Kleingruppen wieder den Trainingsbetrieb auf. © Peter Steffen/dpa

Sportdirektor Jörg Schmadtke (56) erklärt: "Aktuell ist der Stand, dass ab dem 2. April wieder gespielt wird. Auch wenn das unrealistisch scheint, müssen wir es annehmen und uns darauf einstellen."

Coronavirus: Bundesligaklub VfL Wolfsburg mit strengen Maßnahmen ins Training

Auf die leichte Schulter genommen wird die Corona-Krise beim Bundesligaklub jedoch nicht. Das Training soll "unter besonderen Bedingungen und der strengen Einhaltung hygienischer Maßnahmen" stattfinden. Der Rest der Bundesliga lässt es dennoch langsam angehen.

Bis auf Borussia Mönchengladbach haben die Profivereine ihre Schützlinge in die eigenen vier Wände verbannt. Bei Eintracht Frankfurt, Hertha BSC und beim SC Paderborn gab es einen oder mehrer Coronavirus-Fälle innerhalb der Mannschaft. Die Mannschaft der Eintracht sowie die Berliner befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Update, Samstag (21. März) 20.31 Uhr: Turin - Paulo Dybala (26) von Juventus Turin wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilten der Verein und der Spieler am Samstag mit.

Coronavirus: Paulo Dybala ist dritter infizierter Spieler von Juventus Turin

Der Offensiv-Star befinde sich derzeit in häuslicher Isolation, die Erkrankung verlaufe bisher ohne Symptome. Paulo Dybala wandte sich, auch im Namen seiner ebenfalls infizierten Partnerin, an seine Fans auf Twitter und Facebook: "Sowohl Oriana als auch ich wurden positiv getestet. Zum Glück geht es uns perfekt. Danke für Eure Nachrichten".

Der Argentinier ist bereits der dritte Spieler von Juventus Turin, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Zuvor wurden bereits Daniele Rugani (25) und Blaise Matuidi (32) als erkrankt gemeldet. Über 53.000 Menschen in Italien haben sich mit dem Virus angesteckt, 4.825 Personen sind bereits verstorben.

Update, Samstag (21. März), 17.05 Uhr: Frankfurt - Wie lange pausiert die Bundesliga wegen des Coronavirus? Nach einer ersten Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte Geschäftsführer Christian Seifert (50) am Montag (16. März) bekanntgegeben, dass der Spielbetrieb bis mindestens zum 2. April ruht.

Coronavirus: DFL rät Bundesliga-Fußball noch länger pausieren zu lassen

Im gleichen Atemzug betonte Christian Seifert bei einer Pressekonferenz der DFL aber "ausdrücklich, dass wir nicht davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen". Wegen Ansammlungsverboten während der Coronavirus-Krise in immer mehr Städten Deutschlands ist sowieso immer unwahrscheinlicher, dass Bundesliga-Mannschaften das Mannschaftstraining in einer Woche wieder aufnehmen können.

Dazu passt, dass das neunköpfige DFL-Präsidum nun offenbar den DFL-Mitgliedern eine weitere Aussetzung empfiehlt, wie der kicker berichtet. Demnach trifft sich das Präsidium am Dienstag (24. März) zu einer weiteren Sitzung, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Coronavirus in der Bundesliga: Eintracht Frankfurt und Hertha BSC unter Quarantäne

Eine längeres Aussetzen des Spielbetriebs ist auch deswegen wahrscheinlich, weil schon jetzt Bundesliga-Klubs wie Eintracht Frankfurt und Hertha BSC komplett unter Quarantäne stehen. Der FC Schalke 04 beispielsweise reagierte bereits und hat das Mannschaftstraining wegen des Coronavirus für eine weitere Woche ausgesetzt.

Die englische Premier League setzt den Spielbetrieb schon jetzt definitiv bis zum 30. April aus. Gleiches gilt für die 3. Fußball-Liga in Deutschland sowie die Frauen-Bundesliga.

Coronavirus im Fußball: EM 2020 um ein Jahr verschoben

Immerhin: Die EM 2020 wurde bereits um ein Jahr verschoben. So hätte die Bundesliga etwas mehr Zeit, die ausgefallenen Spiele nachzuholen.

Bislang appellierten die Vereinsverantwortlichen an eine Fortsetzung der Saison, da der DFL ansonsten ein Verlust von über 750 Millionen Euro droht. Selbst gestandene Klubs drohe dann der Kampf um die Existenz. Aktuell kann es aber noch nicht einmal sogenannte "Geisterspiele" geben.

+ Joshua Kimmich und Leon Goretzka spenden wegen des Coronavirus eine Million Euro. © Marius Becker/dpa

Update, Freitag (20. März), 12.38 Uhr: Mit dem Hashtag #WeKickCorona haben die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich (25) und Leon Goretzka (25) eine Spendenaktion gestartet. Dabei geht das Duo selbst mit gutem Beispiel voran.

Coronavirus: Leon Goretzka und Joshua Kimmich spenden eine Million Euro

Eine Million Euro spenden Joshua Kimmich und Leon Goretzka als Privatpersonen für eine Sofort-Hilfe. Das Geld soll wegen des Coronavirus für karitative Vereine und soziale Einrichtungen eingesetzt werden.

"Weil man es in der aktuellen Zeit gar nicht oft genug machen kann, auch von meiner Seite ein Riesendankeschön an alle, die in sozialen Vereinen, sozialen Einrichtungen, Arztpraxen oder Krankenhäusern alles dafür geben, um die Situation zu meistern", sagt Leon Goretzka auf Twitter in einer Stellungnahme per Video-Botschaft. "Was ihr leistet, ist wirklich Wahnsinn!"

Coronavirus: Leon Goretzka und Joshua Kimmich gründen Initiative #WeKickCorona

Deswegen haben sich Joshua Kimmich und der ehemalige Spieler des VfL Bochum und FC Schalke 04 wegen des Coronavirus gemeinsam überlegt, wie beide helfen und einen Beitrag dazu leisten können. "Wir haben eine Spendeninitiative namens 'We kick Corona' gegründet", so Leon Goretzka auf Twitter weiter.

Man habe eine Million Euro gespendet und hoffe, dass "viele dem Beispiel" folgen. Sei es durch das Bewerben auf Spendengelder oder durch direktes Spenden.

Coronavirus: Leon Goretzka ruft auf, zu Hause zu bleiben

Bis dahin hofft Leon Goretzka, dass wegen des Coronavirus alle zu Hause bleiben und man sich bald wiedersehe. Das Video des FC-Bayern-Spielers war am Freitagmittag (20. März) schon über 50.000 Mal angeklickt worden.

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam!



Deswegen gründen Joshua Kimmich und ich die Initative "WE KICK CORONA" und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen.



Macht mit auf https://t.co/qYai1pYawh pic.twitter.com/ZVdnAgamCS — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 20, 2020

Update, Freitag (20. März), 09.10 Uhr: Jonas Schmidt-Chanasit (40) ist Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Der Mediziner sagte am Donnerstag (19. März) im NDR Sportclub, dass er in 2020 nicht an eine Fortsetzung des Profifußballs glaube.

Coronavirus: Virologe glaubt nicht an Profi-Fußball und Bundesliga in 2020

"Man muss sich davon verabschieden. Es ist nicht realistisch, dass die Saison zu Ende geführt werden kann", so der 40-Jährige über die weltweite Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen.

Demnach würden die Hoffnungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und aller Bundesliga-Fans einen mehr als nur herben Dämpfer hinnehmen müssen. Zuletzt hatten unter anderem DFL-Geschäftsführer Christian Seifert (50) und sein Vize Peter Peters (57), Finanzvorstand beim FC Schalke 04, betont, wie wichtig es sei, die Saison zu Ende zu spielen.

+ Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit geht davon aus, dass die Bundesliga und der Fußball generell wegen des Coronavirus bis mindestens 2021 pausieren müssen. © Daniel Bockwoldt, Jan Woitas/dpa; Collage: RUHR24

Coronavirus: Existenz der Bundesliga-Klubs auf dem Spiel - 750 Millionen Euro würden fehlen

Würde die Bundesliga-Saison abgebrochen werden müssen, würden der DFL über 750 Millionen Euro Einnahmen verloren gehen. Die Existenz selbst gestandener Top-Klubs wäre dann wegen des Coronavirus und ihrer Folgen stark gefährdet.

"Wir sehen ja, wie die Situation in Europa ist und was uns noch bevorsteht. Und selbst wenn es uns nicht so schlimm treffen sollte, heißt das noch lange nicht, dass der Fußball wieder anfangen darf. Denn das würde natürlich wieder zu einer deutlichen Verschärfung der Situation führen", so der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit am Donnerstag (19. März) in Hamburg gegenüber dem NDR Sportclub weiter.

Virologe zum Coronavirus: Bundesliga kann frühestens erst 2021 fortgesetzt werden

Jonas Schmidt-Chanasit fasst daher wenig überraschend zusammen, was wohl kein Bundesliga-Fan und -Verein hören möchte: "Das heißt, wir sprechen hier sicherlich über einen Zeitraum, der frühestens nächstes Jahr erreicht werden kann."

Bislang hatte die DFL wegen des Coronavirus den Spielbetrieb zunächst nur bis zum 2. April eingestellt. Danach hofften alle Verantwortlichen, wenigstens mit Geisterspielen die Saison beenden zu können.

Virologe Jonas Schmidt-Chanasit: Bundesliga rückt wegen Coronavirus-Pandemie in den Hintergrund

"Auch Geisterspiele würden dazu verleiten, dass die Leute sich wieder treffen und zusammen gucken wollen", warnt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. Fußballspiele würden wegen der Coronavirus-Pandemie sowieso in den Hintergrund rücken, wie der Mediziner findet.

"Da gibt es viele Sachen, die früher zu entscheiden sind, wenn man die Schrauben überhaupt wieder lockern könnte. Was wirklich relevant ist, wie Kindergarten." Doch damit nicht genug.

"Die Spaßveranstaltungen, die müssen ganz zum Schluss kommen - gerade die, wo ein Potenzial besteht, dass sich die Leute treffen wollen. Das darf man beim Fußball nicht unterschätzen", so der Virologe weiter.

Coronavirus: Premier League weitet Unterbrechung bis zum 30. April aus

Update, Donnerstag (19. März), 21.04 Uhr: Die englische Premier League weitet die Spielunterbrechung noch weiter aus. Nun wird der Spielbetrieb bis mindestens 30. April ruhen, wie die Liga heute offizielle mitteilte.

"Die Entwicklung von COVID-19 bleibt unklar, und wir können jedem versichern, dass die Gesundheit und das Wohlergehen von Spielern, Mitarbeitern und Fans für uns Priorität haben“, hieß es in der Mitteilung. „Wir werden weiterhin den Ratschlägen der Regierung folgen und zusammenarbeiten, um die Situation im Blick zu behalten und alle verfügbaren Möglichkeiten zu prüfen, damit wir Wege finden, die Saison wieder aufzunehmen, sobald die Bedingungen es erlauben."

Update, Donnerstag (19. März), 20.16 Uhr: Ein erfolgreiches Ende der aktuellen Saison der Bundesliga ist das Ziel der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Nun soll es drei Geheimmodelle geben, um die Spielzeit nach überstandener Corona-Krise zu beenden.

Coronavirus: Beendet DFL Bundesliga-Saison mit kuriosem EM-Geheimmodell?

Finanziell lastet die Bundesliga-Pause durch die Coronavirus -Pandemie auf der DFL und den Vereinen. Laut exklusiven Informationen von Sportbuzzer plant die Organisation nun wohl mit drei Geheimmodellen, um den Verlust zu minimieren und die Saison in Liga eins und zwei zu beenden.

Dem Portal zufolge soll es bei einer Lösung einen besonders ausgefallenen Modus geben. Dieser soll wie eine Europameisterschaft aufgebaut werden. So soll es von der DFL festgelegte Standorte geben, an denen gespielt wird, eingeteilt von Nord nach Süd und West nach Ost.

Coronavirus: DFL mit zwei naheliegenden Ideen für Bundesliga

Für den Süden könnte laut Sportbuzzer als Beispiel München herhalten. Im Westen eventuell Dortmund. So sollen in kürzester zeit an gewissen Standorten mehrere Spiele pro Tag stattfinden - wie bei einer Europameisterschaft. Nebst dieses Modells hat die DFL zwei Weitere parat.

Naheliegend ist laut des Sportportals ebenfalls ein Eil-Modell, bei dem die Bundesliga -Mannschaften alle zwei Tage gegeneinander spielen müssten. Als dritte Lösung könnte noch das englische Modell herhalten. Insgesamt vier Wochen lang könnte es englische Wochen mit hoher Spieldichte geben.

Update, Donnerstag (19. März), 17 Uhr: Die Spieler von Borussia Mönchengladbach sind die ersten Fußball-Profis in Deutschland, die wegen der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts verzichten. Laut einem Bericht der Rheinischen Post spart der Verein dadurch angeblich mehr als eine Millionen Euro pro Monat an Gehaltskosten ein.

In einem Interview auf der offiziellen Webseite des Klubs bestätigte Sportdirektor Max Eberl (46) den Entschluss der Spieler. "Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Klares Signal: Wir stehen zusammen für Borussia, in guten wie in schlechten Zeiten." Und fügt hinzu: "Sie wollen etwas an Borussia zurückgeben und damit auch an all die Fans, die uns unterstützen."

Zudem kündigte der 46-Jährige an, dass sich dem Gehaltsverzicht auch der Trainerstab sowie sämtliche Klub-Direktoren und Geschäftsführer anschließen werden. Neben den Profis von Borussia Mönchengladbach kündigten darüber hinaus die Spieler vom Zweitligisten Karlsruher SC eine ähnliche Aktion an.

+ Gladbach-Sportdirektor Max Eberl freut sich über den Gehaltsverzicht seiner Profis. © Arne Dedert/dpa

Wegen Coronavirus: Bleibt Jadon Sancho noch ein weiteres Jahr beim BVB?

Update, Donnerstag (19. März), 12 Uhr: Bleibt Jadon Sancho aufgrund der Coronavirus-Krise noch ein weiteres Jahr beim BVB? Eigentlich war ein Abschied im Sommer 2020 so gut wie sicher. Doch die aktuelle Krise könnte auch Auswirkungen auf den Transfermarkt haben.

Fußballvereine müssen in diesem Jahr mit finanziellen Einbußen rechnen. Können Topklubs aus England und Spanien die immense Ablösesumme für Jadon Sancho in der kommenden Transferperiode nicht aufbringen?

Update, Donnerstag (19. März), 11.45 Uhr: BVB-Spieler Erling Haaland (19) hat sich via Instagram aufgrund der Coronavirus-Krise mit einem flammenden Appell an die Fans gerichtet. In den sogenannten Instagram-Stories teilte er ein Kurzvideo, das die aktuelle Situation rund um die Ansteckungsdynamik in der Bevölkerung symbolisieren soll.

Erling Haaland (BVB) dringender Bitte an die Fans - "Bleibt zu Hause"

Die Fans bei Instagram können zahlreiche Streichhölzer sehen, die nahe beieinander stehen und sich entzünden. Ein Streichholz tritt aus der Reihe und verhindert so das Übergreifen des Feuers.

Die anderen Streichhölzer fangen kein Feuer. Mit dem Hashtag #StayAtHome ("Bleibt zu Hause") rundet Erling Haaland die Instagram-Story ab. Auch andere BVB-Stars haben sich mit #StayAtHome bei Instagram zu Wort gemeldet.

Update, Dienstag (17. März), 15.23 Uhr: Jetzt ist es offiziell. Die für den Sommer 2020 vorgesehene EM wird um 12 Monate verschoben und findet erst 2021 statt. Das hat die UEFA heute offiziell verkündet. Alle Details dazu und ein Statement von Aleksander Čeferin, Präsident des Verbands, findet ihr hier.

Update, Dienstag (17. März), 13.50 Uhr: Nach Informationen von ZDF Sport will die UEFA die Europameisterschaft in das Jahr 2021 verschieben. Vertreter der UEFA haben die nationalen Ligen und die Europäische Klubvereinigung ECA darüber informiert.

Coronavirus: Verschiebung der EM 2020 in den Sommer 2021 von UEFA vorgeschlagen

Endgültig ist der Vorschlag für die EM 2020 aber noch nicht. Die nationalen Mitgliedsverbände der UEFA müssen dem Vorschlag noch zustimmen.

Das UEFA-Exekutivkomitee könnte im Falle einer Zustimmung die Verschiebung in den Sommer 2021 noch heut formal beschließen. Auslöser für den Vorschlag ist das Coronavirus. Ursprünglich sollte die EM 2020 in zwölf Ländern ausgetragen werden.

Die UEFA hat die nationalen Ligen und die Europäische Klubvereinigung ECA darüber informiert, dass sie die für diesen Sommer geplante Fußball-EM in den Sommer 2021 verschieben will. Die Ligen und die ECA haben dem Vorschlag nach ZDF-Informationen zugestimmt. 1/2 #euro2020 pic.twitter.com/weQntQ2NNU — ZDF Sport (@ZDFsport) March 17, 2020

Erstmeldung, Dienstag (17. März), 12.15 Uhr: Das Coronavirus hat mittlerweile die gesamte Welt im Griff. Der Sport kommt nahezu komplett zum Erliegen, weswegen drastische Maßnahmen getroffen werden, wie RUHR24.de* berichtet.

Coronavirus: Bundesliga, DEL, HBL, NBA und restliche Sport-Welt reagieren auf Sars-CoV-2

Seit Montag (16. März) steht fest: Wegen des Coronavirus* wird es in der Bundesliga und 2. Liga bis mindestens 2. April keine Spiele geben.

In den Tagen zuvor hatte die restliche Sport-Welt schon längst weitreichende Schritte eingeleitet. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat die Saison bereits abgebrochen. Die Deutsche Handball-Liga (HBL) hat ihre Spielzeit unterbrochen. Gleiches gilt ebenso für die größte Basketball-Liga der Welt, die NBA (National Basketball Association).

Christian Seifert (DFL): Bundesliga-Klubs wegen Coronavirus von Existenz bedroht

Am Montag (16. März) hatte Christian Seifert (50), Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), wegen des Coronavirus von bedrohten Existenzen bei Bundesliga-Klubs* gesprochen. Demnach seien Geisterspiele in den kommenden Wochen und Monaten alternativlos, wenn man die Saison beenden wollen würde - und sie müsse beendet werden.

Wer Spiele ohne Zuschauer kategorisch ausschließe, "der muss sich keine Gedanken mehr machen, ob wir bald mit 18 oder 20 Profiklubs in der Bundesliga spielen. Denn dann wird es keine 18 Profiklubs mehr geben."

Coronavirus (Bundesliga): Alexander Jobst (Schalke 04) warnt, Hans-Joachim Watzke (BVB) kassiert Kritik

Das betrifft auch die vermeintlich besser gestellten Fußball-Klubs in Deutschland. S04-Vorstandsmitglied Alexander Jobst (48) betonte bereits, dass es wegen des Coronavirus auch beim FC Schalke 04 um die Existenz* gehe.

Kurios: Ausgerechnet der Rivale aus Dortmund verharmlost derzeit die Pandemie. Hans-Joachim Watzke (60) vom BVB erntete bereits herbe Kritik für seine Aussagen zum Coronavirus*.

DFL warnt: Bundesliga drohen wegen Coronavirus Verluste von 765 Millionen Euro

Warum Geisterspiele so wichtig sind, verdeutlichen die Zahlen. "Wenn Sie Zuschauereinnahmen, TV-Einnahmen und demzufolge auch Sponsoreneinnahmen nicht mehr haben, dann geht das eine Weile gut, aber halt nicht sehr lange", warnte Christian Seifert.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hatte berechnet, dass den Bundesliga-Klubs pro Spieltag 85 Millionen Euro verloren ginge, wenn wegen des Coronavirus nicht mehr gespielt würde. Neun Spieltage stehen noch aus, was in Summe 765 Millionen Euro machen würde.

Das Problem: Wann sollen die Spieltage nachgeholt werden? Ursprünglich sollte zwischen dem 12. Juni und 12. Juli die Fußball-Europameisterschaft 2020 (EM) stattfinden - in zwölf Ländern in ganz Europa verteilt.

+ Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), appelliert trotz Coronavirus daran, dass die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt werden sollte. © Arne Dedert/dpa

Deswegen kommt der europäische Fußballverband UEFA am heutigen Dienstag (17. März) zu einer Krisensitzung zusammen. Natürlich nur via Video-Konferenz.

Coronavirus: Fußball-EM 2020 muss verschoben werden

Die Financial Times berichtet schon vorab, wonach die Fußball-EM 2020 wegen des Coronavirus verschoben werden soll. Demnach gäbe es drei Optionen.

Die erste wäre, die EM 2020 ins kommende Jahr zu verschieben, sodass die nationalen Meisterschaften und die internationalen Wettbewerbe wie gewöhnlich stattfinden. Der Haken hieran: 2021 soll die Klub-Weltmeisterschaft stattfinden.

UEFA representatives will today meet with various stakeholders to discuss European football's response to the COVID-19 outbreak. — UEFA (@UEFA) March 17, 2020

Coronavirus: Absage für EM 2020 ausgeschlossen - drei Optionen möglich

Deswegen, so die Financial Times, steht eine Verlegung der Fußball-EM 2020 in den Spät-Herbst oder in den frühen Winter als zweite Option im Raum. Eine komplette Absage ist wegen lukrativer TV-Verträge so gut wie ausgeschlossen.

Eine dritte Option bietet Russland an, das sich als einziger Gastgeber anbietet und zuletzt noch die Weltmeisterschaft (WM) 2018 ausgetragen hatte. Alexei Sorokin, Cheforganisator für die WM 2018, bot laut russischer Medien bereits wegen des Coronavirus Hilfe an.

FC Valencia: 35 Prozent positiv auf Sars-CoV-2 (Coronavirus) getestet

Apropos Russland: Dort wird, wie in der Türkei, noch Erstliga-Fußball gespielt. Trotz des Coronavirus. Im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Fußball-Ländern.

+ Beim FC Valencia sind 35 Prozent aus dem direkten Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden. © Emilio Morenatti/dpa; Collage: RUHR24

Wie zum Beispiel in Spanien. Dort trifft es den FC Valencia derzeit sehr hart. Wie der spanische Erstligist am Montag (16. März) mitteilte, sind mittlerweile "35 Prozent" aus dem direkten Umfeld der Profi-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

FC Valencia: Gegner Atalanta Bergamo schickt wegen Coronavirus Mannschaft in Quarantäne

Was das genau bedeutet, ließ der FC Valencia offen. Zum Kader zählen 25 Spieler sowie ein Trainerstab, Betreuer und medizinisches Personal. Fest steht nur, dass am Sonntag (15. März) ein sechster Spieler positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war.

Pikant: Erst in der Woche zuvor hatte der FC Valencia noch im Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo (3:4) gespielt. Der italienische Erstligist, der sowieso schon wegen der Pandemie in Italien sehr stark betroffen ist, kündigte bereits an, seine gesamte Mannschaft in Quarantäne zu schicken.

rawi, lufri, niku, papre, del, cke

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © David Inderlied/dpa