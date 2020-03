Coronavirus: Bundesliga-Hammer: Wie bei EM? DFL wohl mit Geheimmodellen +++ Live-Ticker

Deutlicher Gehaltsverzicht

Das Coronavirus legt nicht nur die Bundesliga, sondern nahezu die gesamte Fußball-Welt lahm. Alle Entwicklungen zum runden Leder gibt es hier im Live-Ticker.

Update, Donnerstag (19. März), 20.16 Uhr: Frankfurt - Ein erfolgreiches Ende der aktuellen Saison der Bundesliga ist das Ziel der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Nun soll es drei Geheimmodelle geben, um die Spielzeit nach überstandener Corona-Krise zu beenden.

Coronavirus: Beendet DFL Bundesliga-Saison mit kuriosem EM-Geheimmodell?

Finanziell lastet die Bundesliga-Pause durch die Coronavirus -Pandemie auf der DFL und den Vereinen. Laut exklusiven Informationen von Sportbuzzer plant die Organisation nun wohl mit drei Geheimmodellen, um den Verlust zu minimieren und die Saison in Liga eins und zwei zu beenden.

Dem Portal zufolge soll es bei einer Lösung einen besonders ausgefallenen Modus geben. Dieser soll wie eine Europameisterschaft aufgebaut werden. So soll es von der DFL festgelegte Standorte geben, an denen gespielt wird, eingeteilt von Nord nach Süd und West nach Ost.

Coronavirus: DFL mit zwei naheliegenden Ideen für Bundesliga

Naheliegend ist laut des Sportportals ebenfalls ein Eil-Modell, bei dem die Bundesliga -Mannschaften alle zwei Tage gegeneinander spielen müssten. Als dritte Lösung könnte noch das englische Modell herhalten. Insgesamt vier Wochen lang könnte es englische Wochen mit hoher Spieldichte geben.

Update, Donnerstag (19. März), 17 Uhr: Die Spieler von Borussia Mönchengladbach sind die ersten Fußball-Profis in Deutschland, die wegen der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts verzichten. Laut einem Bericht der Rheinischen Post spart der Verein dadurch angeblich mehr als eine Millionen Euro pro Monat an Gehaltskosten ein.

In einem Interview auf der offiziellen Webseite des Klubs bestätigte Sportdirektor Max Eberl (46) den Entschluss der Spieler. "Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Klares Signal: Wir stehen zusammen für Borussia, in guten wie in schlechten Zeiten." Und fügt hinzu: "Sie wollen etwas an Borussia zurückgeben und damit auch an all die Fans, die uns unterstützen."

Zudem kündigte der 46-Jährige an, dass sich dem Gehaltsverzicht auch der Trainerstab sowie sämtliche Klub-Direktoren und Geschäftsführer anschließen werden. Neben den Profis von Borussia Mönchengladbach kündigten darüber hinaus die Spieler vom Zweitligisten Karlsruher SC eine ähnliche Aktion an.

Wegen Coronavirus: Bleibt Jadon Sancho noch ein weiteres Jahr beim BVB?

Update, Donnerstag (19. März), 12 Uhr: Bleibt Jadon Sancho aufgrund der Coronavirus-Krise noch ein weiteres Jahr beim BVB? Eigentlich war ein Abschied im Sommer 2020 so gut wie sicher. Doch die aktuelle Krise könnte auch Auswirkungen auf den Transfermarkt haben.

Fußballvereine müssen in diesem Jahr mit finanziellen Einbußen rechnen. Können Topklubs aus England und Spanien die immense Ablösesumme für Jadon Sancho in der kommenden Transferperiode nicht aufbringen?

Update, Donnerstag (19. März), 11.45 Uhr: BVB-Spieler Erling Haaland (19) hat sich via Instagram aufgrund der Coronavirus-Krise mit einem flammenden Appell an die Fans gerichtet. In den sogenannten Instagram-Stories teilte er ein Kurzvideo, das die aktuelle Situation rund um die Ansteckungsdynamik in der Bevölkerung symbolisieren soll.

Erling Haaland (BVB) dringender Bitte an die Fans - "Bleibt zu Hause"

Die Fans bei Instagram können zahlreiche Streichhölzer sehen, die nahe beieinander stehen und sich entzünden. Ein Streichholz tritt aus der Reihe und verhindert so das Übergreifen des Feuers.

Die anderen Streichhölzer fangen kein Feuer. Mit dem Hashtag #StayAtHome ("Bleibt zu Hause") rundet Erling Haaland die Instagram-Story ab. Auch andere BVB-Stars haben sich mit #StayAtHome bei Instagram zu Wort gemeldet.

Update, Dienstag (17. März), 15.23 Uhr: Jetzt ist es offiziell. Die für den Sommer 2020 vorgesehene EM wird um 12 Monate verschoben und findet erst 2021 statt. Das hat die UEFA heute offiziell verkündet. Alle Details dazu und ein Statement von Aleksander Čeferin, Präsident des Verbands, findet ihr hier.

Update, Dienstag (17. März), 13.50 Uhr: Nach Informationen von ZDF Sport will die UEFA die Europameisterschaft in das Jahr 2021 verschieben. Vertreter der UEFA haben die nationalen Ligen und die Europäische Klubvereinigung ECA darüber informiert.

Coronavirus: Verschiebung der EM 2020 in den Sommer 2021 von UEFA vorgeschlagen

Endgültig ist der Vorschlag für die EM 2020 aber noch nicht. Die nationalen Mitgliedsverbände der UEFA müssen dem Vorschlag noch zustimmen.

Das UEFA-Exekutivkomitee könnte im Falle einer Zustimmung die Verschiebung in den Sommer 2021 noch heut formal beschließen. Auslöser für den Vorschlag ist das Coronavirus. Ursprünglich sollte die EM 2020 in zwölf Ländern ausgetragen werden.

Die UEFA hat die nationalen Ligen und die Europäische Klubvereinigung ECA darüber informiert, dass sie die für diesen Sommer geplante Fußball-EM in den Sommer 2021 verschieben will. Die Ligen und die ECA haben dem Vorschlag nach ZDF-Informationen zugestimmt. 1/2 #euro2020 pic.twitter.com/weQntQ2NNU — ZDF Sport (@ZDFsport) March 17, 2020

Erstmeldung, Dienstag (17. März), 12.15 Uhr: Das Coronavirus hat mittlerweile die gesamte Welt im Griff. Der Sport kommt nahezu komplett zum Erliegen, weswegen drastische Maßnahmen getroffen werden, wie RUHR24.de* berichtet.

Coronavirus: Bundesliga, DEL, HBL, NBA und restliche Sport-Welt reagieren auf Sars-CoV-2

Seit Montag (16. März) steht fest: Wegen des Coronavirus* wird es in der Bundesliga und 2. Liga bis mindestens 2. April keine Spiele geben.

In den Tagen zuvor hatte die restliche Sport-Welt schon längst weitreichende Schritte eingeleitet. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat die Saison bereits abgebrochen. Die Deutsche Handball-Liga (HBL) hat ihre Spielzeit unterbrochen. Gleiches gilt ebenso für die größte Basketball-Liga der Welt, die NBA (National Basketball Association).

Christian Seifert (DFL): Bundesliga-Klubs wegen Coronavirus von Existenz bedroht

Am Montag (16. März) hatte Christian Seifert (50), Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), wegen des Coronavirus von bedrohten Existenzen bei Bundesliga-Klubs* gesprochen. Demnach seien Geisterspiele in den kommenden Wochen und Monaten alternativlos, wenn man die Saison beenden wollen würde - und sie müsse beendet werden.

Wer Spiele ohne Zuschauer kategorisch ausschließe, "der muss sich keine Gedanken mehr machen, ob wir bald mit 18 oder 20 Profiklubs in der Bundesliga spielen. Denn dann wird es keine 18 Profiklubs mehr geben."

Coronavirus (Bundesliga): Alexander Jobst (Schalke 04) warnt, Hans-Joachim Watzke (BVB) kassiert Kritik

Das betrifft auch die vermeintlich besser gestellten Fußball-Klubs in Deutschland. S04-Vorstandsmitglied Alexander Jobst (48) betonte bereits, dass es wegen des Coronavirus auch beim FC Schalke 04 um die Existenz* gehe.

Kurios: Ausgerechnet der Rivale aus Dortmund verharmlost derzeit die Pandemie. Hans-Joachim Watzke (60) vom BVB erntete bereits herbe Kritik für seine Aussagen zum Coronavirus*.

DFL warnt: Bundesliga drohen wegen Coronavirus Verluste von 765 Millionen Euro

Warum Geisterspiele so wichtig sind, verdeutlichen die Zahlen. "Wenn Sie Zuschauereinnahmen, TV-Einnahmen und demzufolge auch Sponsoreneinnahmen nicht mehr haben, dann geht das eine Weile gut, aber halt nicht sehr lange", warnte Christian Seifert.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hatte berechnet, dass den Bundesliga-Klubs pro Spieltag 85 Millionen Euro verloren ginge, wenn wegen des Coronavirus nicht mehr gespielt würde. Neun Spieltage stehen noch aus, was in Summe 765 Millionen Euro machen würde.

Das Problem: Wann sollen die Spieltage nachgeholt werden? Ursprünglich sollte zwischen dem 12. Juni und 12. Juli die Fußball-Europameisterschaft 2020 (EM) stattfinden - in zwölf Ländern in ganz Europa verteilt.

+ Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), appelliert trotz Coronavirus daran, dass die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt werden sollte. © Arne Dedert/dpa

Deswegen kommt der europäische Fußballverband UEFA am heutigen Dienstag (17. März) zu einer Krisensitzung zusammen. Natürlich nur via Video-Konferenz.

Coronavirus: Fußball-EM 2020 muss verschoben werden

Die Financial Times berichtet schon vorab, wonach die Fußball-EM 2020 wegen des Coronavirus verschoben werden soll. Demnach gäbe es drei Optionen.

Die erste wäre, die EM 2020 ins kommende Jahr zu verschieben, sodass die nationalen Meisterschaften und die internationalen Wettbewerbe wie gewöhnlich stattfinden. Der Haken hieran: 2021 soll die Klub-Weltmeisterschaft stattfinden.

UEFA representatives will today meet with various stakeholders to discuss European football's response to the COVID-19 outbreak. — UEFA (@UEFA) March 17, 2020

Coronavirus: Absage für EM 2020 ausgeschlossen - drei Optionen möglich

Deswegen, so die Financial Times, steht eine Verlegung der Fußball-EM 2020 in den Spät-Herbst oder in den frühen Winter als zweite Option im Raum. Eine komplette Absage ist wegen lukrativer TV-Verträge so gut wie ausgeschlossen.

Eine dritte Option bietet Russland an, das sich als einziger Gastgeber anbietet und zuletzt noch die Weltmeisterschaft (WM) 2018 ausgetragen hatte. Alexei Sorokin, Cheforganisator für die WM 2018, bot laut russischer Medien bereits wegen des Coronavirus Hilfe an.

FC Valencia: 35 Prozent positiv auf Sars-CoV-2 (Coronavirus) getestet

Apropos Russland: Dort wird, wie in der Türkei, noch Erstliga-Fußball gespielt. Trotz des Coronavirus. Im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Fußball-Ländern.

Wie zum Beispiel in Spanien. Dort trifft es den FC Valencia derzeit sehr hart. Wie der spanische Erstligist am Montag (16. März) mitteilte, sind mittlerweile "35 Prozent" aus dem direkten Umfeld der Profi-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

FC Valencia: Gegner Atalanta Bergamo schickt wegen Coronavirus Mannschaft in Quarantäne

Was das genau bedeutet, ließ der FC Valencia offen. Zum Kader zählen 25 Spieler sowie ein Trainerstab, Betreuer und medizinisches Personal. Fest steht nur, dass am Sonntag (15. März) ein sechster Spieler positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war.

Pikant: Erst in der Woche zuvor hatte der FC Valencia noch im Champions-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo (3:4) gespielt. Der italienische Erstligist, der sowieso schon wegen der Pandemie in Italien sehr stark betroffen ist, kündigte bereits an, seine gesamte Mannschaft in Quarantäne zu schicken.

Wir berichten weiter.

