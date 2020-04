Niederländer warnt

Der ehemalige FC-Bayern-Profi Arjen Robben warnt davor, das Coronavirus zu unterschätzen. Zu seinem Leidwesen weiß der 36-Jährige, wovon er spricht.

Arjen Robben befand sich für längere Zeit in häuslicher Quarantäne.

Seine Ehefrau hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der Niederländer warnt nun davor, die Pandemie zu unterschätzen.

München - Die Münchner Klub-Legende Arjen Robben hatte harte Tage hinter sich. In seinem engsten Familienkreis war ein Coronavirus-Fall aufgetreten. Im Podcast des FC Bayern (neueste Ausgabe) berichtete der Niederländer von der Infektion seiner Ehefrau Bernadien. Die Familie Robben - das Ehepaar hat drei gemeinsame Kinder - hatte sich infolge des Testergebnisses in strikte häusliche Quarantäne begeben.

„Zum Glück hat sie sich wieder erholt, aber es war nicht schön. Das Schlimmste war bei ihr der Druck auf der Brust, sie hatte Probleme beim Atmen“, schilderte Robben den Infektionsverlauf bei seiner Ehefrau.

Arjen Robben warnt vor Coronavirus: „Hoffe, dass es jetzt alle kapiert haben“

Der langjährige FC-Bayern-Profi und seine Kinder wurden allesamt negativ getestet. „Vielleicht waren wir schon vorher dran und haben es nicht bemerkt“, vermutet der 36-Jährige, der zuletzt seinen alten Kollegen einen virtuellen

„Überraschungsbesuch“ abgestattet

hatte.

Freunde hätten die Familie in dieser Zeit unterstützt, die Einkäufe übernommen und wären mit dem Hund spazieren gegangen. Gerade in Bezug auf seine eigenen Erfahrungen warnt Robben nun davor, das Coronavirus zu unterschätzen. "Am Anfang haben es die Leute nicht ernst genommen, aber ich hoffe, dass es jetzt alle kapiert haben", sagte der Niederländer.

