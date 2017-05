DFB-Team: Bekanntgabe von Confed-Cup-Aufgebot - Termin steht fest 

Turnier in Russland

Frankfurt/Main - Bundestrainer Joachim Löw wird sein Aufgebot für den Confed-Cup 2017 am 17. Mai bekannt geben. Beim Turnier in Russland werden einige Stammkräfte geschont werden.

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wird seinen Kader für das "Perspektivturnier" Confed Cup am 17. Mai in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt benennen. Das teilte der DFB am Freitag mit. Zudem wird an diesem Tag Trainer Stefan Kuntz sein Aufgebot für die U21-EM in Polen bekannt gegeben.

Löw wird beim WM-Testlauf in Russland (17. Juni bis 2. Juli) auf einige Stammkräfte verzichten und stattdessen jungen Spielern eine Bewährungschance geben. Nicht dabei sein werden sicher Mario Götze von Borussia Dortmund, der mit einer Stoffwechselstörung kämpft, und Benedikt Höwedes. Der Schalker Abwehrspieler wird in der Sommerpause operiert. Zudem hat BVB-Trainer Thomas Tuchel um einen turnierfreien Sommer für Marco Reus gebeten.



Löw und Kuntz müssen sich in einigen Härtefällen einigen, welche Spieler zum Confed Cup und welche zur U21-EM (16. bis 30. Juni) reisen. Die Termine überschneiden sich.



SID