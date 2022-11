Choupo-Moting grätscht FC Bayern zum Arbeitssieg in Berlin - verrückte Minuten vor der Halbzeit

13. Spieltag

Der FC Bayern erkämpft sich drei Punkte bei Hertha BSC. Nach einer 3:0-Führung wurde es nochmal eng. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern München | 2:3

Hertha BSC Berlin - FC Bayern München 2:3 (2:3)

Aufstellung Hertha BSC Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt (65. Mittelstädt)- Lukebakio, Tousart (85. Boateng), Serdar (65. Ejuke), Boetius - Richter (78. Maolida), Selke (64. Kanga) Aufstellung FC Bayern Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies (64. Hernandez)- Kimmich, Goretzka (78. Sabitzer) - Gnabry (75. Sané), Musiala, Mané (64. Coman) - Choupo-Moting Tore 0:1 Musiala (12.), 0:2 Choupo-Moting (37.), 0:3 Choupo-Moting (38.), 1:3 Lukebakio (39.), 2:3 Selke (FE, 42.)

Update, 17.44 Uhr: Die Elf von Julian Nagelsmann setzt ihre Siegesserie fort! Eine couragierte Hertha aus Berlin steht am Ende mit leeren Händen da. Die Mannschaft von Sandro Schwarz ließ sich durch das frühe 0:3 nicht entmutigen, schaffte es aber am Ende nicht, den dritten Treffer nachzulegen. Eric Maxim Choupo-Moting trifft im siebten Spiel in Folge und ebnet schließlich den Weg für den nächsten Bayern-Sieg. Vor der Pause eskalierte das Spiel völlig, in sechs Minuten fielen vier Tore.

Wichtig auch für Deutschland und die WM: Manuel Neuer war bei seinem Comeback direkt wieder der Alte und lieferte eine fehlerfreie Vorstellung. Ein Wermutstropfen ist die Verletzung von Alphonso Davies, er muss um die WM-Teilnahme bangen.

Schlusspfiff! Der FC Bayern entführt drei hart erkämpfte Punkte aus Berlin.

90. Minute: Jetzt kommt Hertha nochmal! Mit vereinten Kräften klären Mazraoui und Upamecano. Die Berliner wollen einen Elfmeter, Trainer Schwarz mosert in seiner Coaching Zone. War das die letzte Chance?

90. Minute: Sané jagt einen Freistoß in die Wolken, es gibt vier Minuten obendrauf. Jetzt geht es nur noch über den Willen.

87. Minute: Die Berliner stehen jetzt deutlich höher und versuchen, die Bayern früh unter Druck zu setzen. Vorne gibt es immer wieder Räume für den schnellen Bayern-Angriff - doch es fehlt an Klarheit und Präzision. So muss Nagelsmann an der Seitenlinie weiter zittern!

84. Minute: Kevin-Prince Boateng kommt für Tousart. Vielleicht hat der Routinier ja noch eine zündende Idee. Im Großen und Ganzen haben es die Bayern aber jetzt unter Kontrolle. Hernandez versucht es mit einem schlitzohrigen Lupfer aus 30 Metern, der Ball geht aber drüber.

80. Minute: Der FC Bayern versucht das Spiel jetzt mit Ballbesitz über die Zeit zu bekommen. Nach vorne geht nicht viel. Noch zehn Minuten reguläre Spielzeit - kann die Hertha nochmal einen gelungenen Angriff setzen?

76. Minute: Sabitzer kommt für den ausgelaugten Goretzka und soll vor allem für defensive Stabilität sorgen. Die Bayern haben den Hertha-Angriff jetzt ein bisschen besser in den Griff bekommen.

73. Minute: Die Hertha wird stärker und stärker! Mazraoui und Co. haben viel zu tun. Neuer rettet bei einer Hereingabe kurz vor Lukebakio. Gnabry macht Platz für Sané, der nun auch sein Comeback geben darf.

68. Minute: Die Angriffe gehen den Münchnern jetzt nicht mehr so leicht von der Hand, weil Hertha besser verteidigt. Coman findet noch nicht so ganz ins Spiel.

65. Minute: Upamecano hat mit dem schnellen Lukebakio heute alle Hände voll zu tun. Ein langes Bein in höchster Not rettet die Bayern vor dem durchstartenden Belgier. Die Münchner leben gefährlich!

63. Minute: Davies muss raus! Der Kanadier greift sich an den Oberschenkel, es sieht nach einer muskulären Verletzung aus. Die WM steht vor der Tür - unglücklicher Zeitpunkt. Für ihn kommt Lucas Hernandez, der hiermit sein Comeback gibt. Auch Kingsley Coman kommt rein, Mané geht raus.

61. Minute: Auch Richter und Lukebakio verstehen sich auf dem Platz gut, Kimmich kriegt aber den Fuß noch dazwischen. Gut aufgepasst vom Abräumer.

59. Minute: Gnabry und Musiala kombinieren sich in einen Rausch, am Ende ist es Gnabry, der abzieht. Knapp vorbei.

56. Minute: Tor für den FC Bayern! Großes Durcheinander im Berliner Strafraum, jeder Bayern-Spieler darf mal - und irgendwann zappelt die Kugel im Netz! Hertha-Verteidiger Rogel war am Ende der Unglückliche, doch der Treffer zählt nicht. Abseits.

54. Minute: Musiala gegen alle! Goretzka steckt auf Musiala durch, der narrt drei Hertha-Spieler auf engstem Raum. Selbst ihm geht aber dann der Platz aus, bevor er abschließen kann.

51. Minute: Choupo-Moting beweist ein weiteres Spiel, dass er momentan wohl der wichtigste Bayern-Akteur ist. Der Stürmer ist immer anspielbar, besticht mit technisch feinen Bewegungen und macht - last but not least - Tore am Fließband.

49. Minute: „Gnabry, glaube ich“, mutmaßt Kommentator Kai Dittmann. Momentan ist durch den Pyro-Nebel nicht klar zu erkennen, wer am Ball ist. tz.de hat aber den Durchblick!

49. Minute: Gnabry weiß mit einer feinen Einzelaktion zu gefallen, sein finaler Pass kommt aber nicht an.

47. Minute: Blauer Qualm vernebelt die Sicht im Olympiastadion. Hertha beginnt gleich wieder frisch, die Bayern-Abwehr hat einiges zu tun.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit! Weiter geht die wilde Fahrt. Ob sie weiterhin wild wird, zeigt der zweite Durchgang.

Halbzeit - Ein eigentlich ganz normales Spiel läuft zum Ende der ersten Halbzeit völlig aus dem Ruder. Nach dem Führungstreffer von Musiala erhöht Choupo-Moting mit einem Grätsch-Doppelschlag auf 3:0. Die Partie scheint entschieden, doch nur eine Minute später schlägt die Hertha zurück. Lukebakio und Selke per Elfmeter sorgen für Spannung in der zweiten Halbzeit. Was wird uns hier heute noch aufgetischt?

Halbzeit! Nach einer unglaublichen ersten Hälfte tritt Schiri Dankert auf die Bremse und holt die Profis vom Platz. Er und die Fans haben genug gesehen. Vier Tore in sechs Minuten...

Hertha kontert Choupo-Moting-Doppelpack: Ende der ersten Halbzeit wird‘s komplett verrückt

43. Minute: TOOOOOOOOOR für Hertha BSC! Jetzt wird‘s komplett verrückt. Bitter gelaufen für die Münchner! Selke schreit, was war passiert? Der VAR meldet sich, Dankert prüft die Bilder und entscheidet zu Recht auf Strafstoß. Pavard war Selke unabsichtlich auf die Ferse gestiegen, den kann man geben. Der Gefoulte tritt selbst an, verlädt Neuer und trifft! Nur noch 3:2...

39. Minute: TOOOOOOOOR für Hertha BSC! Was ist denn hier los? Lukebakio trifft per Traum-Volley zum Anschlusstreffer. Das dritte Tor in drei Minuten.

38. Minute: TOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Irre. Eine Minute hat es gedauert, dann schlägt Tausendsassa Choupo-Moting schon wieder zu! Der zweite Treffer ist quasi eine Kopie des ersten - Kempf fängt eine Hereingabe von Gnabry ab und klärt in die Mitte. Und wer steht da? Natürlich „Choupo“. Die Nummer 13 grätscht wieder, allerdings am Ball vorbei. Weil momentan aber einfach alles bei ihm klappt, befördert er den Ball irgendwie mit dem Schienbein ins Tor. Wahnsinn.

37. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Der Torjäger vom Dienst trifft schon wieder! Eric Maxim Choupo-Moting hat einfach einen Lauf. Goretzka zieht im Strafraum ab, Choupo versenkt den Abpraller per Tor-Grätsche.

35. Minute: Die Bayern-Abwehr geht heute sehr körperbetont zur Sache. Pavard räumt Selke mit einem Foul ab. Die Berliner wissen: Geht es in Richtung Neuers Tor, wirds meist schmerzhaft.

33. Minute: Goretzka chippt den Ball auf den einlaufenden Musiala, Kempf blockt dessen Schuss. Sehr starkes Zuspiel vom Nationalspieler.

29. Minute: Mit der 1:0-Führung scheinen sich die Bayern erst einmal gut arrangieren zu können. Upamecano räumt Lukebakio mit einem sehr robusten Körpereinsatz ab, der Herthaner bleibt erst einmal liegen. Schiri Dankert hat aber kein Foul gesehen.

26. Minute: Berlin meldet sich zurück! Richter holt sich den Ball mit einer Grätsche und schließt mit einem Drehschuss ab, der genau gepasst hätte, aber ein bisschen zu wenig Zug hat. So kann Neuer fliegen und sich auszeichnen. Gute Parade!

24. Minute: Der FC Bayern hat zunehmend Spaß am Spiel und kombiniert munter nach vorne, ohne jedoch gefährlich zu werden. Die Hertha ist mit dem Verteidigen beschäftigt und kommt nicht mehr in die Offensive.

21. Minute: Die Bayern haben das Spiel nach 20 gespielten Minuten unter Kontrolle, nach dem Führungstreffer konnte die Hertha ihre durchaus gelungene Anfangsoffensive nicht fortsetzen.

19. Minute: Bei der Hertha läuft viel über Lukebakio, der gegen die Bayern wohl einfach immer einen guten Tag erwischt.

16. Minute: Für die Hertha ist das eine ganz bittere Anfangsphase. Der erste kleine Fehler wird sofort bestraft. Mit einer sauber zu Ende gespielten Aktion treffen die Münchner, obwohl bis zu dem Zeitpunkt noch gar nichts lief im Bayern-Angriff.

Eiskalter Musiala besorgt die Führung: Mané bereitet mustergültig vor

12. Minute: TOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Die Bayern sind eiskalt! Mané erobert den Ball und dann geht‘s ganz, ganz schnell. Die Münchner schwärmen aus, Mané bedient Musiala im genau richtigen Moment. Ballannahme und Abschluss sind beim Youngster eine flüssige Bewegung - und schon steht es 1:0.

10. Minute: Plattenhardt sucht Selke mit einem flachen Anspiel, Upamecano geht gerade noch dazwischen. Die Hertha ist - getragen von den eigenen Fans - in den ersten Minuten besser!

6. Minute: Auch Upamecano spielt einen halbgaren Ball im Aufbau. Und Davies verliert die nächste Kugel. Es wird zwar nicht gefährlich, aber beim FC Bayern ist definitiv noch der Schlendrian drin.

4. Minute: Aber die Hertha hat die erste Chance! Alphonso Davies leistet sich einen Schnitzer im Aufbauspiel, Lukebakio nimmt sofort Tempo auf. Der Herthaner macht es gut gegen Upamecano und zieht von links aufs kurze Eck ab. Neuer ist aber aufmerksam und entschärft den Schuss.

2. Minute: Die Bayern starten mit einer Ballbesitzphase in die Partie. Mit dem Ziel, den Gegner gar nicht ins Spiel kommen zu lassen.

Anpfiff! Der Ball rollt in Berlin.

Update, 15.21 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie im Berliner Olympiastadion ist Bastian Dankert. In wenigen Minuten ist Anpfiff! Der FC Bayern kann heute im Kampf um die Tabellenspitze wieder vorlegen. Julian Nagelsmann stellt vor der Partie klar: „Wir wollen neun Punkte aus den letzten drei Spielen der Hinrunde.“

Update, 15.03 Uhr: Auf einen Herthaner müssen die Bayern heute besonders aufpassen: Dodi Lukebakio. Der Stürmer traf bereits fünfmal gegen den Rekordmeister - so oft wie gegen keinen anderen Klub in seiner Karriere. Die Bayern-Defensive bekommt es heute mit einem Schreckgespenst zu tun.

Neuer gibt Comeback: Bayern-Keeper darf in Berlin wieder ran

Update vom 5. November, 14.28 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Manuel Neuer gibt sein Comeback im Tor, das Abschlusstraining verlief offenbar reibungslos. Nousssair Mazraoui verteidigt wieder hinten rechts, Benjamin Pavard innen. Mit Leroy Sané und Lucas Hernandez sitzen zwei weitere Rückkehrer auf der Bank. Im Mittelfeld und in der Offensive verändert Nagelsmann nichts.

Erstmeldung vom 5. November: Berlin – Der FC Bayern will mit einem Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC vorerst die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen. Der aktuelle Spitzenreiter vor dem 13. Spieltag, der 1. FC Union Berlin (26 Punkte), spielt ebenso wie der Tabellendritte SC Freiburg (24) erst am Sonntag. Die Bayern liegen vor ihrer Partie im Olympiastadion, in der Nationaltorwart Manuel Neuer nach seiner Verletzungspause sein Comeback feiern dürfte, einen Punkt hinter Union auf Rang zwei.

Zum Revierderby empfängt Borussia Dortmund den Tabellenvorletzten VfL Bochum, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt müssen nach dem Erreichen der Ko.-Runde in der Champions League in der Bundesliga beide auswärts gegen den FC Augsburg und die TSG 1899 Hoffenheim ran. Der 1. FSV Mainz empfängt den VfL Wolfsburg, ehe es im späten Samstags-Spiel um 18.30 Uhr (Sky) zum Duell der Liga-Rückkehrer zwischen dem bisher starken SV Werder Bremen und dem Tabellenletzten FC Schalke 04 kommt.

Neuer vor Comeback: Bayern-Keeper darf wohl in Berlin wieder ran

Nationaltorwart Manuel Neuer steht beim FC Bayern vor seinem Comeback im Bundesligaspiel bei Hertha BSC und sorgt damit zweieinhalb Wochen vor der WM auch bei Bundestrainer Hansi Flick für Erleichterung. Wenn das Abschlusstraining bei Neuer „gut läuft“, werde er mitfahren und dann auch spielen, kündigte der Münchner Trainer Julian Nagelsmann am Freitag an. Man müsse allerdings noch abwarten, wie dessen Schulter reagiere. Der Wochenverlauf bei Neuer sei aber gut gewesen. Der FC Bayern tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin an.

Der 36-jährige Neuer hatte zuletzt sieben Pflichtspiele wegen einer schmerzhaften Blessur am Schultereckgelenk gefehlt, die Münchner gewann alle diese Partien mit Ersatzmann Sven Ulreich. „Wir haben nicht bewusst länger gewartet, sondern wir haben so lange gewartet, bis er schmerzfrei ist“, sagte Nagelsmann zur Genesung des Nationalmannschaftskapitäns.

