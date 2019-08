Hauptsache Italien? Borussia Dortmund mit lustigem Patzer bei CL-Auslosung

Tweet danach sofort gelöscht

Dem BVB ist bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase ein peinlicher Fehler unterlaufen. Da werden Erinnerungen wach.

München - Am Donnerstag wurde in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Während der FC Bayern eine attraktive, aber machbare Gruppe erwischte und sich unter anderem mit dem Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur messen darf, kommt es für den BVB in der Gruppe F knüppeldick.

Das Team von Coach Lucien Favre trifft dort auf den FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi. Zudem wurde Slavia Prag in die BVB-Gruppe gelost. Die Tschechen flogen in der vergangenen Europa-League-Saison erst im Viertelfinale gegen den späteren Titelträger FC Chelsea raus.

CL-Auslosung: Ausgerechnet der Stadt-Rivale - BVB unterläuft peinlicher Twitter-Fauxpas

Der dritte Gegner des BVB komplettiert die „Mörder-Gruppe“ (O-Ton Hans-Jaochim Watzke): Inter Mailand. Blöd nur, dass das die Dortmunder auf Twitter zunächst falsch vermeldeten.

So twitterte die Social-Media-Abteilung des BVB jeden zugelosten Gegner. Bei Inter verlinkte man aber fälschlicherweise den Stadtrivalen AC Milan...

+ Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien... © Twitter Borussia Dortmund

BVB mit Twitter-Patzer bei Champions-League-Auslosung: Tweet umgehend gelöscht

Der Fehler wurde natürlich umgehend bemerkt und der Tweet gelöscht. Doch einige Fans werden diesen Fauxpas wohl nicht so cool gefunden haben.

Allerdings dürften sich die Anhänger des Rivalen aus Gelsenkirchen darüber durchaus amüsiert haben.

Doch darf man dem BVB hoch anrechnen, dass sie sich lediglich im Verein geirrt haben. Andreas Möller, ehemaliger Spieler beim BVB, antwortete einst auf die Frage, ob er sich Inter Mailand oder Real Madrid als kommenden Europapokalgegner wünsche: „Mailand oder Madrid... Hauptsache Italien!“