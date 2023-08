Neuer Bayern-Sportdirektor bringt Neuzugang aus Salzburg mit – doch eine Frage bleibt unbeantwortet

Christoph Freund stellt sich vor

Christoph Freund ist der neue Sportdirektor beim FC Bayern. Zudem kündigt er einen ersten Neuzugang an. Eine elementare Frage aber bleibt unbeantwortet.

München – Der erste Unterschied war schon gleich zu erkennen. Es gab nicht – wie bei der Vorstellung von Harry Kane – Fish and Chips für die Journalisten.

Bei der Antrittspressekonferenz von Christoph Freund präsentierte der FC Bayern am Mittwochvormittag klassisch Weißwurst, süßen Senf und Brezn. Generell war im Bauch der Allianz Arena im Vergleich zum Kane-Empfang überraschend wenig los.

Christoph Freund Geburtsdatum: 02. Juli 1977 (46 Jahre) Nationalität: Österreich Position beim FC Bayern: Sportdirektor Bisherige Vereine: RB Salzburg (2006-2023)

Christoph Freund beim FC Bayern vorgestellt: Sportdirektor oder Sport-Vorstand?

Das tat der Motivation und der Stimmung von Freund an der Seite von CEO Jan-Christian Dreesen aber keinen Abbruch. Bestens gelaunt und redselig antwortete der neue Sportdirektor auf die Fragen der Journalisten. Dabei stellte der 46-Jährige unter anderem klar, dass das Erklimmen der Karriereleiter nicht sein primäres Ziel an der Säbener Straße ist.

„Ich will einfach meine Aufgaben mit bestem Gewissen machen und alles andere kommt dann mit der Zeit“, antwortete Freund auf die Frage, ob er den Weg von Hasan Salihamidzic einschlagen wolle, der auch zunächst als Sportdirektor begann und später zum Vorstand aufstieg.

+ Christoph Freund (l.) bringt einen alten Bekannten mit zum FC Bayern. Ob Thomas Tuchel sich darüber freut? © IMAGO / Sven Simon / MIS

Christoph Freund startet: Neuer Bayern-Sportdirektor tütet ersten Transfer ein

Auch auf eine generelle Transferphilosophie beim FC Bayern wollte sich der Ex-Macher von RB Salzburg nicht festlegen. „Es wird auch in Zukunft so sein, dass wir Top-Stars zu uns holen und gleichzeitig hoffentlich mehr Talente als in den letzten Jahren heranführen“, so Freund: „Wichtig ist der Mix, dass wir eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz haben.“

Damit in Zukunft auch wieder mehr Talente vom Campus den Durchbruch bei den Profis schaffen, dafür bringt Freund einen alten Bekannten mit. Richard Kitzbichler arbeitete bereits bei RB mit ihm zusammen und folgt ihm nun zum FC Bayern. Der 49-Jährige ist sowas etwas wie der erste Neuzugang des Sportdirektors.

Neue sportliche Leitung beim FC Bayern: Freund und Neppe agieren gemeinsam

„Er wird bei uns beginnen und den Bereich Top-Talente-Entwicklung und das Thema Leihspieler verantworten, an der Schnittstelle Campus und Lizenzspielerabteilung“, erklärt Freund dessen Aufgabengebiet.

Zukünftig wird Freund eng mit Marco Neppe, der laut Dreesen weiterhin in die Kaderplanung mit einbezogen werden soll, zusammenarbeiten. Allerdings: „Die Fäden laufen dann bei Christoph Freund zusammen, er hat die sportliche Richtlinienkompetenz“, wie der CEO es ausdrückte.

Sitzt Christian Freund neben Thomas Tuchel auf der Bayern-Bank?

Ob Freund dann neben Neppe auf der Tribüne sitzen wird oder doch an der Seite von Trainer Thomas Tuchel auf der Bank, das konnte der neue Sportdirektor auf IPPEN.MEDIA-Nachfrage allerdings noch nicht beantworten. „Ich werde es mit Thomas noch einmal besprechen“, sagte Freund: „Das werden wir heute oder morgen besprechen, wie wir das gemeinsam handhaben. Ich freue mich aber sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Spätestens am Samstag, wenn der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach zu Gast ist, dürfte dieses Rätsel dann auch gelöst sein. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak

