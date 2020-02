„Teils in die Scheibe gedrückt“ - Daum im Zug belästigt - er dankt der Polizei

So hat er die Situation erlebt

Einige Anhänger von Eintracht Frankfurt stießen am Samstag in einem ICE auf Christoph Daum. Die ungehaltenen Fans beunruhigten ihn offenbar sehr.

Frankfurt - Christoph Daum sitzt nichtsahnend mit seiner Frau in einem ICE als sie von einer Gruppe Fans entdeckt werden. Die Frankfurt-Anhänger sind vollkommen außer sich und geben ihrem ehemaligen Coach direkt ein Ständchen.

Christoph Daum mit Song veräppelt: „In Frankfurt holt er Koka“

Dass das nicht gerade schmeichelhaft ausfiel, sondern den 66-Jährigen vielmehr für seine Kokain-Affäre auf Korn nahm, geschenkt. „Christoph Daum ist wieder da und in Frankfurt kauft er Koka“, sangen sie auf die Melodie des Pop-Klassikers „Tom‘s Diner“ von Suzanne Vega.

Daum schildert Situation bei Zug-Video: „Wie auf hoher See“

Vielmehr beunruhigte ihn das Verhalten der Männer. „Ich wurde teils in die Scheibe gedrückt“, beschreibt er der deutschen Presse-Agentur die Szenerie, „Es war so eng und ich dachte, hoffentlich fliegt der Waggon jetzt nicht von den Schienen. Das war wie auf hoher See.“ Aber alles endete friedlich und ohne Schäden, was bei den SGE-Fans nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist.

Zug-Videos von Christoph Daum stoßen im Netz auf Unverständnis

Zwei Videos sind von dem unverhofften Aufeinandertreffen entstanden. Eines, aufgenommen im ICE, zeigt den sichtlich nervösen Christoph Daum inmitten der grölenden und wild hüpfenden Fußballfans. Ein anderes wurde vom Bahnsteig gefilmt und lässt erkennen, wie sehr der Zug unter dem Gewicht der „Gesangsgruppe“ in die Knie geht.

In den Kommentaren unter dem auf Youtube hochgeladenen Zusammenschnitt herrscht eine Meinung deutlich vor: So geht man nicht mit Christoph Daum um. „Blödmänner. In der Gruppe immer stark und große Fresse“, urteilt einer. „Feige Bande!, schimpft ein anderer. Und auch die „Kameramänner“ im Video ahnen schon, dass der Ex-Coach keine große Freude an der Einlage findet.

Im Vergleich zu Niko Kovac kann sich Daum dabei aber beinahe glücklich schätzen. Man denke nur an den widerlichen Abschied, den die Frankfurter Ultras ihrem einstigen Pokalhelden damals bereiteten.

Fans grölen und hüpfen um Christoph Daum - er versucht sie zu beruhigen

Daum sah sich sogar zum Handeln gezwungen, damit weder Zug noch Fans entgleisen. „Der Wagen wackelte, aber ich habe dann durch Gespräche und Selfies, die ich mit denen gemacht habe, die Situation etwas beruhigen können“, erläutert er.

Polizei eilt Christoph Daum zur Hilfe: Bundesliga-Ikone bedankt sich bei Beamten

Mit der Bahn wolle er übrigens weiterhin fahren, auch wegen des Einsatzes der Polizei, bei der er sich öffentlich bedankt. „Ich kann der Polizei nur ein Riesenkompliment machen“, schwärmt Daum, „die Polizeiarbeit wird im Fußball immer so ein bisschen wie eine Selbstverständlichkeit abgetan. Aber wenn du mal mitten in so einer Menschenmasse feststeckt, dann lernst du es ganz anders zu schätzen.“

