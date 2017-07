Live-Ticker: Neue Technik beim Finale zwischen DFB-Elf und Chile

Confed-Cup-Endspiel in St. Petersburg

Deutschland greift nach dem Confederations Cup - es wäre der erste Titelgewinn des DFB in diesem Wettbewerb. Der Gegner im Finale heißt Chile, wir berichten im Live-Ticker.

Chile - Deutschland -:- (Anpfiff 20 Uhr), in Sankt Petersburg

Chile: --- Deutschland: --- Tore: --- Schiedsrichter: Milorad Mazic

17.11 Uhr: Wie die Stimmung in Sankt Petersburg so ist? Fragen Sie doch einmal bei diesen Fans nach, die sich auf dem Weg in die U-Bahn und weiter zum Stadion befinden ...

16.28 Uhr: Die chilenischen Fans zeigen Flagge - im wahrsten Sinne des Wortes. Die zahlreichen Fans aus Südamerika verteilen in Sankt Petersburg fleißig kleine Fahnen.

Die Fans aus Chile verteilen ordentlich Flaggen in St. Petersburg. #CHIGER pic.twitter.com/nAvvOgcfDK — ZDF Sport (@ZDFsport) 2. Juli 2017

15.15 Uhr: Co-Trainer Marcus Sorg ist vom Confed-Cup-Sieg der deutschen Nationalmannschaft überzeugt. "Für uns ist das heute null Last, sondern nur Lust. Heute machen wir den Deckel drauf. Die Mannschaft ist bereit", sagte Sorg im Interview mit dfb.de wenige Stunden vor dem Finale. Wie schon beim 1:1 in der Vorrunde in Kasan erwartet Sorg gegen den Südamerikameister "ein Spiel auf Augenhöhe". Man müsse frisch sein, so Sorg: "Und frisch heißt nicht nur, dass wir physisch auf einem Top-Level sind, sondern dass wir auch mental hochfahren. Wir müssen wach und aufmerksam sein."

14.12 Uhr: Deutschland und Chile können heute Abend eine Technologie mit Live-Statistiken testen. Die Teams erhalten jeweils drei Tablets, auf denen sie Daten wie die Position der Spieler, Pässe, Geschwindigkeit oder Tacklings während des Spiels verfolgen können, wie die FIFA vor der Partie mitteilte. Das Material soll mit einer Verzögerung von 30 Sekunden auf den Geräten erscheinen. Nach Angaben des Weltverbands ist es beim Endspiel der Mini-WM in Russland erstmals der Fall, dass diese Technologie bei einem FIFA-Turnier ausprobiert wird.

13.00 Uhr: Noch sieben Stunden, dann ist in St. Petersburg Anpfiff zum Confed-Cup-Finale! Wie sieht der Tagesablauf für die deutsche Mannschaft bis dahin aus? Nach dem Frühstück startet die letzte Vorbereitungsphase . Gleich versammelt Bundestrainer Joachim Löw sein Team zum traditionellen Anschwitzen. Nach dem Mittagessen (12.30 Uhr) und Kaffeetrinken (16.30 Uhr) geht es laut Zeitplan des Deutschen Fußball-Bundes 105 Minuten vor dem Anstoß mit dem Bus über den Newa-Fluss ins rund sieben Kilometer entfernte Krestowski-Stadion.

12.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Finale des FIFA Confederations Cup 2017 zwischen Chile und Deutschland! Das junge DFB-Team hat es tatsächlich geschafft und steht im Endspiel. Gegner des Weltmeisters ist Südamerika-Champion Chile, gegen das sich Deutschland in der Gruppenphase ein verdientes 1:1 erkämpfte. Für beide Teams wäre es der erste Titel in dem seit 1992 Wettbewerb.

+ Hier wird das Finale gespielt: Das nagelneue Krestowski-Stadion von Sankt Petersburg. © AFP Die deutsche Mannschaft, die mit nur drei Weltmeistern und ohne Topstars wie Toni Kroos, Mesut Özil, Thomas Müller oder Sami Khedira nach Russland gereist war, hat sich beim Turnier stark präsentiert. In der Vorrunde sicherte sich das junge DFB-Team gegen Australien (3:2), Chile (1:1) und Kamerun (3:1) als Gruppensieger das Ticket für das Halbfinale. Dort ließ die Löw-Truppe dem Team aus Mexiko beim 4:1 keine Chance. Chile musste gegen Portugal im Halbfinale bis ins Elfmeterschießen gehen, ehe das Finalticket gelöst werden konnte.

Die bisherigen Sieger des Confed Cup hießen Argentinien (1992), Dänemark (1995), Brasilien (1997, 2005, 2009, 2013), Mexiko (1999) und Frankreich (2001, 2003). Wer wird am Sonntag in diesen erlesenen Kreis aufgenommen - Chile oder Deutschland?

