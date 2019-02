Klatsche in London: BVB zahlt gegen Tottenham Lehrgeld und braucht nun ein Wunder

Champions League Achtelfinale

+ © AFP / ADRIAN DENNIS Jan Vertonghen erzielte das 2:0 für Tottenham. © AFP / ADRIAN DENNIS

Mit einer souveränen Leistung gewinnt Tottenham zuhause 3:0 gegen Borussia Dortmund. Die Engländer stehen mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League.

London - Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son (47.), Außenverteidiger Jan Vertonghen (83.) und der eingewechselte Fernando Llorente (86.) erzielten im Fußball-Tempel Wembleystadion die Treffer für die Gastgeber. Die in der zweiten Halbzeit vogelwild agierende Mannschaft von Trainer Lucien Favre wartet hingegen seit vier Spielen auf einen Sieg und steckt in ihrer bisher schwierigsten Saisonphase.

Ohne Reus und Alcacer: Dortmund geht ersatzgeschwächt ins Spiel

Favre wirbelte seine Mannschaft nach den Ausfällen von Marco Reus, Paco Alcacer, Julian Weigl, Lukasz Piszczek und Manuel Akanji durcheinander. Dan-Axel Zagadou kehrte nach längerer Verletzungspause in die Innenverteidigung zurück, Abdou Diallo rückte nach links in die Viererkette. Hinter der einzigen Spitze Mario Götze agierte der BVB mit einer Viererreihe.

Nach einer Gedenkminute für die verstorbene englische Torhüter-Legende Gordon Banks gehörte die Anfangsphase allerdings den Gastgebern. Ein Schuss von Lucas Moura verfehlte das Dortmunder Tor aber knapp (7.).

Champions League: BVB belohnt sich nicht in Halbzeit eins

Vor rund 75.000 Zuschauern übernahm der BVB danach im 4-1-4-1-System aber immer mehr die Spielkontrolle. Ballmagnet Axel Witsel riss das Spiel an sich und leitete fast jeden Angriff der Gäste ein. Über rechts sorgte der englische Jungstar Jadon Sancho bei seiner Rückkehr nach London für reichlich Wirbel. Der zuletzt in der Liga gesperrte Thomas Delaney stabilisierte zudem das Dortmunder Spiel.

Klare Torchancen resultierten aus der Überlegenheiten der Schwarz-Gelben nicht. Der französische Weltmeister Hugo Lloris hatte im Tor der Spurs bei den Versuchen von Christian Pulisic (15.), Witsel (20.) und Delaney (35.) keine Probleme. Seine größte Tat der ersten Halbzeit vollbrachte Lloris bei einem Kopfball des aufgerückten Zagadou (45.).

Tottenham war in der Offensive ohne WM-Torschützenkönig Harry Kane und den englischen Nationalspieler Dele Alli (beide verletzt) harmlos. BVB-Torhüter Roman Bürki musste im ersten Durchgang nur bei einer scharfen Hereingabe von Son eingreifen.

Champions League: Nach der Pause dreht Tottenham auf

Nach der Pause wurde der BVB eiskalt erwischt. Nach einem Ballverlust von Achraf Hakimi sprang Zagadou unter einer Flanke von Vertonghen durch und Son traf per Direktabnahme zur überraschenden Führung. Es war der erste Treffer des Südkoreaners in dieser Königsklassen-Saison.

Das Tor zeigte Wirkung. Dem Dortmunder Spiel ging die Souveränität der ersten 45 Minuten verloren, offensiv setzte der Bundesliga-Tabellenführer in dieser Phase keine Akzente mehr. Nach einem Konter der Gastgeber rettete Zagadou in höchster Not vor dem ständigen Unruheherd Son (61.).

Tottenham agierte nun aber mit deutlich mehr Schwung und Selbstvertrauen. Der BVB bekam immer weniger Zugriff. Den ersten Schuss im zweiten Durchgang auf das Tor von Lloris gab Dahoud erst in der 69. Minute ab. Vor dem zweiten Gegentor verlor Götze den Ball, Vertonghen traf aus wenigen Metern per Volleyschuss, Llorente erhöhte nach einer Ecke.

Die deutsche-englischen Festspiele in der Champions League gehen in der kommenden Woche mit den Spielen des deutschen Meisters Bayern München beim FC Liverpool und von Vizemeister Schalke 04 gegen Manchester City weiter.

Den genauen Spielverlauf können Sie in unserem Ticker nochmal nachlesen.

SID