Dritter CL-Titel: Toni Kroos erringt einmaligen Rekord

Sieg gegen Juventus

+ © dpa Toni Kroos setzte sich gegen Juventus Turin bereits zum dritten Mal die europäische Krone auf. © dpa

Der Sieg im Finale von Cardiff ist nicht nur für Real Madrid ein historischer Moment. Auch Toni Kroos konnte durch den Titelgewinn einen einmaligen Rekord einstellen.

Cardiff - Toni Kroos von Real Madrid hat als erster deutscher Profi zum dritten Mal die Champions League gewonnnen. Der Mittelfeldspieler gewann am Abend mit dem 4:1 gegen Juventus Turin (der Ticker zum Nachlesen) in Cardiff als sechster deutscher Spieler mit einem ausländischen Klub die Königsklasse. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte Kroos mit Real gegen Atlético Madrid triumphiert.

Zuvor hatten Rudi Völler (Olympique Marseille/1993), Bodo Illgner (Real Madrid/1998), Dietmar Hamann (FC Liverpool/2005), Sami Khedira (Real Madrid/2014), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/2014) sowie Kroos selbst (Real/2015) als "Gastarbeiter" den Titelgewinn gefeiert.

Den Europapokal der Landesmeister mit einem ausländischen Klub hatten zuvor auch Karl-Heinz Schnellinger (AC Mailand/1969) und Horst Blankenburg (Ajax Amsterdam/1971-1973) gewonnen.

