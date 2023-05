ManCity folgt Inter ins Finale: Haaland und Co. demontieren schwaches Real Madrid

Champions-League-Halbfinale

Nach einer Glanzleistung gegen Real Madrid steht Manchester City im Champions-League-Finale. Der Live-Ticker des Halbfinal-Rückspiels zum Nachlesen.

+++ Fazit: Deutlicher und verdienter 4:0-Rückspiel-Sieg von Manchester City gegen den Titelverteidiger Real Madrid! Die Citizens folgen somit – nach dem 1:1-Remis im Hinspiel – Inter Mailand ins CL-Finale, das am 10. Juni in Istanbul steigen wird. Die Guardiola-Elf hat sich heute eindrucksvoll für die Vorjahresschmach im Königsklassen-Halbfinale gegen Real revanchiert und hat nun seinen ersten Titel in diesem Wettbewerb vor Augen. Vor allem in Durchgang eins zeigten sich die Hausherren souverän, Madrid war offensiv quasi abgemeldet. Bernardo Silva brachte seine Farben vor der Pause mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel agierte Real besser, aber City hatte das Geschehen insgesamt weiter im Griff – und langte noch zweimal zu. +++

Manchester City gegen Real Madrid 4:0 (2:0)

Aufstellung Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Gündogan (79. Riyad Maharez), De Bruyne (84. Foden), Bernardo Silva, Haaland (89. Julián Álvarez), Grealish Aufstellung Real Madrid: Courtois - Carvajal (80. Vázquez ), Militao, Alaba, Camavinga, Kroos (70. Asensio), Modric (63. Rüdiger), Valverde, Vinicius Jr., Benzema, Rodrygo (81.)Dani Ceballos) Tore: 1:0 und 2:0 Bernardo Silva (23., 35.), 3:0 Eigentor (76.), 4:0 Julián Álvarez (90.) Zuschauer: 55.000

90.+3 Minute: Das war‘s! Abpfiff im Etihad Stadium.

+ Manchester City zieht nach einem überzeugenden Sieg gegen Real Madrid ins Finale der Champions League ein. © PA Images/Sportimage/imago

90. Minute: 4:0! Eben eingewechselt und schon in der Torschützenliste verewigt: Julián Álvarez trifft nach starker Foden-Vorarbeit aus knapp zehn Metern.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

90. Minute: Gelbe Karte für Jack Grealish.

89. Minute: Tosender Applaus von den Rängen: Haaland stapft mit breitem Grinsen vom Feld. Ein Treffer ist ihm zwar heute nicht geglückt, dennoch war er heute deutlich auffälliger unterwegs als beim Hinspiel! Julián Álvarez kommt dafür zum Einsatz.

84. Minute: Zweiter City-Wechsel: Der heute stark aufspielende Kevin De Bruyne darf runter, Phil Foden bekommt hingegen noch ein paar Minuten bei toller Stadion-Atmosphäre.

83. Minute: Der eben eingewechselte Dani Ceballos testet Ederson aus rund 15 Metern - der City-Keeper zeigt aber starke Reflexe. Derweil wird es auf den Rängen immer lauter - die Cizizens-Fans bejubeln den wahrscheinlichen Finaleinzug.

81. Minute: Noch ein Real-Wechsel: Dani Ceballos darf rein für ihn geht Rodrygo.

80. Minute: Wechsel bei Real: Vázquez kommt für Carvajal.

79. Minute: Riyad Maharez kommt für Gündogan ins Spiel. Erster City-Wechsel heute Abend.

ManCity gegen Real Madrid heute live: 3:0 via Eigentor - ist das die Vorentscheidung?

76. Minute: 3:0! Die Entscheidung dürfte nun gefallen sein! De Bruyne bringt den Ball via Freistoß in den Real-Sechzehner und Manuel Akanji macht das Ding mit dem Kopf. Eder Militão fälscht allerdings noch unhaltbar ab, sodass der Treffer als Eigentor gewertet wird.

75. Minute: Gelb für Eduardo Camavinga nach einem Foul an Grealish.

73. Minute: Großchance Haaland! Gündogan mit Hacken-Zuckerpass auf den Stürmer-Star, der im Sechzehner der Gäste völlig frei zum Zug kommt - aber auch diesmal wieder in Courtois seinen heutigen Meister findet. Der Real-Keeper lenkt den Ball mit der Hüfte an die Latte.

70. Minute: Noch 20 Minute. Real präsentiert sich in Durchgang zwei nach wie vor deutlich verbessert. Eine wirkliche Wende liegt aber noch nicht in der Luft.

70. Minute: Der vielleicht beste Gäste-Akteur geht vom Platz: Toni Kroos wird ausgewechselt, für ihr kommt Marco Asensio ins Spiel

ManCity gegen Real Madrid heute live: Rüdiger kommt ins Spiel, Modric geht runter

63. Minute: Innenverteidiger für Mittelfeldstrategen bei Real: Der im Hinspiel starke Antonio Rüdiger kommt rein. Für ihn geht der heute eher unauffällige Luka Modric. Alaba geht dafür nach links und Camavinga rückt auf die Sechs vor.

63. Minute: Gelb nun auch für City-Kapitän Gündogan nachdem dieser Vinícius Júnior zu Boden gebracht hat.

60. Minute: Real probiert es nun immer mal wieder, erhöht den Druck - wirklich zwingend agieren die Königlichen offensiv aber nicht. Und City bleibt auf der Gegenseite stets gefährlich.

56. Minute: Nächste Gelbe Karte: Diesmal für Reals Carvajal nach Foul an Grealish.

ManCity gegen Real Madrid heute live: Alaba testet Ederson

51. Minute: Alaba mit einem starken Freistoß aus etwas über 20 Metern. Ederson streckt sich und pariert stark. Zuvor hatte Citys Ruben Dias nach einem Foulspiel gegen Vinícius Júnior Gelb gesehen. Die erste Karte in diesem Spiel. Real startet mit merklich mehr Ballbesitz in die zweite Hälfte.

46. Minute: Weiter geht es - Wechsel gab es beidseitig keine.

PAUSE im Etihad Stadium in Manchester. ManCity führt absolut verdient mit 2:0 und hat das Tor zum CL-Finale weit aufgeschlagen! Die Engländer dominieren das Duell von Beginn an, bringen es auf 13:1 Schüsse sowie 72:28 Prozent Ballbesitz. Real Madrid existiert offensiv noch nahezu überhaupt nicht - von einem satten Lattentreffer von Toni Kroos in der 34. Minute einmal abgesehen. Kann Real Madrid reagieren und eine Aufholjagd initiieren? Abschreiben darf man die Königlichen bekanntlich nie. Gleich geht es weiter!

45. Minute: Bernardo Silva schielt auf den Hattrick. Sein Schuss aus knapp 16 Metern ist aber etwas zu harmlos. Courtois hält den Ball problemlos.

44. Minute: Und weiterhin drückt vor allem City. Real verliert den Ball weiterhin viel zu oft und viel zu früh. Carlo Ancelotti sieht keineswegs zufrieden aus.

ManCity gegen Real Madrid heute live: 2:0! Wieder Bernardo Silva

35. Minute: Tor! Da ist das 2:0! Wieder ist Bernardo Silva zur Stelle, diesmal mit dem Kopf! Toller Angriff der Heimmannschaft unmittelbar nach dem Kroos-Lattenschuss: Grealish auf Gündogan, dessen Schuss aber pariert wird und danach landet das Spielgerät bei Bernardo Silva - der nickt präzise und recht unbehelligt ins rechte obere Eck ein.

34. Minute: Kroos packt den Hammer aus! Was für ein strammer Schuss des deutschen Real-Stars aus der Distanz. Das Leder knallt gegen die Latte - Ederson war noch ganz leicht dran. Erste Chance für Madrid.

32. Minute: Reals Vinicius Jr. schafft es mit dem Ball zumindest mal in den City-Sechzehner - wird aber mühelos abgefangen.

26. Minute: Nächste Chance von Haaland aus gut 20 Metern - Ball verpasst aber den Real-Kasten. Real versucht sich zu winden - viel fällt den Königlichen in der Vorwärtsbewegung bislang aber nicht ein.

ManCity gegen Real Madrid heute live: 1:0! Bernardo Silva eiskalt

23. Minute: 1:0! City-Angriff von rechts mit starkem Pass in die Schnittstelle von De Bruyne - und dann zieht Bernardo Silva eiskalt ab. Das war absehbar - die Führung ist, Stand jetzt, verdient!

21. Minute: Courtois hält! Und den Kopfball von Haaland hält bei Weitem nicht jeder! Riesiege Chance für die Hausherren nach einer Ecke - aber der Real-Keeper streckt sich und pariert sensationell.

ManCity gegen Real Madrid heute live: ManCity mit deutlich mehr Ballbesitz

18. Minute: Nicht nur optisch spricht das bisherige Geschehen für die Briten, auch statistisch sieht es aus ihrer Sicht gut aus: Bis dato 82:18 Prozent Ballbesitz sprechen eine klare Sprache.

13. Minute: Gefährlicher Kopfball von Haaland! Real-Keeper Courtois entschärft diesen aus kurzer Distanz gerade noch so. City hat das Spiel hier bislang total im Griff!

+ Erling Haaland hatte die erste große Chance der Partie. © Paul Ellis/AFP

12. Minute: Nun versucht es Manchesters Stones aus der Ferne. Der Ball fliegt aber merklich am Tor vorbei.

11. Minute: Wieder verliert Real den Ball. Offensiv finden die tief stehenden Gäste noch so gar nicht statt!

ManCity gegen Real Madrid heute live: Manchester drückt!

7. Minute: City drückt! Erst taucht Haaland gefährlich im Real-Sechzehner auf, findet aber keinen Abnehmer für seinen starken Pass. Kurz danach probiert es Rodri, der Ball rauscht aber am Tor vorbei.

4. Minute: Manchesters Kyle Walker mit dem ersten Warnschuss aus der Distanz. Der Ball geht aber weit über den Kasten. City startet mit merklich mehr Ballbesitz.

1. Minute: Der Ball läuft! ManCity zunächst im Ballbesitz.

+ Erling Haaland konnte im Hinspiel in Madrid nicht treffen. Gelingt ihm dies im Rückspiel? © Francisco Macia/imago

Update, 20.55 Uhr: Die City-Hymne im vollen und atmosphärischen Etihad Stadium in Manchester (ca. 55.000) läuft. Die Stimmung ist also schon mal da - und gleich rollt hier auch der Ball!

Update, 20.30 Uhr: Die Heimmannschaft treten mit dem Rückenwind eines 3:0-Auswärtserfolgs gegen den FC Everton in der Premier League an. Der formstarke Ilkay Gündogan steuerte am Wochenende gleich zwei Treffer zum bereits 27. Liga-Pflichtspielsieg des englischen Tabellenführers bei. Auch Real Madrid, Zweitplatzierter in „LaLiga“, war am Samstag siegreich unterwegs und zwang Getafe knapp mit 1:0 in die Knie. Chancen auf den Liga-Titel hat die Ancelotti-Elf jedoch nicht mehr.

Update, 19.48 Uhr: Die Aufstellungen sind da - und es gibt insgesamt lediglich eine Änderung, dafür aber eine überraschende! DFB-Nationalspieler Antonio Rüdiger, der seine Sache im Hinspiel gegen City-Superstar Haaland sehr ordentlich gemacht hatte, muss vorerst auf der Bank Platz nehmen. Seine Innenverteidiger-Position in der Startelf von Real Madrid übernimmt heute Eder Militao. Keine Veränderungen - zumindest im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen - gibt es im Gegenzug in der Anfangsformation von Pep Guardiolas Citizens.

Update, 19.15: Willkommen beim Live-Ticker zum Champions League-Halbfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. Das Spiel startet um 21 Uhr und wird live bei DAZN übertragen. In Kürze sollten zunächst einmal die jeweiligen Startaufstellungen der beiden heutigen Gegner, die um den CL-Finaleinzug kämpfen, bekannt gegeben werden.

+ Hier rollt heute der Ball: Im Etihad Stadium in Manchester. Rund 55.000 Zuschauer passen hier rein. © IMAGO / Pro Sports Images

Erstmeldung vom 16. Mai: Manchester - Nachdem sich Inter Mailand im Halbfinale gegen die AC Mailand bereits für das diesjährige Champions-League-Finale qualifiziert hat, stellen sich alle Fußball-Enthusiasten nun noch eine Frage: Wer folgt den Italienern ins Endspiel der Königsklasse? Im Geschäft sind noch Manchester City und Real Madrid. Beide Top-Teams, die so mancher Beobachter gerne erst im Finale als Duell-Partner gesehen hätte, haben nach dem durchaus leistungsgerechten 1:1-Hinspiel-Remis noch alle Chancen auf das letzte Final-Ticket.

Champions League: Halbfinale zwischen ManCity und Real Madrid heute live

Für Furore hatte nach dem ersten Aufeinandertreffen der Citizens vor allem eine Szene gesorgt: der sehenswerte Ausgleichstreffer von City-Star Kevin de Bruyne in der 67. Minute. Dem Tor unmittelbar vorausgegangen war eine Szene, in der Manchesters Bernardo Silva das Leder kurz hinter der Seitenlinie ins Feld gebracht hatte.

Der Videoassistent und der Schiedsrichter griffen jedoch nicht ein. „Der Ball war draußen. Das sage nicht ich, das sagt die Technologie“, haderte Real-Trainer Carlo Ancelotti mit der Entscheidung nach der Begegnung.

+ Erling Haaland wurde im Hinspiel noch gut von Antonio Rüdiger bewacht. © Jose A. Garcia/imago

Champions League: Real Madrid und ManCity liefern sich Neuauflage des Halbfinals von 2022

Für Ancelotti bedeutet die heutige Begegnung, die bekanntlich eine Neuauflage des kuriosen Semifinales von 2022 ist, übrigens einen Rekord: Mit 191. Spielen als Coach in der UEFA-Champions-League überholt er Sir Alex Ferguson (190 Spiele) und steht damit in dieser Statistik fortan allein auf Rang eins.

Etwas ausgeruhter in das Duell gehen kann heute vermutlich Real, für das es in der ersten spanischen Liga um nicht mehr so viel geht – Primus FC Barcelona liegt hier uneinholbar weit vorne. Madrid darf sich also voll und ganz auf die Königsklasse konzentrieren. Die Guardiola-Elf, bei der Stürmer-Star Erling Haaland im Hinspiel eher unauffällig unterwegs war, hingegen steckt noch mitten im Kampf um den Titel in der Premiere League, wo sie zuletzt zwölf Siege in Folge feierte.

