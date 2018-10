Live-Ticker: Schalke will Wiedergutmachung, BVB mit düsteren Bildern gegen Monaco

2. Spieltag der Champions League

Zwei deutsche Klubs sind am Mittwoch in der Champions League im Einsatz. Zunächst möchte sich Schalke 04 endgültig aus dem Tief heraus katapultieren, bevor der BVB seine Serie fortsetzen will. Der Live-Ticker:

Lokomotive Moskau - Schalke 04 -:- (18.55 Uhr)

Lokomotive Moskau: - Schalke 04: - Tore: - Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

+++ Ein herzliches Hallo und willkommen zu unserem Live-Ticker zu den Champions-League-Partien von Schalke 04 und Borussia Dortmund. Sie verpassen in unserem Live-Ticker kein wichtiges Ereignis, wenn Königsblau bei Lokomotive Moskau (18.55 Uhr) aufläuft und Schwarz-Gelb im heimischen Signal Iduna Park die AS Monaco empfängt (21 Uhr).

Schalke 04 muss bei Lokomotive Moskau ran: der Vorbericht

Es ist ein Wiedersehen mit gleich mehreren alten Bekannten, wenn Schalke 04 am Mittwoch bei Lokomotive Moskau (18.55 Uhr) den missglückten Saisonstart endgültig vergessen machen will. Nicht nur, dass sich der einstige Schalker Teammanager und jetzige Sportdirektor von Lokomotive, Erik Stoffelshaus, auf die Gäste aus Gelsenkirchen freut - nein, mit Jefferson Farfan und Benedikt Höwedes spielen gleich zwei ehemalige Schalker Hochkaräter bei dem russischen Klub. „Die beiden haben sich unheimlich gefreut, das ist doch klar“, sagte Stoffelshaus laut sid über die anstehende Begegnung gegen ihren Ex-Verein. „Bei Bene ist die Geschichte natürlich noch ein bisschen frischer, er ist ja in diesem Sommer erst von Schalke weggegangen.“

Für Schalke und Trainer Domenico Tedesco wird die Partie vor allem ein Spiel der Wiedergutmachung. Denn: Der Saisonstart ging mächtig in die Hose, in der Bundesliga holten die Königsblauen bisher nur drei Punkte aus sechs Spielen, momentan dümpelt der Klub auf Tabellenplatz 17. Und auch in der Champions League reichte es beim ersten Heimspiel nur zu einem Unentschieden (1:1) gegen den FC Porto.

Verzichten muss Königsblau übrigens auf Alessandro Schöpf (fiebriger Infekt) und Amine Harit (Muskelverletzung). Die beiden Mittelfeldspieler sind gar nicht erst mit nach Moskau gereist.

Lokomotive Moskau - Schalke 04: die voraussichtliche Aufstellung

Lokomotive Moskau: Guilherme - Kwerkwelja, Corluka, Höwedes - Ignatjew, Idowu - Miranschuk, Krychowiak, Barinow, Fernandes - Eder

FC Schalke 04: Fährmann - Caligiuri, Naldo, Nastasic, Mendyl - Mc Kennie, Bentaleb - Embolo, Serdar, Konopljanka - Burgstaller

Borussia Dortmund vs. AS Monaco: der Vorbericht

Richtig Aufwind hat dagegen Borussia Dortmund, das um 21 Uhr die AS Monaco empfängt. Der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga hat noch kein Ligaspiel verloren, und auch die erste Partie der noch jungen Champions-League-Saison gewann Schwarz-Gelb gegen Brügge - wenn auch knapp - mit 1:0. Monaco hingegen ist stark angeschlagen, seit acht Pflichtspielen sieglos und auf Tabellenplatz 18 der Ligue 1.

Dennoch warnt BVB-Coach Lucien Favre: "Monaco ist eine sehr gute Mannschaft, auch wenn sie nicht sehr gut gestartet sind. Das wird eine schwere Aufgabe." Gelingt Dortmund allerdings ein Sieg gegen Monaco, wäre das ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale. Für Manuel Akanji ist sowieso klar: "Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen." Und die Zeichen stehen gut.

Für die Dortmunder wird die Begegnung gegen Monaco unterdessen aus einem ganz anderen Grund zu einem emotionalen, wenn nicht gar bedrückenden Spiel: Als die Monegassen zuletzt in Dortmund zu Gast waren, trübte das schreckliche Attentat auf den BVB-Mannschaftsbus den Spieltag der Königsklasse.

Borussia Dortmund - AS Monaco: Voraussichtliche Aufstellung

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Diallo, Schmelzer - Dahoud, Witsel - Pulisic, Reus, Sancho (Bruun Larsen) - Philipp. - Trainer: Lucien Favre

Monaco: Benaglio - Sidibe, Glik, Jemerson, Henrichs - Aholou, Tielemans - Chadli, Golowin, Grandsir - Falcao. - Trainer: Leonardo Jardim

Borussia Dortmund - AS Monaco -:- (21 Uhr)

Borussia Dortmund: - AS Monaco: - Tore: - Schiedsrichter : Alexej Kulbakow (Weißrussland)

