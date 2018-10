Champions-League-Konferenz im Live-Ticker: BVB gegen Atlético, Schalke bei Galatasaray

3. Spieltag in der Königsklasse

Champions League im Live-Ticker: Borussia Dortmund empfängt Atlético Madrid, Galatasaray Istanbul den FC Schalke 04. Die Ergebnisse gibt‘s hier in der Konferenz.

Am Mittwoch (24. Oktober 2018) findet der zweite Teil des dritten Spieltags der Gruppenphase der Champions League statt.

Borussia Dortmund empfängt in Gruppe A im Duell der Sechs-Punkte-Teams Atlético Madrid.

Der FC Schalke 04 muss in Gruppe D im Hexenkessel von Istanbul bei Galatasaray antreten.

Uhrzeit Gr Heim Gast Ergebnis 21.00 Uhr A Borussia Dortmund - Atlético Madrid -:- (-:-) 21.00 Uhr E Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 -:- (-:-)

Borussia Dortmund - Atlético Madrid: Aufstellungen im Überblick

Dortmund: - BVB-Bank: - Atlético: - Atlético-Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04: Aufstellungen im Überblick

Galatasaray: - Gala-Bank: - Schalke: - S04-Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Benoît Bastien (Frankreich)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom dritten Spieltag der Champions League. Nachdem am Dienstag der FC Bayern und die TSG Hoffenheim im Einsatz waren (hier im Konferenz-Ticker vom Dienstag nachzulesen), stehen nun am Mittwoch für Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 das jeweils dritte Spiel der Gruppenphase an. Der BVB empfängt das Team von Atlético Madrid um den französischen Weltmeister Antoine Griezmann, die Königsblauen müssen bei Galatasaray in Istanbul antreten.

Champions League im Live-Ticker: „Deutsche Konferenz“ mit Dortmund und Schalke

Dortmund und Atlético haben einen Top-Start in die Königsklasse hingelegt, beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Gruppenspiele gewonnen. Das bedeutet, dass der Sieger dieses Duells einen ganz großen Schritt in Richtung Achtelfinal-Ticket machen wird. Die Kontrahenten gelten als die Favoriten der Gruppe A, Brügge und Monaco werden sich wohl um das Europa-League-Trostpflaster streiten. Wa.de* berichtet hier im speziellen BVB-Ticker vom Match gegen Atlético.

Deutlich enger geht es in Gruppe D zu, die von Schalke und Porto nach zwei Spieltagen punkt- und torgleich angeführt wird. Dahinter lauert S04-Gegner Galatasaray mit nur einem Zähler weniger. Für die Gelsenkirchener ist das Gastspiel in der stimmungsgewaltigen Türk Telekom Arena richtungsweisend, ein Remis oder gar ein Sieg würde Königsblau auf Kurs halten. Auch von diesem Spiel berichtet wa.de* ausführlich, hier geht es zum S04-Ticker.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie die CL-Partien Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid sowie Galatasaray Istanbul gegen FC Schalke 04 live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Doch am Mittwochabend stehen noch zwei weitere Topspiele an: In der Gruppe B bekommt es der FC Barcelona mit Inter Mailand zu tun, in der Gruppe C empfängt Paris Saint-Germain den SSC Neapel mit Trainer Carlo Ancelotti.

Wir berichten in unserer deutschen Konferenz von beiden Spielen, Sie verpassen nichts von den Ereignissen bei Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid und Galatasaray Istanbul gegen Schalke 04.

