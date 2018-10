Champions-League-Konferenz im Live-Ticker: AEK Athen gegen FC Bayern München

3. Spieltag in der Königsklasse

Champions League im Live-Ticker: Der FC Bayern gastiert bei AEK Athen, 1899 Hoffenheim muss gegen Olympique Lyon antreten. Hier gibt‘s die deutsche Konferenz.

Am Dienstag findet der erste Teil des 3. Spieltags der Gruppenphase der Champions League statt.

In der Gruppe E gastiert der FC Bayern München bei AEK Athen, anschließend empfängt Spitzenreiter Ajax Amsterdam das Team von Benfica Lissabon.

In der Gruppe F trifft die TSG Hoffenheim auf Olympique Lyon, parallel muss Manchester City bei Shakhtar Donezk antreten.

Uhrzeit Gr Heim Gast Ergebnis 18.55 Uhr E AEK Athen - FC Bayern München 0:0 (-:-) 21.00 Uhr F TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon -:- (-:-)

35. Minute: Bayern weiterhin dominant, doch es fehlt die Durchschlagskraft.

27. Minute: Die bisher größte Torchance für den FCB! Thiago will Stürmer Lewandowski mit einem Außenrist-Pass in Szene setzen, sein Zuspiel allerdings zu ungenau.

20. Minute: Auf der Gegenseite nun die erste Möglichkeit für AEK. Nach einem langen Ball versucht es Ponce aus 15 Metern in halbrechter Position. Doch sein Schuss rauscht am kurzen Pfosten vorbei.

16. Minute: Gnabry bringt von links den Ball scharf und flach in die Mitte. Dort steht Lewandowski einschussbereit, doch Innenverteidiger Chygrynskiy kann klären.

11. Minute: Erste Torannäherung der Roten: Gnabry zieht aus mehr als 20 Metern in halblinker Position ab, doch der Ball verfehlt sein Ziel deutlich. Der griechische Keeper muss nicht eingreifen.

8. Minute: Bisher noch keine großen Torchancen in dieser Partie. Die Münchner zwar mit langen Ballbesitzphasen, doch die Hausherren machen die Räume geschickt zu.

1. Minute: Der Ball rollt in Athen. Die Bayern komplett in rot, spielen in Halbzeit eins von links nach rechts.

18.53 Uhr: Die Champions-League-Hymne ertönt im Olympiastadion von Athen, in Kürze geht es los!

17.55 Uhr: Diese Elf schickt AEK Athen gegen die Bayern aufs Feld.

17.45 Uhr: Der FC Bayern München hat die Startaufstellung für das Champions-League-Match gegen AEK Athen bekannt gegeben.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom dritten Spieltag der Champions League. Wir berichten hier von den beiden Dienstagsspielen der deutschen Vertreter: Zunächst tritt der FC Bayern München bei AEK Athen an, im Anschluss empfängt die TSG 1899 Hoffenheim das Team von Olympique Lyon. Hier verpassen Sie kein Tor und bleiben auf dem Laufenden.

Champions League im Live-Ticker: „Deutsche Konferenz“ mit dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim

Spieltag Nummer drei in der Champions League und sowohl der FC Bayern, also auch die TSG 1899 Hoffenheim stehen unter Zugzwang. Während die Münchner punktgleich mit Spitzenreiter Ajax auf Rang zwei der Gruppe E liegen, müssen die Kraichgauer fast schon einen Sieg einfahren, um die Schlagdistanz zu den Achtelfinal-Plätzen zu wahren.

Nach der öffentlichkeitswirksamen Medien-Schelte auf der Pressekonferenz am vergangenen Freitag sind die Bayern bemüht wieder den Fokus auf das Sportliche zu legen. Rang zwei hinter Ajax ist nicht der Anspruch der Roten, entsprechend soll auf die Führenden mit einem Erfolg bei Außenseiter AEK Athen Druck aufgebaut werden. Der Dreier muss allerdings ohne den angeschlagenen Frank Ribéry eingefahren werden, er musste in München bleiben. tz.de* berichtet ausführlich im speziellen FCB-Ticker von der Partie.

Hoffenheim hingegen steht bereits unter Druck. Nach dem 1:1-Remis in Donezk und der verdienten, aber unglücklichen 1:2-Heimpleite gegen ManCity muss gegen Olympique Lyon ein Sieg her, um den Anschluss an die begehrten ersten beiden Plätze halten zu können. Pünktlich zu der Partie gegen die Franzosen beendete die TSG ihre drei Spiele andauernde Niederlagen-Serie. heidelberg24.de* berichtet im speziellen TSG-Ticker von dem Duell gegen Lyon.

Wie schlagen sich FC Bayern und TSG 1899 Hoffenheim am dritten Spieltag der Champions League? In unserer deutschen Konferenz im Live-Ticker verpassen Sie nichts.

fw

