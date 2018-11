Deutsche Konferenz im Live-Ticker: Zweite Hälfte läuft - BVB mit Chancenwucher - Schalke solide

5. Spieltag der Champions League

+ © afp Champions League im Live-Ticker: Borussia Dortmund gegen FC Brügge, FC Porto gegen Schalke 04. © afp

Borussia Dortmund bekommt es am Mittwoch mit dem FC Brügge zu tun, für Schalke 04 geht es beim Porto rund. Hier gibt es die Champions League im Live-Ticker.

Am Mittwoch steigt in der Champions League der fünfte Vorrundenspieltag der Gruppenphase.

Borussia Dortmund empfängt im letzten Heimspiel der Gruppe A den FC Brügge (21 Uhr). Ein Unentschieden reicht zum Einzug ins Achtelfinale. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

In der Gruppe D tritt Schalke 04 zum Topspiel bei Spitzenreiter FC Porto an (21 Uhr). Nur ein Sieg garantiert den vorzeitigen Sprung in die K.o.-Runde. Ansonsten sind die Knappen auf das Ergebnis im frühen Spiel angewiesen. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Uhrzeit Gruppe Begegnung Ergebnis 21 Uhr A Borussia Dortmund - FC Brügge 0:0 (0:0) 21 Uhr D FC Porto - Schalke 04 0:0 (0:0)

<<< Ticker aktualisieren >>>

47. Minute (FCP-S04): HUI! Wieder eine Großchance für den FC Porto. Nastasic klärt nicht sauber und spielt den Ball direkt in den Fuß von Marega. Dessen Schuss wird geblockt, fliegt aber direkt zu Herrera. Der schließt zu zentral ab und Fährmann kann halten. Schalke scheint noch nicht wieder ganz wach zu sein.

46. Minute (BVB-CLU): Auch in Dortmund geht es weiter, die zweite Hälfte beginnt.

46. Minute (FCP-S04): Auf geht‘s, die zweite Halbzeit läuft!

22.00 Uhr (FCP-S04): Beim FC Schalke 04 gibt es einen verletzungsbedingten Wechsel: Steven Skrzybski kann nach seinem Sturz auf die Schulter nicht weitermachen, für ihn ist Amine Harit nun im Spiel.

21.52 Uhr (FCP-S04): Übrigens: Vor der Partie zwischen dem FC Porto und dem FC Schalke 04 gab es beim Streaming-Dienst DAZN einige Probleme - die Fans hat das richtig aufgeregt.

Champions League im Live-Ticker: Halbzeit in Dortmund und Porto

Halbzeitfazit (BVB-CLU): Borussia Dortmund hat die Partie gegen den FC Brügge von Beginn an im Griff und lässt kaum Chancen zu. In der Offensive hätte Marco Reus die Schwarz-Gelben in Führung bringen müssen, konnte den Ball aber nur am Außennetz platzieren. Spielt das Team von Lucien Favre in diesem Stil weiter, dürfte ein Tor in der zweiten Halbzeit nur eine Frage der Zeit sein.

Halbzeitfazit (FCP-S04): Der FC Schalke 04 steht defensiv stabil und versucht aus der geordneten Defensive offensive Nadelstiche zu setzen. Der FC Porto versucht dagegen offensiv mehr, die größte Chance konnte Ralf Fährmann aber stark vereiteln. Für die zweite Halbzeit wünschen sich die Schalke-Fans wohl vor allem mehr Torchancen. Für die Schalker aber erfreulich: Sie stehen bereits im Achtelfinale.

45 +1. Minute (FCP-S04): Schalke steht bis zum Schluss diszipliniert und lässt nichts mehr zu. Halbzeit auch in Porto!

45. Minute (BVB-CLU): Paco Alcacer unterbindet mit einem taktischen Foul einen Konter des FC Brügge. Dafür sieht er die gelbe Karte. Halbzeit in Dortmund!

44. Minute (FCP-S04): Wieder versucht es Danilo Pereira aus der Distanz, doch dieses Mal ist sein Schuss nicht platziert genug. Das Leder rauscht über das Tor.

43. Minute (BVB-CLU): Die nächste gute Aktion des BVB! Diallo mit der Hereingabe von der linken Seite, Guerreiro nimmt den Ball direkt. Doch der fliegt deutlich links am Tor vorbei.

42. Minute (FCP-S04): Torres versucht einen Fallrückzieher, doch der misslingt. Porto scheint aber spielerisch vor der Pause noch einmal zuzulegen, die Schalker stehen nun etwas tiefer.

40. Minute (FCP-S04): Stambouli und Nastasic mit tollem Gegenpressing. Die Knappen verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung, besetzen die Räume aber sofort perfekt und gewinnen so das Leder zurück.

39. Minute (BVB-CLU): Bei Dortmund bleibt bislang jede Aktion zu ungenau. Die richtigen Ansätze sind da, doch im entscheidenden Moment fehlt dann meist ein halber Meter.

37. Minute: (FCP-S04): Eine bislang sehr disziplinierte Leistung der Schalker. Zwar konnten die Mannen von Domenico Tedesco noch keinen echten Torschuss verbuchen, doch es geht den Knappen hier wohl vor allem darum, stabil zu stehen.

35. Minute (BVB-CLU): Dortmund erhöht die Schlagzahl. Guerreiro und Alcacer kombinieren am Strafraum und Brügge bekommt den Ball nicht richtig raus. Ein Schuss von Dahoud kann schließlich geblockt werden.

34. Minute (FCP-S04): Die Schalker bangen um Skrzybski - der ist unglücklich auf seine Schulter gefallen und liegt am Boden. Tedesco hat für die Sturm-Position nur wenige Optionen. Doch so wie es aussieht, kann Skrzybski weitermachen.

Champions League im Live-Ticker: Dortmund vergibt auch die zweite Großchance

31. Minute (BVB-CLU): WAS FÜR EINE CHANCE FÜR DORTMUND! Marco Reus ist nach einer starken Kopfballverlängerung alleine durch, doch er macht es zu genau. Der Ball streift das Außennetz, einigen Fans ging bereits der Torschrei über die Lippen.

30. Minute (BVB-CLU):

Tolle Aktion von Pulisic! Der feine Techniker setzt sich auf der Außenbahn stark durch, behält den Kopf oben und sucht in der Mitte einen Abnehmer. Doch Brügge kann zur Ecke klären.

30. Minute (FCP-S04): Es bleibt ein umkämpftes Spiel. Im Zentrum geht es extrem eng zu, es ist für beide Teams schwierig durchzukommen.

28. Minute (FCP-S04): Mascarell holt sich die gelbe Karte ab. Der Schalker hält den blitzschnellen Marega am Trikot fest, ein klares taktisches Foul.

27. Minute (BVB-CLU): Diallo mit einem schönen Trick auf der linken Außenbahn und einem Tunnel gegen Poulain. Danach kommt er aber nicht mehr an den Ball.

26. Minute (FCP-S04): Auch der FC Schalke 04 ist wieder im Vorwärtsgang, doch eine Kombination über Caligiuri und Bentaleb führt nicht zu einem aussichtsreichen Abschluss. Kurz darauf versucht es Konoplyanka mit einer Flanke aus halblinker Position, doch diese findet in der Mitte keine Abnehmer.

24. Minute (BVB-CLU): Guerreiro verliert den Ball am eigenen Sechzehner in einem unnötigen Dribbling, Amrabat schließt direkt ab. Doch sein Schuss geht deutlich links am Tor vorbei.

22. Minute (BVB-CLU): Der Club Brügge taut so langsam auf und wagt einige Offensiv-Aktionen. Vor allem Amrabat und Wesley zeigen ihre Klasse. Doch noch sind die Belgier, genau wie die Gastgeber, in ihren Aktionen zu ungenau. Es entwickelt sich ein munteres Spiel, weil beide Mannschaften nach vorne spielen wollen.

Champions League im Live-Ticker: FC Schalke 04 im Glück - Porto mit Großchance

20. Minute (FCP-S04): RIESENCHANCE FÜR PORTO! Die Schalker bekommen den Ball hinten nicht raus und Marega kommt aus etwa 18 Metern zum Abschluss. Der Ball wäre wohl im Kreuzeck eingeschlagen, doch Fährmann mit einer Riesen-.Parade. Glück für die Knappen. Die anschließende Ecke bringt nichts ein, denn Bentaleb steht kurz vor der Torlinie goldrichtig. Fährmann hätte diesen Ball wohl nicht mehr rauskratzen können. Glück für die Schalker!

19. Minute (FCP-S04): Telles bringt für den FC Porto eine Ecke in den Strafraum der Schalker, doch Routinier Naldo klärt souverän und ohne Probleme.

17. Minute (BVB-CLU): Von Brügge kommt hier weiterhin zu wenig. Dortmund kann sich den Gegner mehr oder weniger zurecht legen. Sobald die Schwarz-Gelben schnell kombinieren, wird es gefährlich. Horvath derweil mit einer Unsicherheit, dem der Ball durch die Finger flutscht. Es gibt Eckball für den BVB. Dieser bringt aber nichts ein.

15. Minute (FCP-S04): HUI! Brahimi prüft aus etwa 20 Metern Fährmann mit einer starken Direktabnahme, doch der Keeper klärt. Starke Aktion!

14. Minute (BVB-CLU): Pulisic wird bei einem aussichtsreichen Konter der Dortmunder gestört, ein klares taktisches Foul. Freistoß für die Schwarz-Gelben aus halbrechter Position. Guerreiro bringt diesen in den Strafraum, doch Horvath hat aufgepasst und faustet den Ball aus der Gefahrenzone. Denswil hat für das Foul im Übrigen die gelbe Karte gesehen.

13. Minute (FCP-S04): Auch der FC Porto verzeichnet eine erste Offensiv-Aktion. Nach einem langen Einwurf von Perreira kommt Brahimi zum Kopfball. Dieser stellt aber kein Problem für Fährmann dar.

12. Minute (FCP-S04): Auch die Schalker setzen offensive Akzente, ohne dabei allerdings brandgefährlich zu werden. Skrzybski macht vorne weiterhin viel Dampf.

Champions League im Live-Ticker: Borussia Dortmund vergibt erste Großchance gegen Brügge

10. Minute: (BVB-CLU): Wesley tanzt vor dem Strafraum der Dortmunder, sein Schuss wird aber geblockt. Im Gegenzug legt Reus auf Pulisic nach einem langen Ball ab, der allein vor Horvath eigentlich nur platziert einschieben muss. Doch der Amerikaner trifft den Ball nicht richtig. Das war eine riesige Chance!

9. Minute (FCP-S04): Bentaleb zeigt wieder einmal, dass er einen feinen linken Fuß hat - eine schöne Seitenverlagerung des Schalkers. Die Knappen gehen weiter aggressiv vorne drauf und versuchen im Pressing Bälle zu gewinnen.

7. Minute: (BVB-CLU): Die Dortmunder haben die Partie weiter klar im Griff. Dass die Belgier hier einen Sieg brauchen, ist kaum zu bemerken. Brügge steht bislang nur hinten drin. Witsel versucht es derweil mit einem Schuss aus der Distanz, der aber geblockt werden kann.

5. Minute (FCP-S04): Die Schalker gehen hier weiter extrem aggressiv zu Werke. Dass sie bereits weiter sind, scheint den Mannen von Tedesco Sicherheit zu geben. Vor allem Skrzybski läuft in der Offensive aggressiv an.

4. Minute (BVB-CLU): Marco Reus setzt zum ersten Mal zu einem Doppelpass mit Guerreiro an, bleibt aber letztlich hängen. Ein erster schöner Kombinationsansatz.

3. Minute (BVB-CLU): Borussia Dortmund sichert sich derweil die Spielkontrolle. Der Ball läuft rund bei den Schwarz-Gelben, ohne dass das Team von Lucien Favre hier schon besonders gefährlich geworden wäre.

2. Minute (FCP-S04): Die Schalker beginnen aggressiv gegen Porto. Immerhin geht es für die Knappen auch um den Gruppensieg. Ein Sieg gegen Porto würde das Team von Domenico Tedesco in eine gute Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag versetzen.

1. Minute (FCP-S04): Auch in Porto geht es los, der Ball rollt!

1. Minute (BVB-CLU): Der Ball rollt in Dortmund, das Spiel beginnt!

Borussia Dortmund - FC Brügge: Aufstellungen im Überblick

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Dahoud - Pulisic, Reus, Guerreiro - Alcacer Bank: Hitz (Tor), Hakimi, Bruun Larsen, Delaney, M. Götze, Sancho, Philipp FC Brügge: Horvath - Poulain, Mechele, Denswil - Nakamba - Vormer, Dennis - Clinton, S. Amrabat - Wesley, Vanaken Bank: Letica (Tor), Decarli, Mitrovic, Rits, Openda, Rezaei, Schrijvers Tore: --- Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)

FC Porto - Schalke 04: Aufstellungen im Überblick

FC Porto: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Eder Militao, Alex Telles - Danilo Pereira - Herrera, Oliver - J. Corona, Marega, Brahimi Bank: Vana (Tor), Diogo Leite, Otavio, Sergio Oliveria, Adrian Lopez, Andre Pereira, Hernani Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - D. Caligiuri, Mascarell, Mendyl - Bentaleb, Konoplyanka - Di Santo, Skrzybski Bank: Nübel (Tor), S. Sané, Baba, Harit, Rudy, Schöpf, S. Serdar Tore: --- Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

20.58 Uhr: Die Hymne der Champions League läuft. Immer wieder ein Gänsehaut-Moment. Gleich geht es los!

20.52 Uhr: Auch Atlético Madrid hat sich gegen die AS Monaco mit 2:0 durchgesetzt und steht damit bereits sicher im Achtelfinale. Der Borussia würde gegen den FC Brügge ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen. Soll es aber der Gruppensieg werden, wäre ein Sieg gegen die Belgier wichtig.

20.48 Uhr: Jetzt ist es amtlich! Der FC Schalke 04 steht schon vor Beginn der Partie gegen den FC Porto im Achtelfinale der Champions League. Moskau gewinnt mit 2:0 gegen Galatasaray, die Knappen sind damit sicher weiter.

20.38 Uhr: Für den FC Schalke 04 sieht es weiter gut aus. Noch sind fünf Minuten zu gehen, Moskau führt weiterhin gegen Galatasaray. In der Gruppe des BVB liegt Atlético derweil ebenfalls mit 2:0 gegen Monaco vorn.

20.29 Uhr: Auch für alle BVB-Fans gibt es gute Nachrichten. Der Berater von Außenverteidiger Achraf Hakimi hat dem Revierclub nämlich Hoffnung auf eine feste Verpflichtung gemacht. „Borussia Dortmund ist ein wunderbarer Club und schon jetzt wie ein Zuhause für Achraf. Er fühlt sich total wohl und genießt die Zeit dort in vollen Zügen“, sagte Alejandro Camano am Mittwoch dem Internetportal Spox. „Wir sind Dortmund sehr dankbar, dass Achraf die Chance auf dem allerhöchsten Niveau bekommt, dass er in einer so tollen Liga wie der Bundesliga spielen kann.“

20.26 Uhr: Gute Nachrichten für alle Schalker Fans: Moskau führt derzeit 2:0 gegen Galatasaray. Sollte es bei diesem Spielstand bleiben, wären die Knappen bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert.

20.16 Uhr: Die Schalker dürfen sich derweil auf den Support ihrer Fans in Porto freuen. Bilder aus der Stadt zeigen erwartungsfrohe Knappen-Fans.

20.13 Uhr: Die Mannschaft von Borussia Dortmund ist im Stadion angekommen. In etwa 45 Minuten rollt der Ball im Signal-Iduna Park.

19.58 Uhr: Auch die Startelf von Borussia Dortmund steht nun fest. Top-Scorer Paco Alcacer steht in der Startelf. Der Spanier ist der treffsicherste Akteur der Schwarz-Gelben und soll für den Einzug ins Achtelfinale sorgen.

19.50 Uhr: Die Startelf der Schalker liegt bereits vor. Domenico Tedesco setzt hinten auf eine Dreierkette und startet vorne mit Di Santo und Skrzybski.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom 5. Spieltag der Champions League! Wir begleiten heute zwei Partien parallel: Borussia Dortmund trifft in der Gruppe A auf den FC Brügge aus Belgien, Schalke 04 ist beim FC Porto gefordert. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Gruppe A in der Champion League: Borussia Dortmund vor Achtelfinaleinzug

Trotz des Rückschlags beim 0:2 bei Atlético Madrid, steuert Borussia Dortmund unbeirrt auf das Achtelfinale zu. Im Heimspiel gegen die Belgier, die sich immerhin schon Rang drei und damit das internationale Überwintern gesichert haben, brauchen die Schwarz-Gelben noch einen Zähler, um den Einzug in die K.o.-Runde feiern zu können. Im Fernduell um den Gruppensieg mit den punktgleichen Madrilenen wäre ein Dreier aber umso wertvoller. Auch wa.de* berichtet von dem Duell - jedoch in einem speziellen BVB-Ticker.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 4 3 0 1 8:2 +6 9 2 Atlético Madrid 4 3 0 1 7:6 +1 9 3 FC Brügge 4 1 1 2 6:5 +1 4 4 AS Monaco 4 0 1 3 2:10 -8 1

Gruppe D in der Champions League: Schalke 04 kann nach dem Gruppensieg greifen

Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden hat Schalke 04 beste Aussichten, das Achtelfinale zu erreichen. Im Spiel beim FC Porto geht es für die „Knappen“ jedoch um mehr – bei einem Sieg wäre die Elf von Trainer Domenico Tedesco urplötzlich Tabellenführer. Sollte Galatasaray Istanbul im frühen Spiel bei Lokomotive Moskau Federn lassen, stünde der Einzug in die K.o.-Phase schon vor dem Anpfiff in Portugal fest. Schiedsrichter der Schalker Partie ist der Rumäne Ovidiu Hategan, der vor einer Woche das letzte DFB-Spiel des Jahres leitete und nach Abpfiff für eine rührende Szene sorgte. Auch über diese Partie berichtet wa.de* in einem Ticker - aus Schalker Sicht.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 FC Porto 4 3 1 0 9:3 +6 10 2 Schalke 04 4 2 2 0 4:1 +3 8 3 Galatasaray Istanbul 4 1 1 2 3:3 0 4 4 Lokomotive Moskau 4 0 0 4 2:11 -9 0

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und sie Sie die beiden Champions-League-Spiele Borussia Dortmund gegen FC Brügge und FC Porto gegen Schalke 04 live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

mg

*tz.de und wa.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.