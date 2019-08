Auslosung im Live-Ticker: Wer sind die Champions-League-Gegner von Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig?

FCB in Lostopf 1 gesetzt

+ © dpa / Martial Trezzini Am Donnerstag werden die Kugeln gezogen. © dpa / Martial Trezzini

Der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig spielen in der Champions League. Die Auslosung der Gruppenphase im Live-Ticker.

Am Donnerstag, 29. August 2019, wird in Nyon die Champions-League-Gruppenphase ausgelost.

Die Ziehung beginnt um 18 Uhr.

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen sind vier deutsche Vertreter dabei.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D - - - - - - - - - - - - - - - -

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H - - - - - - - - - - - - - - - -

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Beim FC Bayern freut man sich schon auf die heutige Ziehung in Nyon! Dabei hat Trainer Niko Kovac keine Präferenzen, was die Gruppengegner angeht: „Wir nehmen jeden, der kommt.“

ℹ #Kovač über den heutigen #UCLdraw: "Wir nehmen jeden, der kommt. Wir hatten letztes Jahr eine tolle Gruppe, auf etwas ähnliches hoffe ich wieder." #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/SiObmhOxNE — FC Bayern München (@FCBayern) August 29, 2019

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase 2019/2020. Am Donnerstagabend um 18 Uhr werden die Kugeln in Monaco gezogen. Außerdem entscheidet sich die Wahl des besten Fußballers Europas. +++

Update vom 29. August: Jetzt ist alles klar: Die Champions-League-Teilnehmer der Saison 2019/20 stehen fest. In der Endrunde der Qualifikation lösten noch sechs Mannschaften das Ticket: Olympiakos Piräus setzte sich gegen den FK Krasnodar durch, Roter Stern Belgrad triumphierte über die Young Boys Bern und Dinamo Zagreb behielt gegen Rosenborg Trondheim die Oberhand. Außerdem kegelte der FC Brügge den Linzer ASK mit Trainer Valerien Ismael raus, Thomas Doll zog mit Apoel Nikosia gegen Ajax Amsterdam den Kürzeren und Slavia Prag besiegte den CFR Cluj. Somit stehen die endgültigen Lostöpfe fest:

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Das sind die Lostöpfe

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid Olympique Lyon Lokomotive Moskau FC Chelsea Atlético Madrid Bayer Leverkusen KRC Genk FC Barcelona Borussia Dortmund Red Bull Salzburg Galatasaray Istanbul Manchester City SSC Neapel Olympiakos Piräus RB Leipzig Juventus Turin Schachtjor Donezk FC Valencia Roter Stern Belgrad FC Bayern München Tottenham Hotspur Inter Mailand Atalanta Bergamo, Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Dinamo Zagreb OSC Lille Zenit St. Petersburg Ajax Amsterdam Club Brügge Slavia Prag

Die Auslosung geht am Donnerstagabend über die Bühne. Nur kurze Zeit später wird Bayern-Präsident Uli Hoeneß dem FCB-Aufsichtsrat seine Zukunftspläne mitteilen. Außerdem nominiert Bundestrainer Joachim Löw den Kader für die EM-Quali-Spiele - dabei gibt es eine Überraschung.

Im Live-Ticker: Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase - welche Gegner erwischen die deutschen Vereine

Erstmeldung vom 27. August: Monaco - Hammer-Gruppe oder machbare Aufgaben? Nach Mailand oder Madrid? Am Donnerstag entscheidet sich, wo der FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/2020 antreten muss. Als amtierender Deutscher Meister ist der FCB zwar im günstigen Lostopf 1 gesetzt, auf große Gegner muss man sich an der Säbener Straße trotzdem vorbereiten. So warten in Lostopf 2 unter anderem prominente Klubs aus Madrid und Vorjahresfinalist Tottenham. Dazu könnte man in Lostopf 3 auf stolze Traditionsvereine wie Inter Mailand und den FC Valencia treffen.

Sollte das Team von Niko Kovac in der Tat in einer Hammer-Gruppe landen, könnte ein weiterer Transfer helfen. Angeblich befindet sich der FCB in Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt. Vielleicht haben die Bayern auch Glück und CL-Spezialist Arjen Robben schnürt sich nochmal die Fußballschuhe. Der Matchwinner des Finals 2013 hat kürzlich mit überraschenden Aussagen über ein Comeback auf sich aufmerksam gemacht, wie tz.de* berichtet.

Auslosung der Champions-League-Gruppenphase: Gegen wen müssen die deutschen Klubs ran?

Die anderen deutschen Vereine sind auf die weiteren Lostöpfe aufgeteilt. Vize-Meister Borussia Dortmund ist in Lostopf 2, Bayer Leverkusen in Lostopf 3 und RB Leipzig erwartet eine besonders schwere Gruppe in Lostopf 4. Die Lostöpfe 2 bis 4 werden nach den internationalen Erfolgen der vergangenen Jahre und dem UEFA-Koeffizienten ermittelt. In Lostopf 1 befinden sich die amtierenden Meister der großen Ligen, der Titelverteidiger (FC Liverpool) und der Sieger der Europa League (FC Chelsea). Somit können sich drei Teams aus der englischen Premier League auf möglicherweise günstige Lose freuen.

Nach dem kollektiven Königsklassen-Desaster in der vergangenen Saison hat Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge alle deutschen Teams in die Pflicht genommen. „Die Bundesliga muss sich anstrengen in diesem Jahr“, forderte er in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen wieder unsere Muskeln spielen lassen. Es geht auch um Starterplätze, auch da müssen wir aufpassen, dass wir keinen Platz verlieren, das wäre fatal.“

Teams aus der gleichen Liga können nicht gegeneinander zugelost werden. Auch Duelle zwischen Teams aus Russland und der Ukraine werden von der UEFA aufgrund politischer Spannungen ausgeschlossen. Die Gruppenphase beginnt am 17. und 18. September. Das Finale findet am 30. Mai im Atatürk-Olympia-Stadion in Istanbul statt.

UEFA Champions League Auslosung im Live-Ticker: Europas Spieler des Jahres wird gewählt

Im Rahmen der Auslosung werden außerdem individuelle Preise an die besten Spieler der vergangenen Spielzeit vergeben. Neben den vier positionsbezogenen Spielerauszeichnungen werden auch die Preise für den/die UEFA Spieler/in des Jahres vergeben. Dabei ist leider kein Spieler aus der Bundesliga nominiert. Deutschland wird lediglich durch Barca-Keeper Marc-André ter Stegen vertreten. Der 27-Jährige dürfte allerdings nur Außenseiter-Chancen gegen Liverpools Alisson Becker und Tottenhams Hugo Lloris haben.

3⃣ men

3⃣ women

2⃣ prizes



Who will take home the 2018/19 UEFA Player of the Year Awards?



️ Lionel Messi

️ Cristiano Ronaldo

️ Virgil van Dijk



️ Lucy Bronze

️ Ada Hegerberg

️ Amandine Henryhttps://t.co/6e5uzA7D2s — UEFA (@UEFA) 15. August 2019

Unter den Verteidigern sind Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk (beide Liverpool) und Matthijs de Ligt (letzte Saison Ajax, jetzt Juventus) nominiert. Unter den besten Mittelfeldspielern befinden sich Frenkie de Jong vom FC Barcelona, Christian Eriksen von Tottenham und Liverpool-Kapitän Jordan Henderson. Team-Kollege Sadio Mané tritt im Sturm gegen die Weltstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi an.

Zwischen den beiden Ikonen und Virgil van Dijk wird außerdem entschieden, wer zu Europas Fußballer des Jahres ernannt wird. Diesen Titel gibt es auch für die Frauen. Dort sind mit Lucy Bronze, Amandine Henry und Ada Hegerberg gleich drei Spielerinnen von Olympique Lyon nominiert. Letztere war während der Verleihung des Ballon d‘Or in einen Sexismus-Skandal verwickelt.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



ta