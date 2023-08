Müller freut sich auf „Instanz im Weltfußball“ – Wiedersehen mit ehemaligem Bayern-Trainer

Reaktionen zur CL-Auslosung

Die Gruppen der neuen Champions-League-Saison sind ausgelost. Dabei gibt es einige Kracher. Wir fassen die deutschen Reaktionen zusammen.

München – Die neue Saison der Champions League kann kommen! Am Donnerstagabend wurden in Monaco die Gruppen ausgelost. Die deutschen Vereine dürften dabei gemischte Gefühle haben.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D FC Bayern FC Sevilla SSC Neapel Benfica Lissabon Manchester United FC Arsenal Real Madrid Inter Mailand FC Kopenhagen PSV Eindhoven SC Braga FC Salzburg Galatasaray Istanbul RC Lens Union Berlin Real Sociedad

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Feyenoord Paris Saint-Germain Manchester City FC Barcelona Atletico Madrid Borussia Dortmund RB Leipzig FC Porto Lazio Rom AC Milan Roter Stern Belgrad Schachtjor Donezk FC Celtic Newcastle United Young Boys Bern Royal Antwerpen

Neben der Auslosung an sich gab es bei der großen UEFA-Zeremonie natürlich auch noch viele Ehrungen. Emotional wurde es bei Sarina Wiegman. Europas frischgekürte Trainerin des Jahres widmete ihre Auszeichnung der spanischen Frauen-Nationalmannschaft, außerdem wurde Miroslav Klose für sein Lebenswerk geehrt.

Zurück zur Gruppenphase: Was sagen die Verantwortlichen der deutschen Vereine zu ihren Losen? Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München)

„Auf diese Festabende des Fußballs freuen wir uns alle sehr, es ist und bleibt die Königsklasse des Clubfußballs. Es war von vornherein klar, dass einige Spitzenteams warten würden, nun haben wir eine interessante Gruppe erwischt, mit attraktiven Gegnern: Manchester United ist eine der ganz großen Adressen des europäischen Fußballs, mit denen uns einige historische Duelle verbinden. Galatasaray und Kopenhagen haben sich beide über die Qualifikation durchgesetzt, wir wissen aber um ihre Stärken. Seit unserem Titelgewinn 2020 in Lissabon war jetzt dreimal im Viertelfinale Schluss, es ist unser großer Wunsch, dass es in dieser Saison wieder etwas weitergeht, aber dazu müssen wir in der Gruppe A zunächst bestehen.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München)

„In der Champions League stellt jeder Gegner eine Herausforderung dar, die wir mit großer Lust und Hingabe annehmen. Manchester United, der FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul sind für Team und Fans äußerst reizvolle Gruppengegner, wir freuen uns, wenn es auf Europas Bühnen bald losgeht.“

Thomas Müller (Offensivspieler FC Bayern München)

„Wir freuen uns, dass die Champions League wieder losgeht. Es warten prestigeträchtige Duelle und drei Clubs aus Top-Städten. Manchester United ist eine Instanz im Weltfußball. Sie haben mit Erik ten Hag einen ehemaligen Trainer der Bayern Amateure. Kopenhagen und Galatasaray haben spannende Teams. Die englischen Wochen sind das Salz in der Suppe in unserem Kalender - dementsprechend: Let‘s go!“

Kingsley Coman (Offensivspieler FC Bayern München)

„Endlich geht es wieder los! Ich kann es kaum erwarten, wieder Champions League zu spielen. Ich denke, wir haben eine sehr schöne Gruppe zugelost bekommen, in der wir gute Chancen haben, weiterzukommen. Ich persönlich habe noch in keinem der drei Stadien gespielt und freue mich daher sehr auf die Reisen und die neuen Erfahrungen.“

Konrad Laimer (Mittelfeldspieler FC Bayern München)

„Die Vorfreude ist groß, mit dem FC Bayern in der Champions League zu spielen und vor allem auf die spezielle Stimmung in der Allianz Arena. Die Auslosung finde ich sehr spannend, vor allem, da ich bisher noch gegen keines der drei Teams gespielt habe. Ich freue mich schon jetzt darauf, wenn es endlich losgeht und bin sehr zuversichtlich, dass wir weit kommen werden.“

Andreas Jung (Marketing-Vorstand Bayern München)

„Man muss jedes Spiel ernst nehmen. Gegen Manchester United haben wir eine ausgeglichene Bilanz. Das ist eine Gruppe, in der wir schon die Chance haben, weiterzukommen, aber wir müssen es seriös angehen.“

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund)

„Das ist schon eine Hammergruppe, da müssen wir und nichts vormachen. Aber auch die nehmen wir an. Um weiterzukommen, müssen wir Außergewöhnliches leisten. Wir hatten eine ähnliche Situation 2012 mit City, Real und Ajax Amsterdam. Auch damals haben wir es geschafft. Das ist schwer, das wird eine enge Gruppe.“

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund)

„Diese Gruppe ist eine echte Herausforderung. Eine Herausforderung, auf die wir uns freuen und die wir mit voller Überzeugung angehen. In Paris St. Germain, AC Mailand und Newcastle United warten drei starke Gegner auf uns. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit großen Ambitionen in die Champions League gehen und in die K.o.-Phase einziehen wollen.“

Emre Can (Mannschaftskapitän Borussia Dortmund)

„Von allen Gruppen haben wir sicher die stärkste erwischt. Jede Mannschaft hat die Qualität, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Das ist unser Ziel. Auf uns warten schwere Aufgaben, aber auch wir sind für die anderen Teams sicher kein Wunschgegner.“

Max Eberl (Sport-Geschäftsführer RB Leipzig)

„Zum dritten Mal gegen Manchester City, wir können Josko in einem würdigen Rahmen schön verabschieden. Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern sind zwei interessante und spannende Lose aber auch solche, die wir durchaus schlagen können. Manchester City ist der Titelverteidiger, sie haben völlig verdient die Champions League gewonnen. Wir haben es am eigenen Leib leidvoll erfahren, wie gut diese Mannschaft ist. Wir wollen in der Gruppe besser gegen sie aussehen, als wir es im Rückspiel getan haben. Es ist eine große Chance, sich mit der besten Mannschaft in Europa zu messen. Die Young Boys sind eine gute Mannschaft, bei Roter Stern haben wir alle viel Emotionen und eine hitzige Atmosphäre im Kopf. Es sind spannende und interessante Lose.“ (akl/sid)

