Nach WM-Desaster: Übernimmt ein Ex-Bayern-Trainer Neymar und Brasilien? Mehrere Medien nennen Kandidaten

Fans haben klaren Favoriten

+ © IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock Man kennt sich: Carlo Ancelotti (li.) und Pep Guardiola, beide Ex-Trainer des FC Bayern. © IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock

Brasilien verarbeitet sein WM-Trauma und sucht nach dem unerwarteten Aus in Katar einen neuen Nationaltrainer. In den Fokus rückt nicht nur ein Coach, der früher beim FC Bayern war.

München/Madrid – An der Säbener Straße in München lief es für ihn eher durchwachsen. Zwar gewann er mit dem FC Bayern in der Saison 2016/17 die deutsche Meisterschaft. Doch es reichte „nicht einmal“, in Anführungszeichen, für den Sieg im DFB-Pokal. Nach einem 0:3 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League war für ihn im September 2017 in der Isarmetropole schon wieder Schluss – nach gerade mal etwas mehr als einem Jahr.

Carlo Ancelotti: Beim FC Bayern entlassen, mit Real Madrid erfolgreich

Die Rede ist vom Italiener Carlo Ancelotti, dem sie in München hinterher nachsagten, er trainiere allzu lässig. Und er habe keinen Draht zur berühmt-berüchtigten Kabine an der Säbener 51 im ruhigen Stadtteil Harlaching, wo der Gigant der Fußball-Bundesliga „dahoam“ ist.

Bei Real Madrid funktionierte es für den 63-Jährigen, selbst erklärten Pasta-Liebhaber, umso besser. Seit jeher. Ende Mai 2022 holte er mit den Königlichen die Königsklassen-Trophäe, nachdem ihm das schon 2014 mit dem „weißen Ballett“ gelungen war. Die spanische Meisterschaft gab es diesmal obendrein, und von der sonst so kritischen Presse in Madrid Lobeshymnen in den aller höchsten Tönen.

Diese haben sich nun offenbar bis nach Brasilien herumgesprochen. Denn: Verschiedenen Medienberichten zufolge gilt Ancelotti als Kandidat für den vakanten Posten des Nationaltrainers.

Der Rekordweltmeister, als Topfavorit ins Turnier gestartet, musste in Katar schließlich sein nächstes WM-Trauma verkraften. Aus im Viertelfinale, und das auch noch gegen das kleine Kroatien (rund 4 Millionen Einwohner), das nach Vorstellungen der Brasilianer auch fußballerisch so viel kleiner ist als Brasilien (rund 214 Millionen Einwohner). Zu wenig für die Ansprüche einer Fußball-Nation, die nicht weniger als Weltmeister werden wollte.

WM-Siege Brasiliens: WM-Gastgeber: WM Finale gegen: 1958 Schweden Schweden (5:2) 1962 Chile Tschechoslowakei (3:1) 1970 Mexiko Italien 4:1 1994 USA Italien (3:2 i.E.) 2002 Japan und Südkorea Deutschland (2:0)

Brasilien bei der WM 2022: Nationaltrainer Tite tritt nach dem Aus in Katar zurück

Tite, immerhin Nationalcoach seit 2016, trat daraufhin von seinem Job zurück. Just in dieser Gemengelage nationaler Fußball-Trauer brauchen die Brasilianer einen neuen Hoffnungsträger. Einen, der die launische Truppe um Superstar Neymar (PSG) im Griff hat. Die Südamerikaner meinen, diesen in einem früheren Trainer des FC Bayern gefunden zu haben.

Geht es nach den Fans, soll Pep Guardiola die Selecao übernehmen und zur Fußball-WM 2026 führen, die in den USA, in Mexiko und in Kanada stattfinden wird. Laut einer Umfrage des bekannten brasilianischen Sport-Portals Globo Esporte soll es der 51-Jährige jetzt richten. Aber: Der Katalane hat seinen Vertrag bei Manchester City in der Premier League gerade vorzeitig bis 2026 verlängert. Wird es also Ancelotti?

+ Bei der WM in Katar mit Brasilien gescheitert: Superstar Neymar (li.) und Tite, der daraufhin als Nationaltrainer zurücktrat. © IMAGO/Matthias Koch

Brasilianische Nationalmannschaft: Fans wollen Pep Guardiola, Carlo Ancelotti im Gespräch

Wie sowohl das brasilianische Online-Medium UOL Esporte als auch die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichten, sollen sich der einstige Spieler des AS Rom und des AC Mailand sowie der brasilianische Verband schon angenähert haben. Laut dem Bericht aus Italien wolle er jedoch noch die aktuelle Saison mit Real zu Ende bringen. Die Madrilenen sind in La Liga aktuell Zweiter hinter dem FC Barcelona. Es bräuchte also erstmal eine Interimslösung. Laut den Berichten aus Brasilien soll der Topfavorit aber ohnehin Abel Ferreira sein, portugiesischer Coach von Palmeiras Sao Paulo. (pm)