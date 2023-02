Bayerischer Knotenlöser: Münchner demontieren Mainz und stehen im DFB-Pokal-Viertelfinale

Ticker zum Nachlesen

+ © IMAGO / Rene Schulz Starkes Debüt: Bayerns Joao Cancelo (re.) im DFB-Pokal gegen Mainz 05. © IMAGO / Rene Schulz

Der FC Bayern gewinnt im DFB-Pokal-Achtelfinale klar bei Mainz 05 und befreit sich aus der Ergebniskrise. Joao Cancelo liefert ein starkes Debüt. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

DFB-Pokal: FSV Mainz 05 - FC Bayern 0:4 (0:3)

FSV Mainz 05 - FC Bayern 0:4 (0:3) München steht im Viertelfinale : Neuzugang Joao Cancelo liefert ein starkes Debüt.

steht im : Neuzugang Joao Cancelo liefert ein starkes Debüt. Das DFB-Pokal-Achtelfinale der Bayern im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern München ist im DFB-Pokal ohne Mühe ins Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich an diesem Mittwochabend beim FSV Mainz 05 4:0 (3:0) durch. Im Achtelfinale stand der erst am Dienstag vorgestellte Portugiese João Cancelo direkt in der Startelf. Die Tore für den deutschen Fußball-Rekordmeister erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (17. Minute), Jamal Musiala (30.), Leroy Sané (44.) und Alphonso Davies (83.).

Nach drei Unentschieden in der Bundesliga war es für die Bayern der erste Pflichtspielsieg des Jahres. Alexander Hack sah bei den Mainzern in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte (86.). Bayern-Profi Thomas Müller erreichte in der Begegnung einen weiteren Meilenstein seiner Karriere. Der 33-Jährige absolvierte sein 63. Spiel im DFB-Pokal für den FC Bayern und zog damit als Klub-Rekordspieler mit dem früheren Torwart Sepp Maier gleich.

FSV Mainz 05 - FC Bayern 0:4 (0:3)

Aufstellung Mainz: Dahmen - Hanche-Olsen, Fernandes, Caci - Widmer (40. da Costa), Barreiro (46. J.-S. Lee), Kohr, Aaron (46. Hack), Stach (67. Ingvartsen), Barkok - Ajorque (67. Onisiwo) Aufstellung Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano (64. Blind), de Ligt, Cancelo (71. Davies) - Kimmich - Sané (71. Goretzka), Musiala, Müller (64. Gravenberch), Coman - Choupo-Moting (79. Gnabry) Tore: 0:1 Choupo-Moting (17.), 0:2 Musiala (30.), 0:3 Sané (44.), 0:4 Davies (83.)

München steht im Viertelfinale: Neuzugang Joao Cancelo liefert ein starkes Debüt

90. Minute + 4: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern löst die Aufgabe Mainz souverän und steht im Viertelfinale des DFB-Pokals.

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: Das Ding ist durch! Von Mainz kommt mit einem Mann weniger kaum noch Gegenwehr. Die Fans stimmen stattdessen ein „Rosenmontags“-Lied an. Der närrische Feiertag ist ja bald am 20. Februar.

86. Minute: Gelb-rote Karte gegen Hack (Mainz): Jetzt müssen die Rheinhessen das Spiel auch noch in Unterzahl zu Ende bringen. Taktisches Foulspiel - da gibt es keine zwei Meinungen.

+ Knotenlöser im DFB-Pokal: Alphonso Davies vom FC Bayern München. © IMAGO / Nordphoto

83. Minute: Tooooooorrrrr!!! Mainz 05 - FC Bayern 0:4, Torschütze: Davies. Balsam für den zuletzt verunsicherten Kanadier, der nicht an Leistungen früherer Zeiten anknüpfen konnte. Ist das DFB-Pokal-Achtelfinale auch für ihn der Knotenlöser? Die Bayern kombinieren um die Box und warten geduldig auf die Lücke. Kimmich findet sie mit einem seiner bekannten Chipp-Bälle an den Fünfmeterraum. Davies kreuzt und netzt per Kopf.

83. Minute: Kimmich scheitert an Goalie Dahmen, der ein gutes Spiel macht. An ihm lag es heute sicher nicht aus Sicht der Nullfünfer.

Mainz 05 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Rote Karte für Coach Svensson

81. Minute: Huiuiuiuiui ... Mainz-Coach Svensson kassiert die Rote Karte! Der Däne hat sich offenbar etwas schroff mit dem Vierten Offiziellen angelegt.

79. Minute: Wechsel bei Bayern: Nagelsmann bringt Gnabry doch noch - und zwar für „Dosenöffner“ Choupo-Moting. Der Mittelstürmer hat erneut ein wichtiges Tor für die Münchner geschossen.

77. Minute: Gute Nachricht: Gravenberch kann weiterspielen. Die Szene sah offenbar schlimmer aus als sie sich ausgewirkt hat. Jetzt nimmt sich der Niederländer sogar einen Schuss von der Strafraumgrenze. Doch Dahmen ist unten und hat die Kugel sicher.

72. Minute: Uhhhhhhhh ... bitter! Gravenberch verdreht sich kurz nach seiner Einwechslung bei einem Zweikampf heftig sein Knie. Das sieht nicht gut aus. Der Niederländer kann zumindest vom Platz humpeln - und offenbar sogar weitermachen. Kurzer Schreckmoment für die Bayern.

Mainz 05 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Davies ersetzt starken Cancelo

71. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Goretzka darf für Sané ran, Davies ersetzt Cancelo nach dessen starkem Debüt für den deutschen Rekordmeister.

67. Minute: Doppel-Wechsel bei Mainz: Onisiwo für Ajorque, Ingvartsen für Stach.

64. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Gravenberch ersetzt Müller, Blind ersetzt Upamecano und geht in die Dreierkette neben Landsmann de Ligt.

60. Minute: Vorsicht! Mainz macht plötzlich richtig Druck. Barkok flankt zu hoch an den zweiten Pfosten. Doch Lee holt den Ball nochmal zurück. Er spielt auf Caci an die Strafraumgrenze, der sich den Ball kurz vorlegt und dann schlenzt - um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

58. Minute: Da war mehr drin! Zauberfuß Musiala spielt den Ball durch die Gasse auf Müller. Doch der 33-Jährige verstolpert die Kugel einen Meter vor dem Kasten. Da hat sein Sonar funktioniert, nicht aber der Ballmagnet.

+ Vergab gegen Mainz beste Chancen: Bayerns Thomas Müller (li.). © IMAGO / Beautiful Sports

Mainz 05 gegen FC Bayern im Live-Ticker: De Ligt bleibt nach Zusammenprall liegen

55. Minute: Uhhhhhh ... da Costa und de Ligt rauschen bei einem Schuss des Mainzers zusammen. Der niederländische Abwehrspieler bekommt das Bein am Kopf ab. Kurz schütteln und weiter geht es für ihn. Robust ist er, der bajuwarische Abwehrchef. Mein Lieber!

53. Minute: Müller mit der Chance! Der Nationalspieler kreuzt, wird am Fünfmeterraum kurz angespielt. Der Routinier legt den Ball an Dahmen vorbei. Doch ein Mainzer kann den Ball vor der Linie wegkratzen.

53. Minute: Gefährlich! Langer Ball nach einem Abspielfehler der Münchner. Lee startet durch und tritt an der Mittellinie an. Die Bayern-Abwehr kann klären. Die Rheinhessen kommen besser ins Spiel.

50. Minute: Mainz kommt deutlich verbessert auf das Spielfeld zurück. Die Nullfünfer machen mehr und früher Druck auf die ballführenden Münchner. Geht hier vielleicht sogar noch wirklich was?

46. Minute: Doppel-Wechsel bei Mainz 05: J.-S. Lee kommt für Barreiro, Hack ist für Aaron neu dabei.

46. Minute: Weiter geht es in Mainz mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale!

+ Servierte zum 1:0 für den FC Bayern: Neuzugang Joao Cancelo. © IMAGO/Heiko Becker

Mainz 05 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Münchner führen zur Pause klar

45. Minute + 1: Pause in Mainz! Die Bayern führen klar. Cancelo macht ein richtig gutes Debüt.

44. Minute: Tooooooorrrrr!!! Mainz 05 - FC Bayern 0:3, Torschütze: Sané. Es wird schon vor der Pause deutlich. Die Bayern sind wieder die Bayern. Sané bereitet einen Konter selbst vor. Der Nationalspieler köpft auf Choupo-Moting, der die Kugel aus der Drehung mit der Außenseite durchsteckt. Sané kommt angerauscht, nimmt den Ball mit und bugsiert diesen unhaltbar in die lange Ecke.

43. Minute: Cancelo erzwingt einen Eckball für die Bayern. Pavard setzt einen Kopfball nach diesem neben den rechten Pfosten. München dominiert klar, von Mainz kommt sehr wenig vor ausverkaufter Arena.

40. Minute: Wechsel bei Mainz: Widmer ist angeschlagen und kann nicht weitermachen. Für den Schweizer Kapitän der Nullfünfer kommt der Ex-Frankfurter da Costa in die Partie.

38. Minute: Uhhhhhh ... Thomas Müller bekommt die Gelbe Karte, weil er einen Platzverweis fordert. Sekunden später zimmert Kimmich einen Freistoß direkt an den kurzen Pfosten.

35. Minute: Coman nimmt Tempo auf und holt einen Eckball raus. Die Bayern wirken in ihren Aktionen sicherer. Die schnelle Führung hat den zuvor verunsicherten Münchnern sichtlich gut getan.

+ Trifft gegen Mainz 05 im DFB-Pokal: Bayerns Jamal Musiala (re.). © IMAGO / Beautiful Sports

Mainz 05 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Musiala legt für München nach

30. Minute: Tooooooorrrrr!!! Mainz 05 - FC Bayern 0:2, Torschütze: Musiala. Ganz feiner Treffer! Müller kreuzt in der Mitte, nimmt den Ball halbhoch mit und leitet direkt weiter auf Musiala. Der Youngster täuscht gegen seinen Gegenspieler an und zieht dann trocken ab. Der Ball schlägt flach am zweiten Innenpfosten ein und geht von diesem hinter die Linie.

27. Minute: Mainz kommt besser hinten raus. Die Bayern gönnen sich eine schöpferische Pause. Können die Nullfünfer auf den Rückstand antworten?

23. Minute: Die Münchner sind jetzt klar am Drücker. Mainz zieht sich weit zurück und verteidigt tief. Immer wieder suchen die Bayern den Neuen, Joao Cancelo, der richtig Druck macht.

+ Torschütze im DFB-Pokal: Bayerns Eric Maxim Choupo-Moting gegen Mainz 05. © IMAGO/Heiko Becker

Mainz 05 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Choupo-Moting bringt München in Führung

17. Minute: Tooooooorrrrr!!! Mainz 05 - FC Bayern 0:1, Torschütze: Choupo-Moting. Die befreiende Führung für die Münchner! Neuzugang Cancelo legt diese auf. Der Portugiese hat auf dem rechten Flügel viel zu viel Platz, darf dreimal zur Flanke ansetzen, ehe er den Ball von der Grundlinie scharf an den zweiten Pfosten bringt. An diesem läuft Choupo-Moting ein und nimmt die Kugel aus spitzem Winkel direkt. Der Ball rauscht nur so über den Kopf von Dahmen hinweg in die Ecke.

16. Minute: Kerze von Musiala vor dem eigenen Tor. Mainz nähert sich dem Kasten des FCB an - und die Münchner wirken etwas verunsichert. Das Spiel ist völlig offen.

13. Minute: Erneut kommt Mainz zum Schuss. Und zwar im Sechzehner der Münchner, die einen Einwurf nicht verteidigen können. Der Versuch von Kohr war aber eher ein Schüsschen, der deutlich daneben geht.

Mainz 05 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Coman vergibt die Führung

10. Minute: Erste Riesen-Chance für die Bayern! Sané setzt Coman in Szene. Der Franzose kommt ins Eins gegen Eins gegen Keeper Dahmen, der exzellent mit einer Fußabwehr pariert.

8. Minute: Erster Abschluss der Mainzer! Barkok bekommt im linken Halbfeld den Ball zurück und schlenzt die Kugel über das Kreuzeck. Da ist die bajuwarische Abwehr nicht schnell genug nachgerückt.

7. Minute: Sané versucht es mit einem strammen Schuss aus 20 Metern. Die Kugel geht aber gut und gerne zwei Meter neben den rechten Pfosten.

+ DFB-Pokal-Achtelfinale bei Mainz 05: Thomas Müller (li.) und der FC Bayern. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

5. Minuten: Mainz 05 kann sich erstmals vom Münchner Sturm und Drang in den Anfangsminuten befreien. Die Rheinhessen gehen im Mittelfeld früher in die Zweikämpfe.

3. Minute: Erster Abschluss der Bayern! Cancelo leitet den Angriff ein. Scharfe Flanke von rechts vor den Fünfmeterraum. Doch Choupo-Moting köpft den Ball deutlich über das Tor.

2. Minute: Die Bayern spielen mit einer Dreierkette. Cancelo geht offensiv auf den linken Flügel. Die Münchner stehen vom Anpfiff weg hoch.

1. Minute: Bayern mit dem ersten gefährlichen Ball vor des Gegners Tor - schon nach 15 Sekunden. Die Mainzer Abwehr ist aber wach und klärt.

1. Minute: Los geht es mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern.

Update vom 1. Februar, 20.40 Uhr: Die Mainzer Fans haben kurz vor Fastnacht eine stimmungsvolle Choreo vorbereitet. Mehr als 33.000 Zuschauer sind da, die Arena am Stadtrand ist ausverkauft. Alles ist angerichtet für einen gebührenden Rahmen im DFB-Pokal-Achtelfinale.

Mainz gegen Bayern im Live-Ticker - Nagelsmann will „mehr Aggressivität“ vor dem Tor

Update vom 1. Februar, 20.30 Uhr: Julian Nagelsmann spricht vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Mainz 05 über die Münchner Taktik.

„Wenn Mainz Druck macht, dürfen wir nicht alles vor den Block spielen. Wir müssen andere Tugenden an den Tag legen, um im zweiten oder dritten Schritt die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Wir müssen beim Gegner mehr Stress erzeugen, um den Block herum spielen, dem Gegner da weh tun, wo wir die meiste Qualität haben“, sagte der junge Oberbayer: „Das ist in der roten Zone vor dem Tor, nicht in der eigenen Abwehr.“

Update vom 1. Februar, 20.20 Uhr: Von den vergangenen vier Duellen haben die Mainzer gegen die Bayern zwei gewonnen. Es war jeweils das Bundesliga-Heimspiel (3:1, 2:1) der „Nullfünfer“. Am 29. Oktober siegte jedoch München deutlich 6:2 gegen die Rheinhessen.

Im Video: Bayern erhoffen sich von Cancelo „Großes“

Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker - RB Leipzig steht im DFB-Pokal-Viertelfinale

Update vom 1. Februar, 20.10 Uhr: Nach dem VfB Stuttgart und Union Berlin ist Titelverteidiger RB Leipzig als dritte Mannschaft ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen. Die Sachsen gewannen am frühen Abend 3:1 (2:0) gegen 1899 Hoffenheim.

Emil Forsberg (8. Minute), Konrad Laimer (41.) und Timo Werner (84.) erzielten die Tore für die Ostdeutschen, der dänische Neuzugang Kasper Dolberg (76.) konnte zwischenzeitlich verkürzen.

Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker - Münchner im Krisenmodus?

Update vom 1. Februar, 19.55 Uhr: Sind das schon Krisen-Symptome? Oder handelt es sich nur um eine leichte Verstimmung? Nach dem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt reagierte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dünnhäutig auf eine Frage von Sky-Expertin Tabea Kemme, die nachhakte, ob „Nebenkriegsschauplätze“ die Mannschaft verunsichern würden.

„Ich glaube nicht, dass das Alibis sind. Ich glaube das hat andere Gründe als, wie Sie sagen, Nebenkriegsschauplätze“, sagte er mit schroffer Stimme. Auf der Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel wirkte er irritiert, als eine Reporterin ihn damit konfrontiert, dass er sich denke könne, was in München bei einem Ausscheiden in Mainz los sei. „Was passiert dann? Wir scheiden aus“, meinte er.

Damit nicht genug: Wie die Sport Bild berichtet, soll das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Super-Youngster Jamal Musiala angespannt sein. Der Kontakt sei zwischen beiden „nicht immer einfach“.

+ Beim FC Bayern angekommen: Joao Cancelo, Leihspieler von Manchester City. © IMAGO / FC Bayern München

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Joao Cancelo steht in der Startelf!

Update vom 1. Februar, 19.42 Uhr: Flutlicht, DFB-Pokal, K.o.-Spiel: Der FC Bayern ist heute Abend bei Mainz 05 gefordert. Und jetzt ist auch die Aufstellung der Münchner da. Tatsächlich beginnt Leihspieler Joao Cancelo nur einen Tag nach seiner Vorstellung beim Rekordmeister in der Startelf.

Davies, Goretzka und Gnabry sitzen auf der Bank. Gnabry schon wieder, muss man sagen, nachdem Nagelsmann den dribblestarken Schwaben schon gegen Eintracht Frankfurt draußen ließ. Da auch Pavard beginnt, läuft Cancelo wohl als Linksverteidiger auf. Der FCB-Coach wählt offenbar ein 4-1-4-1 - Musiala rückt neben Müller ins offensive Zentrum.

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich - Sané, Musiala, Müller, Coman - Choupo-Moting

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Joao Cancelo in der Startelf?

Update vom 1. Februar, 19.20 Uhr: Joao Cancelo ist also der neue Rechtsverteidiger beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister lieh den 28-jährigen Portugiesen kurz vor Transferschluss von Manchester City aus.

Nach München kommt Cancelo mit seiner Freundin, dem portugiesischen Instagram-Model Daniela Machado. FCB-Trainer Julian Nagelsmann stellte dem WM-Teilnehmer im DFB-Pokal gegen Mainz 05 indes einen Startelf-Einsatz in Aussicht. Fiebert Machado vielleicht sogar von der Tribüne aus mit?

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Leipzig führt gegen Hoffenheim

Update vom 1. Februar, 18.50 Uhr: Pause im frühen Abendspiel: Titelverteidiger RB Leipzig führt im DFB-Pokal-Achtelfinale 1:0 gegen 1899 Hoffenheim.

Der Schwede Emil Forsberg (8. Minute) erzielte den Führungstreffer für die Sachsen, die momentan auch in der Bundesliga gut in Form sind und in der Tabelle Druck auf die Bayern (37 Punkte) machen - mit nur einem Punkt Rückstand. Der Österreicher Konrad Laimer (41.), der nach der Saison angeblich nach München wechselt, legte das 2:0 nach.

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Münchner wanken in der Bundesliga

Update vom 1. Februar, 18.30 Uhr: Im Achtelfinale des DFB-Pokals stehen sich also heute Abend der FSV Mainz 05 und der FC Bayern gegenüber. Die Rheinhessen konnten am vergangenen Bundesliga-Spieltag 5:2 gegen den VfL Bochum gewinnen, während die Münchner gegen Eintracht Frankfurt nicht über 1:1 hinauskamen.

Das Viertelfinale im Cup-Wettbewerb hat derweil der VfB Stuttgart schon erreicht. Die Schwaben drehten in der Nachspielzeit ihre Partie gegen den Zweitligisten SC Paderborn und gewannen in Ostwestfalen 2:1. Ebenfalls eine Runde weiter ist Union Berlin nach einem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Nächste Woche stehen die weiteren vier Spiele an, unter anderem zwei Derbys zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 sowie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

Achtelfinale im DFB-Pokal: Die Duelle

SC Paderborn - VfB Stuttgart 1:2 (1:0) Union Berlin - VfL Wolfsburg 2:1 (1:1) RB Leipzig - 1899 Hoffenheim -:- FSV Mainz 05 - FC Bayern -:- SV Sandhausen - SC Freiburg -:- Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 -:- 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf -:- VfL Bochum - Borussia Dortmund -:-

DFB-Pokal: Mainz 05 gegen Bayern live - Wird es eng für Julian Nagelsmann?

Erstmeldung vom 1. Februar: München/Mainz - Wird es langsam eng für FCB-Coach Julian Nagelsmann an der Säbener Straße in München? Verliert der FC Bayern heute Abend im DFB-Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 (20.45 Uhr), dürfte es unbequem werden im beschaulichen Stadtteil Harlaching.

Zuletzt spielte der deutsche Rekordmeister in der Fußball-Bundesliga dreimal in Folge nur 1:1 unentschieden. Zu wenig für die eigenen Ansprüche, erklärte Nagelsmann, der weiß: „Morgen ist ein ganz wichtiges Spiel, wo wir den Bock umstoßen können – auch für die Psyche.“

Kein Münchner Sieg in der Bundesliga: Für Julian Nagelsmann wächst der Druck beim Rekordmeister

Könnte es bald auch um den Job des 35-jährigen Oberbayern gehen? „Was passiert dann? Wir scheiden aus“, meinte ein teils dünnhäutiger Nagelsmann auf der Bayern-PK zum Mainz-Spiel über ein mögliches Pokal-Aus in Rheinhessen: „Aber ja, es ist sehr schwer, nach so einer WM wieder hochzufahren. Das sieht man bei den anderen Top-Teams auch. Ich bin generell Optimist und gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden. Ich gehe von einem sehr guten Spiel aus.“

Morgen ist ein ganz wichtiges Spiel, wo wir den Bock umstoßen können - auch für die Psyche.

Personell gab der Übungsleiter Entwarnung. „Leon Goretzka ist fit, er hat ein paar Extra-Einheiten gehabt. Auch Joshua Kimmich ist fit“, erzählte er über seinen zuletzt sichtlich verunsicherten Kader: „Yann Sommer hatte etwas Probleme mit den Adduktoren, kann aber auflaufen.“

Und Joao Cancelo? Am Dienstag stellte der FC Bayern den portugiesischen Rechtsverteidiger als Neuzugang vor - ausgeliehen vom englischen Topklub Manchester City. Nagelsmann: „Er ist fit, könnte morgen rein theoretisch beginnen. Ich habe mich aber noch nicht entschieden.“

DFB-Pokal: FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker - Münchner Befreiungsschlag?

Verfolgen Sie das DFB-Pokal-Achtelfinale des FC Bayern beim FSV Mainz 05 an diesem Mittwochabend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)