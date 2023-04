BVB gegen VfB im Live-Ticker: Dortmund-Star fällt in Stuttgart aus

28. Bundesliga-Spieltag

+ © Dennis Ewert/RHR-FOTO Live-Ticker: Der BVB muss beim VfB Stuttgart auf Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verzichten. © Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic muss gegen den VfB Stuttgart erneut in der Abwehr umstellen. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten für den BVB-Trainer.

Mögliche Aufstellung VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Zagadou - Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa, Millot, Führich - Guirassy

Aufstellung BVB: Kobel - Ryerson, Can, Hummels, Guerreiro - Özcan - Malen, Brandt, Bellingham, Adeyemi - Haller

Anstoß: Samstag (15. April), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Harm Osmers (38, Bremen)

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

14.35 Uhr: Auch die Aufstellung der Gastgeber liegt vor. Mit den Ex-Borussen Dan-Axel Zagadou und Chris Führich - so spielt der VfB Stuttgart heute:

Bredlow - Mavropanos, Anton, Zagadou - Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa, Millot, Führich - Guirassy

14.33 Uhr: Im Sturm entscheidet sich Edin Terzic für Sébastien Haller anstelle von Youssoufa Moukoko. Der Ivorer soll heute seine Bilanz von 3 Toren in 15 BVB-Pflichtspielen aufhübschen.

14.30 Uhr: Raphael Guerreiro agiert heute wieder als Linksverteidiger, der zuletzt erkrankte Marius Wolf sitzt zunächst auf der Bank. Der nicht immer ganz sattelfeste Salih Özcan könnte als alleiniger Sechser auflaufen, weil Can in der Innenverteidigung gebraucht wird.

14.28 Uhr: Wie erwartet laufen Emre Can und Mats Hummels in der Innenverteidigung auf. Sie ersetzen die verletzten Nico Schlotterbeck (Muskelfaserriss) und Niklas Süle (muskuläre Probleme).

BVB gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker: Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund

14.25 Uhr: Die Aufstellung ist da! So spielt der BVB heute gegen den VfB Stuttgart:

Kobel - Ryerson, Can, Hummels, Guerreiro - Özcan - Malen, Brandt, Bellingham, Adeyemi - Haller

Auf der Bank: Meyer, Coulibaly, Dahoud, Reus, Reyna, Wolf, Bynoe-Gittens, Modeste, Moukoko

14.12 Uhr: Wie bereits berichtet, sind Felix Passlack und Thomas Meunier nicht mit nach Stuttgart gereist. Letzterer steht beim Drittligaspiel der BVB U23 gegen den SV Meppen in der Startelf. Die Partie wurde um 14 Uhr angepfiffen.

13.57 Uhr: Weil Nico Schlotterbeck und Niklas Süle ausfallen, muss Edin Terzic in der Innenverteidigung improvisieren. Gesetzt ist Mats Hummels, und als wahrscheinlichste Variante dürfte Emre Can neben ihm in der Abwehr-Zentrale auflaufen.

„Natürlich ist Emre Can eine Option. Er ist zweikampfstark und hat eine tolle Geschwindigkeit auf dieser Position“, sagt Terzic. Eine weitere Option sei U23-Verteidiger Soumaila Coulibaly, der beim BVB aber vor dem Abschied stehen könnte.

13.42 Uhr: Karim Adeyemi ist beim BVB normalerweise gesetzt. Und auch Youssoufa Moukoko hat sich zuletzt als 2:1-Siegtorschütze gegen Union Berlin wieder in den Vordergrund gespielt. Winkt heute ein Einsatz von Beginn an?

„Natürlich hilft es, wenn sie Minuten sammeln“, sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. „Sie waren letzte Woche sehr wichtig, haben gegen Union Berlin gute Leistungen gezeigt. Es geht darum, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Youssoufa hat sich letzte Woche sehr gut beworben.“

BVB gegen VfB im Live-Ticker: Nach Schlotterbeck fehlt auch Süle in Stuttgart

Update, Samstag (15. April), 13.25 Uhr: Für den BVB gestaltet sich die Ausgangslage wie gehabt. Der Vorsprung von Tabellenführer Bayern München beträgt zwei Punkte. Und auch der FCB trifft heute auf einen Abstiegskandidaten: Die TSG Hoffenheim tritt in München an. Beide Spiele werden zeitgleich angepfiffen.

Update, Freitag (14. April), 18.30 Uhr: Erste Entscheidungen vor dem BVB-Spiel gegen den VfB Stuttgart sind gefallen. Die wichtigste: Laut Ruhr Nachrichten ist Niklas Süle am Freitagnachmittag nicht mit der Mannschaft in den Süden gereist. Weil Nico Schlotterbeck auch ausfällt, werden also voraussichtlich Mats Hummels und Emre Can die schwarzgelbe Innenverteidigung bilden.

Soumaila Coulibaly kehrt wieder dem Kader an, Giovanni Reyna und Marius Wolf saßen ebenfalls im Flieger. Nicht mit dabei: Thomas Meunier und Felix Passlack.

BVB droht gegen VfB Stuttgart nächster Ausfall – doch es gibt auch gute Neuigkeiten

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund am 28. Spieltag. Der Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart erfolgt am Samstag (15. April) um 15.30 Uhr. +++

Erstmeldung, Donnerstag (13. April), 16 Uhr: Der BVB ist nach dem 2:1-Sieg über Union Berlin am 27. Bundesliga-Spieltag zurück in der Erfolgsspur. Mit einem Dreier in Stuttgart soll der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Doch vor der Partie gibt es schlechte Neuigkeiten.

Niklas Süle droht für das Bundesliga-Duell auszufallen, wie Sport1 berichtet. Der Innenverteidiger habe am Dienstag (11. April) nicht am Training teilnehmen können. Den Rechtsfuß plagen laut des Berichts muskuläre Probleme.

Trainer Edin Terzic muss BVB-Abwehr womöglich erneut umstellen

Ein Einsatz von Niklas Süle gegen den VfB Stuttgart „gilt als fraglich“. Sollte der Innenverteidiger tatsächlich nicht zur Verfügung stehen, muss BVB-Trainer Edin Terzic seine Abwehr erneut umstellen.

Für den 27-Jährigen könnte Emre Can in die Innenverteidigung neben Mats Hummels rotieren. Denn auch Nico Schlotterbeck verpasste die jüngsten BVB-Partien gegen Union und RB Leipzig (0:2) aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich bei der 2:4-Pleite beim FC Bayern Anfang April zuzog.

+ BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck zog sich im Spiel gegen den FC Bayern einen Muskelfaserriss zu. © Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der 23-Jährige kehrte immerhin am Dienstag auf den Platz zurück, wie Sport1 weiter berichtet. Der Innenverteidiger trainierte demnach individuell. Zwar wird über ein Blitz-Comeback spekuliert, doch soll Nico Schlotterbeck erst Ende April oder Anfang Mai in den Spielbetrieb zurückkehren, schreibt Sport1.

Ob gegen die Schwaben aber der zuletzt erkrankte Marius Wolf wieder mit von der Partie sein wird, darüber wird Edin Terzic am Donnerstag (13. April) auf der Spieltagspressekonferenz aufklären. Ansonsten darf sich der BVB-Trainer über einen nahezu fitten Kader freuen.