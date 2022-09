BVB-Team legt Katastrophen-Start hin: Trainer steht mächtig unter Druck

Dortmund in der Krise

Ein Team des BVB steht derzeit auf einem Abstiegsplatz. Der Saisonstart ist völlig missglückt. Nun kommen Zweifel am Trainer auf. Hier mehr erfahren:

Dortmund - Vier Punkte aus acht Spielen, so lautet die bittere Bilanz einer Mannschaft von Borussia Dortmund. Zuletzt hagelte es sogar die vierte Niederlage in Serie gegen einen Aufsteiger. Wie RUHR24 weiß, steckt das BVB-Team in der Krise. Der Trainer steht jetzt schon mächtig unter Druck.

Der Coach selbst versucht die Gemüter derweil zu beruhigen. Klar ist aber auch, dass die Mannschaft nun Ergebnisse liefern muss.