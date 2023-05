Er kam einst für 25 Millionen Euro: BVB-Star soll Dortmund unbedingt verlassen

Abgang im Sommer steht wohl fest

Borussia Dortmund möchte sich trotz eines laufenden Vertrages von Abwehrflop Nico Schulz trennen, der aktuell in hohes Gehalt beim BVB bezieht.

Dortmund – Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison befindet sich Borussia Dortmund noch inmitten des Meisterschaftskampfes mit dem FC Bayern München. Einige Spieler, die in der Vergangenheit im Trikot des BVB eher enttäuschten, haben in dieser Spielzeit großen Anteil am Höhenflug der Dortmunder. Marius Wolf, der zuletzt offen über seine Herz-OP sprach, ist einer dieser Spieler. Linksverteidiger Nico Schulz konnte sich hingegen nicht steigern und soll den Verein im Sommer verlassen, wie Bild berichtet.

Borussia Dortmund Gründung: 19. Dezemeber 1909 Deutsche Meisterschaften: 8 Champions League: 1

25-Millionen-Euro-Missverständnis: Nico Schulz enttäuscht beim BVB seit vier Jahren

Im Sommer 2019 wechselte Nico Schulz noch für 25,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim in den Ruhrpott zu Borussia Dortmund. Den hohen Betrag konnte der 30-Jährige zu keinem Zeitpunkt rechtfertigen und gilt damit als einer der größten Transferflops der Vereinsgeschichte.

In dieser Saison stand der zwölfmalige deutsche Nationalspieler nicht ein einziges Mal im Kader des BVB. Insgesamt kam der Linksfuß in vier Jahren bei Dortmund lediglich zu 61 Einsätzen, bei denen er nur einen Treffer erzielen sowie drei Tore vorbereiten konnte.

+ Nico Schulz schaffte es in dieser Saison nicht einmal in den Kader des BVB. © imago/Kirchner

Vertrag bis 2024: BVB-Aus von Nico Schulz wird wohl teuer für Dortmund

Der Vertrag von Nico Schulz bei Borussia Dortmund läuft eigentlich noch bis 2024. Sein Gehalt beläuft sich laut des Berichts auf etwa sechs Millionen Euro. Damit gehört der Profi zu den Topverdienern des deutschen Schwergewichts. Kein Wunder, dass der BVB seinen Spieler ein Jahr vor Ende des Kontrakts im kommenden Sommer sogar ablösefrei ziehen lassen möchte. Noch im vergangenen Winter stand ein Transfer zu Lazio Rom bevor, bei dem Borussia einen Teil des Gehalts übernehmen sollte. Doch der Deal platze.

Ob die Schwarz-Gelben einen Abnehmer für den Dauerreservisten Schulz finden, steht nach einem Jahr ohne Spielpraxis noch in den Sternen. Der Marktwert des Verteidigers ist jedenfalls stark gesunken. Im Sommer 2019 wechselte er noch für 25,5 Millionen Euro den Verein, heute wird sein Marktwert vom Portal transfermarkt.de auf zwei Millionen Euro taxiert. Die Dortmunder wollen den gebürtigen Berliner jedoch zum Nulltarif loswerden, was für viele Vereine wohl attraktiv sein könnte. (jsk)

Rubriklistenbild: © imago/Kirchner