BVB gegen S04 im Live-Ticker: Bundespolizei trotz Fan-Verbot an vielen Orten präsent

26. Bundesliga-Spieltag steht an

+ © Friso Gentsch/dpa Obwohl keine Fans für das Derby zwischen dem BVB und S04 zugelassen sind, wird die Polizei an vielen Punkten Präsenz zeigen. © Friso Gentsch/dpa

Die Bundespolizei bereitet sich auf das Derby zwischen dem BVB und S04 vor. Obwohl Fans für das Spiel nicht zugelassen sind. Hier der Live-Ticker.

Mögliche Aufstellung BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho

Mögliche Aufstellung S04: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Caligiuri, Serdar - Harit - Raman, Burgstaller

Anstoß: Samstag, 16. Mai 2020, 15.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (41, Nürnberg)

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>*

Update, Freitag (15. Mai), 13.22 Uhr: Wegen der Richtlinien zum Schutz vor Infektionen rund um das Coronavirus* dürfen bekanntlich keine Fans in die Bundesliga-Stadien. Obwohl die Saison ab Samstag (16. Mai) fortgesetzt und bis Ende Juni zu Ende geführt werden soll.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Bundespolizei bereitet sich auf das Derby trotz Fan-Verbot vor

Ob Spieler, Trainer oder die Vereine: Viele haben schon die Fußball-Fans darauf hingewiesen, sich an die Richtlinien zu halten und sich auch nicht am Stadion sich aufzuhalten.

Dennoch bereitet sich die Bundespolizei insbesondere beim Derby zwischen dem BVB* und Schalke 04* vor. In erster Linie geht sie von einer "hohen Akzeptanz unserer Fans beider Vereine aus, Appelle und Richtlinien zu beachten", und rechnet "deshalb mit einem ruhigen und störungsfreien Einsatzverlauf".

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Bundespolizei fürs Derby nicht nur in Dortmund präsent

Dennoch muss sich die Polizei rund um das Derby zwischen dem BVB und S04 auf alle Eventualitäten vorbereiten. Deswegen wird sie laut eigener Aussage bereits in den frühen Morgenstunden des 16. Mai an verschiedenen Orten Präsenz zeigen.

"Reisebewegungen an Bahnhöfen und Haltepunkten" werden demnach überwacht, so die Bundespolizei. Da in verschiedenen Städen im Ruhrgebiet Versammlungen stattfinden, werden diese auch genau beobachtet.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Dortmund und Schalke mit mehreren Ausfällen fürs Derby

Update, Freitag (15. Mai), 09.59 Uhr: Die virtuellen Pressekonferenzen beider Teams mit den Trainern haben am Donnerstag (14. Mai) stattgefunden. Sowohl Lucien Favre als auch David Wagner gaben dabei Auskunft, welche Spieler definitiv ausfallen werden.

+ Schalke-Trainer David Wagner und sein BVB-Kollege Lucien Favre müssen im Derby mehrere Ausfälle hinnehmen. © Bernd Thissen/dpa

Auf Seiten des BVB werden Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz, Axel Witsel, Emre Can und Marco Reus das Derby verpassen. Der S04 muss auf Ozan Kabak, Benjamin Stambouli und Omar Mascarell verzichten.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Trainer Lucien Favre und David Wagner müssen eine Maske tragen

Update, Donnerstag (14. Mai), 09.55 Uhr: Nicht nur, dass wegen des Coronavirus* keine Zuschauer in die Bundesliga-Stadien dürfen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat ein strenges und ausführliches Konzept vorgelegt, was demnach ab sofort in allen Spielen beachtet werden muss.

So werden auch im Derby zwischen dem BVB und Schalke 04 die Trainer Lucien Favre und David Wagner die Maske nur für Anweisungen abnehmen* dürfen. Ob sich beide zu jeder Sekunde daran halten werden?

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Strikte Vorgaben beim Torjubel auch im Derby

Doch damit nicht genug. Es gibt noch weitere Vorgaben, die für alle nicht nur neu, sondern vermutlich auch reichlich kurios sind.

Wenn beispielsweise im Derby der BVB oder der FC Schalke 04 über ein Tor jubeln wollen, dürfen sie nicht gemeinsam jubeln*. Es könnte also zu kuriosen Choreografien auf dem Feld kommen.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Borussia Dortmund ahmt Abläufe für das Derby nach

Update, Mittwoch (13. Mai), 23.30 Uhr: Beide Mannschaften können sich sonst auf zwei starke und stimmungsvolle Fanlager verlassen. Das Westfalenstadion (Signal Iduna Park) in Dortmund wird am Samstag (16. Mai) jedoch leer bleiben. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat nun einen Rat für das Geisterspiel-Derby.*

+ Wenige Tage vor dem Derby gegen Schalke 04 absolvierte der BVB seine Generalprobe im Stadion. © Bernd Thissen/dpa

Update, Mittwoch (13. Mai), 22.00 Uhr: Nachdem der BVB bereits am vergangenen Samstag (9. Mai) eine Trainingseinheit im Stadion absolvierte, folgte am Mittwoch (13. Mai) die Generalprobe. Wie die Ruhr Nachrichten (Bezahlartikel) und der kicker berichten, waren die Abläufe dabei bereits auf das Derby gegen den FC Schalke 04 abgestimmt.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: BVB simuliert Derby-Generalprobe mit Musik

Gegen 14.40 Uhr kamen die Profis mit zwei Mannschaftsbussen und einem Shuttle-Bus zunächst am Stadion an (so wird der Signal Iduna Park tauglich fürs Derby zwischen dem BVB und dem S04 gemacht). Bevor Trainer Lucien Favre dann um 15.30 Uhr auf den Rasen bat, wurde laut Ruhr Nachrichten neben der Hymne "You`ll never walk alone" auch der "Triumphmarsch" von Walter Stolz eingespielt. Diese Melodie hören die BVB-Profis immer, wenn sie zum Aufwärmen auf den Platz kommen.

Update, Mittwoch (13. Mai), 19.30 Uhr: Drei Tage vor dem Derby in Dortmund gegen den FC Schalke 04 appellierten der Oberbürgermeister Ullrich Sierau, und Polizeipräsident Gregor Lange an die Vernunft der Fans*, sich nicht vor dem Stadion zu versammeln. Auf einer Pressekonferenz sagte Ullrich Sierau: "Die Null muss stehen - nicht im Spielverlauf, aber in der Infektionskette. Ich denke, Huub Stevens würde das durchaus unterstützen."

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Polizeipräsident Gregor Lange sieht das Geisterspiel-Derby zwischen dem BVB und Schalke 04 auch als Gelegenheit für die Anhänger, ihr Bewusstsein für die Situation zu beweisen. "Die Fans erhalten die Chance zu zeigen, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs kein Fehler war."

In jedem Fall bereitet sich die Polizei auch ohne Zuschauer auf einen Großeinsatz vor. Neben dem Heimspiel von Borussia Dortmund sind am Wochenende auch wieder Corona-Demonstrationen angekündigt worden.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Schiedsrichter Deniz Aytekin leitet Derby

Update, Mittwoch (13. Mai), 09.55 Uhr: Nach Informationen von Bild.de (Bezahlschranke) leitet Schiedsrichter Deniz Aytekin (41) das Derby in Dortmund. Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund der neuesten Vorgaben überraschend.

Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hatte beschlossen, die Bundesliga-Schiedsrichter in der Nähe ihres Wohnortes einzusetzen, falls bei einem positiven Coronavirus-Test kurzfristig Ersatz organisiert werden muss. Deniz Aytekin wohnt aber 440 Kilometer von Dortmund entfernt.

Nach Bild-Informationen sollte aber ein Top-Schiedsrichter für das Derby BVB gegen Schalke 04 eingesetzt werden. Noch dazu hat Deniz Aytekin schon Erfahrung machen dürfen, ein Bundesliga-Derby unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu leiten.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Schiedsrichter Deniz Aytekin pfiff 4:4-Derby

Am 11. März war Deniz Aytekin Schiedsrichter beim "Geisterspiel" zwischen Borussia M'gladbach und dem 1. FC Köln (2:1). "Irgendwas fehlt – und zwar massiv. Es ist einfach beängstigend, hat mit Fußball nichts zu tun. Ohne Fans ist das nicht mal halb so viel wert", sagte der 41-Jährige anschließend.

+ Schiedsrichter Sven Jablonski würde für Deniz Aytekin beim Derby zwischen dem BVB und Schalke 04 einspringen. © David Inderlied/dpa

Der BVB und Schalke 04 haben übrigens ganz unterschiedliche Erinnerungen an Deniz Aytekin. Bislang leitete der Schiedsrichter ein einziges Mal das Derby – am 25. November 2017, als Borussia Dortmund trotz einer 4:0-Führung noch in der Nachspielzeit das 4:4 kassierte.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Sven Jablonski wäre Ersatz-Schiedsrichter für Deniz Aytekin

Laut Bild.de reist Deniz Aytekin am Freitag ins Ruhrgebiet an, übernachtet aber in einem anderen Hotel als die Schiedsrichter-Assistenten. Auf dem Weg dorthin lässt sich der 41-Jährige beim Zweitligisten Jahn Regensburg auf das Coronavirus testen.

Falls das Testergebnis am Samstagmorgen positiv ist, würde Sven Jablonski (30) als Vierter Schiedsrichter einspringen. Für den 30-Jährigen wäre das Derby zwischen dem BVB und Schalke 04 eine Premiere.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Derby im "Mann-gegen-Mann-Vergleich"

Update, Dienstag (12. Mai), 19.20 Uhr: Die Spannung vor dem Derby steigt. So langsam ist auch klar, wer im Kader der zwei Teams ist. RUHR24 hat sich die Mannschaften des BVB und des FC Schalke 04 in einem "Mann-gegen-Mann-Vergleich" für das Derby* etwas näher angeschaut.

Update, Dienstag (12. Mai), 13.41 Uhr: Es gibt viele strenge Vorgaben, die vor dem Re-Start der Bundesliga beachtet werden müssen. So müssen zum Beispiel auch der BVB und der S04 vor dem Derby wegen des Coronavirus ein Quarantäne-Trainingslager* beziehen.

Update, Dienstag (12. Mai), 08.54 Uhr: Normalerweise gibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zwei Tage vor einer Partie bekannt, welcher Schiedsrichter eingesetzt wird. Doch in Zeiten des Coronavirus ist alles anders.

+ Beim Derby in der Bundesliga-Hinrunde trennten sich der S04 und BVB 0:0 unentschieden. © Guido Kirchner/dpa

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Derby-Schiedsrichter erst am Spieltag bekannt

Denn ab sofort bis zum Saisonende wird erst am Spieltag selbst bekannt gegeben, welcher Schiedsrichter wo eingesetzt wird. Damit wird vor dem 16. Mai auch nicht klar sein, welcher Unparteiische das Derby zwischen dem BVB und S04 im Signal Iduna Park (Westfalenstadion) leiten wird.

Grund für die Zurückhaltung sind mögliche positive Corona-Tests. Sofern ein Schiedsrichter einen Tag vor seinem geplanten Einsatz positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss kurzfristig für Ersatz gesorgt werden.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Schiedsrichter werden auf Coronavirus getestet

Wie bei allen Mannschaften werden auch alle Schiedsrichter vor der Wiederaufnahme der Bundesliga zweimal auf das Coronavirus getestet. Der erste Test erfolgte am gestrigen Montag (11. Mai), der zweite am Tag vor dem jeweiligen Einsatz.

Sofern beispielsweise der ursprünglich für das Derby vorhergesehene Schiedsrichter positiv getestet wird, soll in erster Linie der Vierte Schiedsrichter einspringen. Falls dieser das Bundesligaspiel BVB gegen den S04 auch nicht leiten kann, soll ein Unparteiischer einspringen, der eine kurze Anfahrtszeit hat.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Schiedsrichter aus der Nähe dürfen Derby jetzt auch leiten

Denn das ist auch wegen des Coronavirus ganz neu: Ab sofort dürfen wegen der speziellen Situation Schiedsrichter eingesetzt werden, die normalerweise aufgrund ihrer Nähe zum Verein nicht ein jeweiliges Spiel hätten leiten dürfen.

Gut möglich also, dass das Derby zwischen dem BVB (fünf Gründe, warum der Borussia Dortmund gewinnt) und S04 eine Premiere erleben wird. In der Hinrunde (0:0) hatte Dr. Felix Brych (44) die Partie geleitet. Der 44-Jährige pfiff seit 2012 schon vier Begegnungen der Revierrivalen, wird während der restlichen Saison wegen seines Wohnortes München aber wohl nur noch im Raum Bayern zum Einsatz kommen.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Diese Schiedsrichter pfeifen das Derby wahrscheinlich nicht

Deniz Aytekin (Nürnberg), Marco Fritz (Stuttgart), Manuel Gräfe (Berlin), Felix Zwayer (Berlin) oder Tobias Stieler (Hamburg) kommen somit beispielsweise auch eher nicht für die Partie in Dortmund infrage. Allerdings bleibt eine Regel bestehen: Spiele des Vereins aus der eigenen Heimatstadt dürfen weiterhin nicht geleitet werden.

Update, Montag (11. Mai), 16.42 Uhr: Noch nie gab es ein Derby zwischen dem BVB* und dem S04* ohne Zuschauer. Wegen des Coronavirus* appellieren die Klubs, dass Fans sich deswegen trotzdem nicht am Stadion, in Kneipen oder zu Hause versammeln sollen.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Derby live im Free-TV und Stream von Sky

Zu groß sei die Gefahr einer langen Infektionskette und zu groß die Bedenken, dass die vielen Vorkehrungen inklusive des 30-seitigen Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL) sofort torpediert würden. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich deswegen entschlossen, dass das Derby zwischen dem BVB und S04 live im Free-TV und Live-Stream* ausgestrahlt wird.

Wir haben zusammengefasst, wie jeder den frei empfangbaren TV-Sender Sky Sport News HD einstellen und somit das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 sehen kann*. Der einzige Haken wird sein, dass die Partie "nur" in der Konferenz im Wechsel mit vier weiteren Begegnungen verfolgt werden kann.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Der Anstoß im Signal-Iduna-Park (Westfalenstadion) erfolgt am 16. Mai um 15.30 Uhr. +++

+ Wegen des Coronavirus wird der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) beim Derby zwischen dem BVB und S04 leer bleiben müssen. © Bernd Thissen/dpa

Vorbericht: Borussia Dortmund gegen Schalke 04 im Live-Ticker

Die Bundesliga-Pause wegen des Coronavirus* ist vorüber. Am Samstag (16. Mai) steigt mit zweimonatiger Verspätung der 26. Spieltag der Saison 2019/2020 und das gleich mit einem richtigen Knaller, wie RUHR24.de* berichtet.

Borussia Dortmund* empfängt im Signal-Iduna-Park (Westfalenstadion) den FC Schalke 04* zum Derby. Formal gesehen gastiert der Tabellensechste beim Tabellenzweiten.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Derby muss wegen Coronavirus als "Geisterspiel" ohne Zuschauer stattfinden

Wegen der längeren Pause ohne Testspiele sowie nur einem einwöchigem Mannschaftstraining können aber weder der BVB (alle Artikel unter RUHR24.de)* noch der S04 (alle Artikel unter RUHR24.de)* ihr wahres Leistungsvermögen einschätzen. Nicht umsonst sprechen die Verantwortlichen von einem Kaltstart.

Video: Fünf Fakten zur bisherigen Saison des BVB

Noch dazu dürfen wegen des Coronavirus (Live-Ticker für NRW)* keine Fans ins Stadion. Statt der ansonsten 80.000 Zuschauer im Signal-Iduna-Park (Westfalenstadion) werden beim Derby nur wenige hundert Personen zugegen sein. Dazu zählen vor allem die Mannschaften, das Schiedsrichter-Team, wenige Betreuer sowie Vorstandsmitglieder, Journalisten, Sicherheitspersonal und Balljungen.

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Teams dürfen im Derby jeweils fünf Auswechselungen vornehmen

Es wird nicht die einzige Kuriosität bleiben. Denn ab sofort darf die Bundesliga und damit auch BVB und S04 im Derby fünf statt drei Auswechselungen pro Spiel vornehmen*.

Die neue Fußball-Regel gilt vorerst bis zum Jahresende. Damit möchte die FIFA dem engeren Spielplan und der damit einhergehenden höheren Belastung der Spieler entgegenwirken.

Saison-Fortsetzung am 16. Mai: Rückkehr von #Bundesliga und 2. Bundesliga startet mit dem 26. Spieltag ➡️ https://t.co/23LPwB13fT pic.twitter.com/IVKqPP89UP — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 7, 2020

BVB - Schalke 04 im Live-Ticker: Leeres Westfalenstadion für kein Team ein Vorteil

Eine mögliche zu hohe Belastung wegen des Zuschauerlärms wird es nicht geben. Nicht wenige glauben, dass der BVB bei dem "Geisterspiel"-Derby gegen den S04 wegen der fehlenden Fans im Nachteil* ist.

Die Verantwortlichen aus Gelsenkirchen sehen das naturgemäß anders. Sie verweisen bei ihrer Argumentation vor allem gerne auf die vergangenen Auftritte im Signal-Iduna-Park (Westfalenstadion), bei denen Siege und teils furiose Comebacks wie beim legendären 4:4 am 25. November 2017 gelangen.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.