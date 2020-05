BVB gegen FC Bayern im Live-Ticker: Superstars nur auf der Bank - das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund

28. Bundesliga-Spieltag steht an

+ © Matthias Balk/dpa Sie waren schon Teamkollegen beim BVB und beim FC Bayern München: Mats Hummels (r.) und Robert Lewandowski. © Matthias Balk/dpa

Der BVB trifft auf Bayern München. Alle Infos zum Bundesliga-Gipfel am 28. Spieltag: Hier geht es zum Live-Ticker des Spiels von Borussia Dortmund und dem FCB.

Aufstellung BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Hazard - Haaland

Aufstellung FC Bayern München: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Gnabry, Coman, Lewandowski

Anstoß: heute, 18.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: Tobias Stieler (38, Obertshausen)

17.55 Uhr: Die BVB-Profis kommen soeben zum Aufwärmen auf dem Tunnel im Signal Iduna Park. Die des FCB lassen unterdessen noch etwas auf sich warten.

17.50 Uhr: Die Vorzeichen für einen unterhaltsamen Bundesliga-Gipfel stehen gut. Bayern-Trainer Hansi Flick im Sky-Interview: "Ich denke, dass wir beide sehr offensiven Fußball spielen. Die Zuschauer können sich freuen".

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Goretzka ersetzt Thiago

17.40 Uhr: Ex-Schalke-Profi Leon Goretzka ersetzt wie erwartet den verletzten Thiago. So schickt Hansi Flick den FC Bayern München ins Rennen:

Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Müller, Gnabry, Coman - Lewandowski

+ Leon Goretzka (r.) startet für den FC Bayern, Jadon Sancho muss sich beim BVB gedulden. © Guido Kirchner/dpa

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Sancho und Can erneut auf der Bank

17.35 Uhr: Trainer Lucien Favre nimmt erneut keine Veränderung in der Startelf vor. Die Bank des BVB liest sich prominent:

Auf der Bank: Hitz - Sancho, Götze, Balerdi, Morey, Can, Witsel, Schmelzer, Reyna

17.30 Uhr: Jadon Sancho und Emre Can sitzen zunächst auf der Bank. Diese elf BVB-Profis schickt Trainer Lucien Favre im Bundesliga-Gipfeltreffen auf den Rasen:

Aufstellung Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Hazard - Haaland

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Hansi Flick lobt Can und Haaland

Update, Dienstag (26. Mai), 17.05 Uhr: Vor zwei Spielern des BVB hat Bayern-Trainer Hansi Flick besonderen Respekt: "Die Dortmunder Mannschaft hat sich mit zwei Spielern verstärkt, die enorme Mentalität mitbringen. Emre Can ist kämpferisch sehr stark und Erling Haaland hat großen Zug zum Tor", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Emre Can wird vermutlich beim BVB wieder in die Startelf zurückkehren. Er gab sich im Interview mit der FAZ kämpferisch: "Wir stehen vier Punkte hinter den Bayern, das wird daher ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen Gas geben und möchten punkten". Wer im Bundesliga-Gipfel für die beiden Teams aufläuft, entscheidet sich um 17.30 Uhr. Dann werden die Aufstellungen bekannt gegeben.

Update, Dienstag (26. Mai), 16.40 Uhr: Heiko Herrlich hat für den Giganten-Gipfel einen klaren persönlichen Favoriten. Natürlich drückt man seinem alten Verein die Daumen", sagte der Trainer des FC Augsburg (48) im Vorfeld der Partie des BVB gegen Bayern München.

BVB - Bayern München: Heiko Herrlich wünscht Borussia Dortmund den Titel

Auch für den Ausgang der Saison hat der einstige deutsche Nationalspieler einen speziellen Wunsch: "Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland sehnt sich mal nach einem anderen deutschen Meister".

Zwischen 1995 und 2004 war Heiko Herrlich als Spieler für den BVB aktiv. Ab 2005 trainierte er zwei Jahre lang die U19 von Borussia Dortmund.

+ FCA-Trainer Heiko Herrlich drückt dem BVB gegen den FC Bayern München die Daumen. © Stefan Puchner/dpa

Update, Dienstag (26. Mai), 16.15 Uhr: Mit dem BVB (74 Treffer) und dem FC Bayern (80 Treffer) treffen heute die torhungrigsten Mannschaften der Bundesliga aufeinander. Absoluter Topscorer ist dabei Jadon Sancho, gefolgt von Robert Lewandowski.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Das sind die Topscorer der Rivalen

Topscorer BVB:

Jadon Sancho: 31 (14 Tore, 17 Vorlagen)

31 (14 Tore, 17 Vorlagen) Thorgan Hazard: 18 (6 Tore, 12 Vorlagen)

18 (6 Tore, 12 Vorlagen) Marco Reus: 17 (11 Tore, 6 Vorlagen)

Topscorer FC Bayern:

Robert Lewandowski: 30 (27 Tore, 3 Vorlagen)

30 (27 Tore, 3 Vorlagen) Thomas Müller: 24 (7 Tore, 17 Vorlagen)

24 (7 Tore, 17 Vorlagen) Serge Gnabry: 21 (11 Tore, 10 Vorlagen)

Update, Dienstag (26. Mai), 14.15 Uhr: Wenn das mal kein Schmankerl für die BVB-Fans ist. Roman Weidenfeller (39) kommentiert mit Boris Rupert das Giganten-Duell im BVB-Netradio. Mit seinem gehaltenen Elfmeter ebnete der 39-Jährige Borussia Dortmund 2012 den Weg zur Deutschen Meisterschaft. Heute meldet er sich ab 18.15 Uhr aus dem Studio in der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Giganten-Duell zwischen Erling Haaland und Robert Lewandowski

Der ehemalige Torhüter des BVB hat einige Partien gegen den FC Bayern München erlebt und wird daher viele Statistiken kennen. So zum Beispiel, dass die besten Vorbereiter auf dem Platz stehen werden: Jadon Sancho und Thomas Müller bereiteten bislang jeweils 17 Tore vor.

Dann wäre da noch das Stürmer-Duell zwischen Erling Haaland und Robert Lewandowski, bei dem der BVB-Stürmer sogar aktuell besser ist. Aber natürlich besteht die Partie nicht nur aus diesen Protagonisten. Dass der Tabellenzweite den Tabellenführer empfängt, verspricht aber schon genug Spannung.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: So gingen die letzten zehn Duelle aus

Wettbewerb Datum Paarung Ergebnis Bundesliga 09.11.19 FCB - BVB 4:0 Supercup 03.08.19 BVB - FCB 2:0 Bundesliga 06.04.19 FCB - BVB 5:0 Bundesliga 10.11.18 BVB - FCB 3:2 Bundesliga 31.03.18 FCB - BVB 6:0 DFB-Pokal 20.12.17 FCB - BVB 2:1 Bundesliga 04.11.17 BVB - FCB 1:3 Supercup 05.08.17 BVB - FCB 6:7 n.E. DFB-Pokal 26.04.17 FCB - BVB 2:3 Bundesliga 08.04.17 FCB - BVB 4:1

Update, Dienstag (26. Mai), 12.06 Uhr: Beim 2:0-Sieg in Wolfsburg feierte Emre Can (26) nach seiner Verletzung sein Comeback für Borussia Dortmund. In der Halbzeitpause wurde der flexibel einsetzbare deutsche Nationalspieler für den angeschlagenen Innenverteidiger Mats Hummels (31) eingewechselt.

Im Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern München könnte Emre Can sein Startelf-Comeback feiern. Womöglich wird dann Mahmoud Dahoud (24) in der Mittelfeldzentrale des BVB Platz machen müssen.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Emre Can vor Bundesliga-Kracher im Interview

Dass das Spiel überhaupt stattfinden kann, hängt mit strengen Vorgaben und viel Disziplin im Fußball zusammen. In der Corona-Zwangspause und unmittelbar vor dem Re-Start der Bundesliga kam dennoch viel Kritik auf. Ein Vorwurf: Den Spielern ginge es nur ums Geld.

Das kann BVB-Profi Emre Can nicht nachvollziehen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, Bezahlschranke) wehrt sich der 26-Jährige entschieden gegen diesen Vorwurf.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Emre Can wehrt sich gegen Geldgier-Vorwürfe

"Bei all den Diskussionen rund um den Fußball ging es immer nur um unser Gehalt. Aber was haben wir denn falsch gemacht? Das weit überwiegende Gros von uns hält sich an die Regeln wie jeder andere Bürger auch."

Außerdem hätten Fußballer Millionen gespendet und geholfen, so Emre Can weiter. Die öffentliche Wahrnehmung empfindet der Profi des BVB nicht fair. "Aber ändern kann ich das nicht. Wer es so sehen will, soll das so sehen. Jeder hat seine eigene Meinung. Ich aber sehe, dass Fußballer den Menschen auch viel zurückgeben wollen."

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Ganz Welt schaut heute nach Dortmund

Beispielsweise mit einem Fußball-Leckerbissen. Millionen von Zuschauer werden weltweit den Fernseher anmachen, wenn Borussia Dortmund den FC Bayern München zum Bundesliga-Kracher um die Deutsche Meisterschaft empfängt.

Update, Dienstag (26. Mai), 08.43 Uhr: Es ist angerichtet: Heute treffen der BVB und der FC Bayern München aufeinander. Anstoß im Signal Iduna Park (Westfalenstadion) in Dortmund ist um 18.30 Uhr.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker und live im TV und Live-Stream

Ins Stadion darf bekanntlich kein Zuschauer hinein. Der Bundesliga-Kracher zwischen dem BVB und FC Bayern wird aber selbstverständlich live im TV und Live-Stream übertragen*.

+ Borussia Dortmund wird im Topspiel gegen den FC Bayern München mit einem neuen Trikotsponsor auflaufen. © Marius Becker/dpa

Update, Montag (25. Mai), 19.30 Uhr: Zur neuen Saison verabschiedet sich BVB-Hauptsponsor Evonik in der Bundesliga vom Trikot der Schwarz-Gelben. Zuvor nutzt das Essener Unternehmen noch einmal die mediale Aufmerksamkeit des Topspiels zwischen Borussia Dortmund und Bayern München für eine besondere Aktion.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Dortmund nimmt anderen Trikotsponsor

Wenn die Partie am Dienstag um 18.30 Uhr angepfiffen wird, werden die BVB-Profis ein Trikot mit dem Schriftzug "Medox" tragen. Dabei handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel aus Heidelbeeren, dass von Evonik bereits seit 20 Jahren in Norwegen produziert wird.

Wie Borussia Dortmund am Montag mitteilte, bleibt dies eine einmalige Aktion. Die für das Spiel gegen Bayern München produzierten Trikots werden im Anschluss über Gewinnspiele verlost und sind nicht im Handel erhältlich.

Update, Montag (25. Mai), 15.02 Uhr: Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB, von dem auch tz.de im Live-Ticker berichtet*, auf Thiago (29) verzichten. Das verkündete Trainer Hansi Flick (55) heute bei der virtuellen Pressekonferenz.

+ Thiago (r.) vom FC Bayern München fällt für das Spitzenspiel gegen den BVB aus. © Guido Kirchner/dpa

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Jerome Boateng ist fit

Der zentrale Mittelfeldspieler fällt wegen Adduktorenprobleme "leider aus", so der 55-Jährige vor dem Spiel in Dortmund. Ein weiteres Fragezeichen konnte dafür beiseitegeschoben werden.

Jerome Boateng (31) wird gegen den BVB zur Verfügung stehen. Der FC Bayern München hatte zuletzt um den Weltmeister gebangt, nachdem dieser beim 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt leicht angeschlagen ausgewechselt werden musste.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Hansi Flick will in Dortmund ohne Gegentor bleiben

Die Hüftblockade konnte aber auskuriert werden, sodass der 31-Jährige am Abschlusstraining teilnehmen konnte. "Er ist einsatzfähig", so Hansi Flick.

Der verriet zudem, was ihm im Bundesliga-Kracher am wichtigsten sei. "Wenn wir hinten die Null stehen haben, bin ich zufrieden", so oder 55-Jährige ganz bescheiden.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Hansi Flick glaubt nicht an Vorentscheidung

Unabhängig vom Ausgang des Spiels in Dortmund, glaubt Hansi Flick zudem nicht an eine Vorentscheidung um die Meisterschaft. Selbst dann nicht, wenn der FC Bayern München beim BVB gewinnt.

Es würden noch "genügend Punkte" verteilt werden. "Für uns ist es ein schönes Spiel, ein Spiel, das wir uns alle wünschen. Man misst sich mit den Besten", so der Cheftrainer des Deutschen Rekordmeisters weiter.

+ BVB-Abwehrchef Mats Hummels kann im Topspiel gegen den FC Bayern München auflaufen. © Guido Kirchner/dpa

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Mats Hummels kann "zu 99 Prozent" spielen

Update, Montag (25. Mai), 10.43 Uhr: Auf diese Nachricht haben alle BVB-Fans gehofft: Mats Hummels (31) kann "zu 99 Prozent" gegen den FC Bayern München spielen, wie Trainer Lucien Favre (62) soeben bei einer virtuellen Pressekonferenz bekannt gab. So könnte der BVB gegen den FC Bayern München spielen.

Der Abwehrchef von Borussia Dortmund stand zuletzt auf der Kippe, nachdem er am Samstag (23. Mai) gegen den VfL Wolfsburg (2:0) in der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt werden musste. Frohe Kunde gab es zudem noch über ein Trio.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Jadon Sancho vor Startelf-Rückkehr

"Emre Can hat in Wolfsburg 45 Minuten spielen können, das ist gut. Jadon Sancho trainiert seit zehn Tagen mit der Mannschaft, hat 20 Minuten gegen Schalke gespielt und in Wolfsburg ein wenig mehr. Er kommt langsam, aber sicher", so Lucien Favre.

Ob Jadon Sancho sogar in der Startelf des BVB gegen den FC Bayern München stehen wird, wollte der 62-Jährige aber nicht verraten. "Wir werden sehen."

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Axel Witsel zurück im Training von Borussia Dortmund

Vor einer Rückkehr in den Kader steht derweil Axel Witsel (31). Der zentrale Mittelfeldspieler trainiert laut Lucien Favre "seit gestern mit der Mannschaft. Er könnte im Kader stehen."

Axel Witsel hatte sich Anfang Mai kurz vor dem Revierderby gegen den S04 (4:0) im Training an den Adduktoren verletzt und war seitdem ausgefallen. Zu Jahresbeginn hatte er mit Emre Can (26) ein kongeniales Duo in der Mittelfeld-Zentrale des BVB gebildet.

+ Schiedsrichter Tobias Stieler leitet offenbar das Topspiel zwischen dem BVB und FC Bayern München. © Tom Weller/dpa

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Schiedsrichter Tobias Stieler leitet Bundesliga-Kracher

Update, Montag (25. Mai), 09.07 Uhr: Nach Informationen von Bild.de (Bezahlschranke) leitet Schiedsrichter Tobias Stieler (38) das Topspiel. Die Besetzung gilt durchaus als überraschend.

Insider waren davon ausgegangen, dass Manuel Gräfe (46) den Bundesliga-Kracher zwischen dem BVB und FC Bayern München leiten wird. Der 46-Jährige wird aber wohl stattdessen am Dienstag (26. Mai) Werder Bremen gegen Borussia M'gladbach pfeifen.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Schiedsrichter Tobias Stieler noch nicht offiziell bestätigt

In Stein gemeißelt ist die Besetzung übrigens noch nicht. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wartet bekanntlich seit dem Re-Start mit der Bekanntgabe der Schiedsrichter-Besetzungen bis zum Spieltag.

Die Schiedsrichter werden alle einen Tag vor dem Spiel auf das Coronavirus getestet. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, wird am Spieltag kurzfristig für Ersatz gesorgt - und BVB sowie der FC Bayern München bekämen einen anderen Unparteiischen auf dem Platz.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Schiedsrichter Tobias Stieler zuletzt als VAR im Einsatz

Am vergangenen Wochenende war Tobias Stieler übrigens nur als Video-Schiedsrichter (VAR) im Einsatz. Der 38-Jährige hatte beim Spiel des FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg (0:3) einen entspannten Arbeitstag. Das dürfte sich am Dienstag (25. Mai) nun definitiv ändern, wenn der BVB den FC Bayern München zum Tanz bittet.

Tobias Stieler würde das Topsiel zum vierten Mal leiten. Die Bilanz ist dabei ausgeglichen. 2017 gewann der BVB (3:1), 2019 der FCB (1:0) und 2016 trennten sich beide unentschieden (0:0).

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Der Anstoß im Signal Iduna Park erfolgt am Dienstag (26. Mai) um 18.30 Uhr. +++

Vorbericht: Borussia Dortmund - FC Bayern München im Live-Ticker

Am 28. Spieltag der Bundesliga kann schon eine Vorentscheidung um die Deutsche Meisterschaft fallen, wie RUHR24.de* berichtet. "Wenn du nicht weit vom Ersten entfernt bist, musst du natürlich versuchen, mit aller Macht noch vorbeizukommen", sagte Mittelfeldspieler Julian Brandt (24) von Borussia Dortmund* im Vorfeld der Partie laut Bundesliga international.

Obwohl für den BVB zunächst noch die Partie gegen den VfL Wolfsburg ansteht (der Ticker zum Nachlesen)*, gab sich Kollege Emre Can (26) im Hinblick auf das Spitzenspiel ähnlich kämpferisch: "Ich bin zum BVB gewechselt, weil ich Titel gewinnen will. Ich bin nicht gekommen, um den zweiten Platz hinter Bayern zu festigen", so der Neuzugang von Juventus Turin im Gespräch mit der Sport Bild.

+ Sie waren schon Teamkollegen beim BVB und beim FC Bayern München: Mats Hummels (r.) und Robert Lewandowski. © Matthias Balk/dpa

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Fällt im Signal Iduna Park schon die Meister-Vorentscheidung?

Klar ist, dass für den BVB gegen den FC Bayern München (das Spiel ist live im TV und im Live-Stream zu sehen)* eine Mammutaufgabe bevorsteht. Denn auch beim FCB ist man sich der Wichtigkeit des Gigantengipfels bewusst.

"Das Spiel wird mit entscheidend dafür sein, wie eng es in den kommenden Wochen wird", bemerkte etwa Offensiv-Allrounder Thomas Müller (30). Unterschätzen wird der Bundesliga-Spitzenreiter die Aufgabe beim BVB (die Einzelkritik und Noten nach dem Sieg gegen Wolfsburg)* also keineswegs.

BVB - Bayern München im Live-Ticker: Kapitän Marco Reus fällt aus, Mats Hummels fraglich

Der Verfolger indes muss beim Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München nicht nur auf die Fans im Signal Iduna Park verzichten. Auch Marco Reus (30) wird Borussia Dortmund (alle BVB-Texte auf RUHR24.de)* wegen einer langwierigen Muskelverletzung nicht zur Verfügung stehen, wie Trainer Lucien Favre (62) bereits in der Woche vor dem Spiel vermeldete.

Zudem droht dem BVB nun auch Mats Hummels im Topspiel gegen den FC Bayern München auszufallen.* Im Spiel gegen den VfL Wolfsburg wurde er verletzt ausgewechselt. Für den Innenverteidiger-Kollegen Dan-Axel Zagadou (20) hingegen ist die Saison wegen eines Außenbandanrisses beendet.

*RUHR24.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.