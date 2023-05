BVB-Sorgen um Jude Bellingham werden immer größer

33. Bundesliga-Spieltag

+ © Müller/Imago Jude Bellingham (hier beim 4:3-Heimsieg gegen den FCA im Januar) ist fraglich für das BVB-Spiel in Augsburg. © Müller/Imago

Am 33. Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Augsburg den BVB. Alles zum Spiel von Borussia Dortmund im Live-Ticker von RUHR24.

Mögliche Aufstellung FC Augsburg: Koubek - Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Yeboah, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen, Berisha, Demirovic - Beljo

Mögliche Aufstellung BVB: Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can, Özcan, Brandt, Malen, Adeyemi - Haller

Anstoß: Sonntag (21. Mai), 17.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels FC Augsburg gegen Borussia Dortmund am 33. Bundesliga-Spieltag. Der Anpfiff in der WWK Arena erfolgt am Sonntag (21. Mai) um 17.30 Uhr +++

BVB gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Einsatz von Jude Bellingham fraglich

Dem BVB droht vor dem vorletzten Bundesliga-Spieltag ungewohntes Unheil. Zum ersten Mal in der laufenden Saison könnte Jude Bellingham ausfallen. Und das ausgerechnet im Fernduell um die Meisterschaft (Spitzenreiter FC Bayern legt am Samstagabend gegen RB Leipzig vor).

Jude Bellingham plagen Knieprobleme. Der BVB-Star hat deshalb in dieser Woche noch kein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert. Was von Vereinsseite zunächst als harmlos abgetan wurde, erweist sich nun als hartnäckig. Sein Einsatz gegen den FC Augsburg steht auf der Kippe. Fehlen wird in jedem Fall Jamie Bynoe-Gittens (Saison-Aus nach Schulter-OP).

+ Der BVB bangt vor dem Spiel beim FC Augsburg um Jude Bellingham. © Müller/Imago

BVB gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Gikiewicz fehlt und Maier wackelt

Der FC Augsburg muss indes weiter auf Rafal Gikiewicz verzichten. Den Stamm-Torwart des FCA plagen noch immer Schulterprobleme, weshalb Ersatzmann Tomas Koubek gegen den BVB das Tor hüten wird.

Fraglich ist, ob Arne Maier zur Verfügung steht. Der Mittelfeldspieler hatte laut Kicker am Mittwoch (17. Mai) das Training mit Oberschenkelproblemen abbrechen müssen.