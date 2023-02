BVB schlägt Chelsea: Über dieses Adeyemi-Tor spricht heute die ganze Fußballwelt

Ticker zum Nachlesen

Borussia Dortmund besiegt den FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:0. Für die Erlösung sorgt Karim Adeyemi, auch bei ihrem Keeper können sich die Hausherren bedanken.

Champions League: Borussia Dortmund - FC Chelsea 1:0 (0:0)

Borussia Dortmund bezwingt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League den FC Chelsea mit 1:0. Den Siegtreffer besorgte Karim Adeyemi.

Das Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zum Nachlesen.

90.+5: Abpfiff - Dortmund gewinnt gegen den FC Chelsea das Achtelfinal-Hinspiel mit 1:0! Dank eines traumhaften Treffers von Karim Adeyemi in der 63. Minute. Der BVB-Star vollendete ein 70-Meter-Solo, über das die ganze Fußballwelt staunt. Ganz starke Leistung gegen keineswegs schwache Engländer, denen heute Abend schlichtweg die notwendige Effektivität abhandenging.

Borussia Dortmund - FC Chelsea 1:0 (0:0)

Aufstellung BVB: Kobel - Wolf (73. Ryerson), Süle, Schlotterback, Guerreiro, Can, Brandt, Bellingham, Özcan, Adeyemi (79. Bynoe-Gittens.), Haller (68. Modeste). Aufstellung Chelsea: Kepa - Chilwell (71. Mount), Koulibaly, Silva, James, Fernández, Loftus-Cheek, Mudryk (71. Cucurella), Félix, Ziyech, Havertz. Tor: 1:0 Adeyemi (63.). Besondere Vorkommnisse: - Zuschauer: 81.000 (ausverkauft)

90.+5 Minute: Gut platzierter Schuss von Chelseas Enzo Fernández. Aber auf BVB-Torhüter Kobel ist heute absoluter Verlass!

90+3. Minute: Dortmunder Effektivität: 15 Torschüsse hatten die Gäste in Halbzeit zwei, der BVB nur drei.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

90. Minute: Von wegen „das Spiel beruhigt sich“: Kurzzeitige Rudelbildung an der Seitenlinie, wo es zu einem härteren Einsteigen von Dortmunds Julian Ryerson kam. Dieser sieht dafür Gelb.

89. Minute: Das Spiel hat sich wieder etwas beruhigt, die Dortmunder stehen stabil.

86. Minute: Die Freistöße um den BVB-Strafraum häufen sich. Nun probiert es Chelseas Ziyech, der das Leder aber einen guten Meter neben das Dortmunder Gehäuse setzt.

85. Minute: Die Zuschauer merken, dass ihr Team nun Unterstützung gegen eine wütend anstürmende Blues-Elf braucht - und die BVB-Fans sind da!

85. Minute: Gelbe Karte für Dortmunds Salih Özcan.

84. Minute: Kobel geht die Arbeit im BVB-Kasten nicht aus: Diesmal muss er einen Ball von Félix aus knapp zwölf Metern klären.

82. Minute: Es geht hin und her, beide Farben kommen zu Konter-Aktionen. Das Spiel ist noch lange nicht entschieden!

79. Minute: Der Torschütze Karim Adeyemi geht, für ihn bringt Trainer Terzic nun Jamie Bynoe-Gittens.

BVB - Chelsea: Koulibaly verpasst Ausgleich, Can rettet auf Linie

78. Minute: Glück für den BVB!! Völlig freistehend kommt Koulibaly im Dortmunder Sechzehner zum Zug, Keeper Kobel blockt den Ball ab, dieser fällt dennoch Richtung Torlinie - und hier rettet Can in letzter Sekunde auf der Linie!

77. Minute: Gelbe Karte für Adeyemi nach Foul an Ziyech .

77. Minute: Freistoß-Chelsea, wieder boxt Kobel das Spielgerät aus dem Sechzehner.

75. Minute: Der Treffer hat den Dortmundern spürbare Sicherheit gegeben. Chelsea stürmt zwar an, der BVB steht hinten aktuell aber kompakt und sicher.

73. Minute: Wechsel beim BVB: Julian Ryerson löst Marius Wolf ab.

71. Minute: Doppel-Wechsel auch bei den Gästen: Mudryk geht, seinen positionsgetreuen Platz nimmt Marc Cucurella Saseta ein. Für Chilwell kommt Mason Mount.

68. Minute: Wechsel: Der Arbeitstag von Sebastien Haller endet, für ihn kommt sein BVB-Kollege Anthony Modeste.

+ Karim Adeyemi bringt den BVB mit einem Solo-Tor in Führung. © INA FASSBENDER/AFP

BVB - Chelsea: 1:0 - Adeyemi bringt den Signal Iduna Park zum Beben

63. Minute: In einer Druckphase der Gäste und nach einer FC-Ecke sorgt Dortmunds Karim Adeyemi mit viel Speed und einem sehenswerten Sololauf, den er erfolgreich abschließt, für die BVB-Führung!

63. Minute: Tooor! 1:0 für den BVB durch Karim Adeyemi!!

62. Minute: Kobel muss erneut seine Reflexe zeigen und pariert gegen James, der es aus rund zwölf Metern versucht. Die Gäste beißen sich weiter fest in der Dortmunder Hälfte.

61. Minute: Nächste Ecke für die Blues, die Dortmund weiterhin versuchen in Bedrängnis zu bringen.

57. Minute: Endlich mal wieder ein Konter des BVB - Brandt probiert es mit einem strammen Flachschuss aus der Distanz, FC-Keeper Kepa ist aber zur Stelle.

BVB - Chelsea: Druckvolle Anfangsphase der Gäste in Durchgang zwei

55. Minute: Der nächste Chelsea-Freistoß bringt nichts ein. Allerdings: Das Spiel wird allmählich etwas hitziger.

54. Minute: BVB-Keeper Kobel pariert den Freistoß der Gäste sicher. Chelsea darf nur wenige Sekunden später, nach erneutem Can-Foulspiel, aber schon wieder zum Standard antreten.

53. Minute: Foul von Can an James kurz vor der BVB-Strafraumgrenze. Gefährliche Situation für Dortmund, aussichtsreiche und zentrale Freistoßlage für Chelsea. Für Can gibt es den gelben Karton.

51. Minute: Chelsea ist bislang besser und druckvoller aus der Kabine gekommen und bringt die Hausherren immer wieder in Bedrängnis. Das Spiel steigt derzeit vor allem in der BVB-Spielhälfte.

49. Minute: Gelbe Karte für Dortmunds Bellingham, der zu hart in einen Zweikampf mit Chilwell einsteigt.

48. Minute: Erste Ecke in Durchgang zwei für die Blues - der BVB kann aber klären.

46. Minute: Weiter geht es in Dortmund mit dem Achtelfinal-Hinspiel. Wechsel gab es während der Pause auf keine der beiden Seiten.

+ Lassen sich das erste Europa-Pflichtspiel-Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FC Chelsea nicht entgehen: DFB-Sportdirektor Rudi Völler (rechts) und Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO / Revierfoto

Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea im Live-Ticker: Keine Tore zur Pause in Dortmund

45. Minute: Halbzeitpause! Keine Nachspielzeit in einer unterhaltsamen Partie, die bislang noch keine Treffer parat hatte. Beide Teams hatten ihre guten Szenen - Luft nach oben, vor allem im Abschluss, gibt es aber sowohl beim BVB als auch bei den Blues.

42. Minute: Guter Angriff der Hausherren in einer eigentlich stärkeren Phase der Londoner. Wolf kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss, verfehlt sein Ziel jedoch.

+ Joao Felix (FC Chelsea), hier gegen Marius Wolf (Dortmund), hatte bereits zwei gute Chancen auf dem Fuss. © IMAGO / MIS

BVB - Chelsea: Latte verhindert BVB-Rückstand

37. Minute: Latte!! Das Aluminium rettet den BVB vor dem Rückstand. Nach einem FC-Konter legt Nationalspieler Havertz auf Félix ab - dieser verpasst das 1:0 aus Sicht der Briten nur knapp.

35. Minute: Beide Seiten immer wieder mit Zug nach vorne, ein klares Übergewicht ist noch nicht auszumachen. Die bislang beste Chance hatte Chelseas Félix vor vier Zeigerumdrehungen.

33. Minute: Adeyemi probiert es nun auf der anderen Seite des Feldes von der Ferne, hievt das Leder aber über den Kasten der Blues.

31. Minute: Riesige Chance für Chelseas João Félix, der aus knapp elf Metern aber vergibt. Die Dortmunder atmen durch.

30. Minute: Starke Flanke von Gäste-Neuzugang Fernández in den BVB-Strafraum, Kalidou Koulibaly steht jedoch im Abseits.

29. Minute: Mal wieder die Londoner: Chelseas Kai Havertz spielt auf Hakim Ziyech, dessen Torschuss aus der Distanz verpufft aber.

27. Minute: Der BVB erhöht den Druck: Brandt auf Haller, dieser trifft aber nur das Außennetz. Die Dortmunder sind im Spiel!

25. Minute: Das Spiel bleibt munter, diesmal sucht wieder der BVB vorne sein Glück, Karim Adeyemi wird aber von einem Gegenspieler geblockt. Die ganz große Chance fehlt bis dato noch auf beiden Seiten.

18. Minute: Gute Aktion vom BVB im Chelsea-Strafraum. Marius Wolf bekommt den Ball, vertändelt diesen aber aus wenigen Metern Distanz.

+ Bislang bieten sich der BVB und der FC Chelsea eine flotte Anfangsphase. In dieser Szene zeigt sich Thiago Silva mit dem Handspiel-Pfiff des Unparteiischen nicht ganz zufrieden. © IMAGO / Shutterstock

BVB - Chelsea: Thiago Silva probiert es mit der Hand

16. Minute: Einen Freistoß für Chelsea „vollendet“ Thiago Silva im BVB-Strafraum mit der Hand. Der Unparteiische hat aber gute Sicht - und ahndet die Aktion mit dem gelben Karton.

14. Minute: Chelsea lauert immer wieder auf Konter. Dieser hier, noch rechtzeitig geklärt von Süle, beschert den Engländern immerhin eine weitere Ecke.

13. Minute: Nach der ersten BVB-Ecke sucht Emre Can den Abschluss. Sein Schuss aus der Distanz wird jedoch zur erneuten Ecke geklärt.

11. Minute: Die erste Ecke der Blues brachte für die Gäste nichts ein.

10. Minute: Viele Offensivaktionen hatte der BVB bislang noch nicht. Wenn er vorne Lücken sucht, dann meist über Julian Brandt.

9. Minute: Gelbe Karte für Reece James nachdem dieser Dortmunds Adeyemi auf den Fuß getreten ist.

2. Minute: Erster nennenswerter Konter der Gäste: FC-Neuzugang Mykhailo Mudryk wird aber noch rechtzeitig von Nico Schlotterbeck gebremst.

1. Minute: Anpfiff mit wenigen Minuten Verzögerung. Der Ball rollt - nach einer Schweigeminute für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien - vor rund 81.000 Zuschauern im Signal Iduna Park. Beide Kontrahenten haben ein klares Ziel vor Augen: das CL-Endspiel am 10. Juni in Istanbul.

BVB-Kapitän Marco Reus auf der Bank

Update 20:45: Vor allem die BVB-Offensive um Brandt und Adeyemi trumpfte in letzter Zeit stark auf. Etwas leidtragend hierbei ist Dortmunds Kapitän Marco Reus, der gegen die Blues nicht in der Anfangsformation stehen wird. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gibt auf DAZN seine Einschätzung zu diesem personellen Umstand.

„Natürlich hätte Marco heute lieber von Anfang an gespielt, das ist doch klar - er ist unser Kapitän. Gerade in diesen Spielen will man dabei sein, aber das geht allen Spielern so, die auf der Bank sitzen“, erläutert Kehl, der ergänzt: „Heute muss der Trainer Entscheidungen treffen. Er hat sich für eine stabile Mittelfeldformation entschieden, die in den letzten Wochen sehr, sehr gut miteinander harmoniert hat.“

Lautstarke Kulisse im Signal Iduna Park spornt Terzic an

Update 20:33 Uhr: Gewohnt lautstarke Stimmung im Signal Iduna Park in Dortmund. Die „Gelbe Wand“ steht: Das Champions League-Achtelfinale steigt vor einer beachtlichen Kulisse von 81.000 Zuschauern. Das BVB-Stadion ist somit heute Abend ausverkauft.

Motiviert von der Atmosphäre vor Ort zeigt sich BVB-Coach Edin Terzic im Vorab-Interview auf DAZN: „Ein Achtelfinale in der Champions League ist immer etwas ganz Besonderes für uns, besonders Zuhause. Wir spielen in dieser Saison das erste Mal vor über 80.000, auch in der Champions League.“ Kämpferisch betont der Trainer: „Wir wollen heute einen richtig guten Schritt machen und uns eine gute Ausgangssituation schaffen für das Rückspiel in London - um dann in die nächste Runde einzuziehen.“

Haller feiert CL-Debüt für den BVB

Update 20:15 Uhr: Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da. Erwartungsgemäß wird heute Abend BVB-Stürmer Sebastien Haller sein Dortmunder Champions League-Debüt geben. Auf der Bank der Terzic-Elf sitzen zunächst unter anderem Mats Hummels und Marco Reus.

Bei den „Blues“ an vorderster Sturmspitze gesetzt ist derweil der deutsche Nationalspieler Kai Havertz. Chelseas Winterneuzugänge Enzo Fernández, Joao Felix und Mykhailo Mudryk befinden sich ebenfalls in der Startelf der Gäste, die mit einem 4-2-3-1-System ihr Glück im Signal Iduna Park versuchen werden.

Sechs Pflichtspielsiege in Serie mindern bei Borussia Dortmund den Schrecken vor dem FC Chelsea, der sich in dieser Saison für rund 600 Millionen Euro aufgerüstet hat. „Natürlich haben wir Respekt vor ihnen, aber wir sind alles andere als ängstlich. Wir sehen uns nicht als Underdog in diesem Duell“, sagte Nationalspieler Niklas Süle vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21 .00 Uhr/DAZN).

Der forsche Ton aus Dortmund hat nicht nur mit dem eigenen Höhenflug zu tun. Schließlich sucht der in der Premier League auf Rang zehn abgerutschte Champions-League-Sieger von 2012 und 2021 seit Monaten nach der Form vergangener Tage. Selbst die von der Fachwelt bestaunte und mehr als 300 Millionen Euro teure Winter-Transferoffensive sorgte bisher nicht für die Trendwende.

Warnende Worte von BVB-Coach Edin Terzic vor Duell mit Chelsea

Die große europäische Bühne bietet den Engländern allerdings nun die Chance, das zuletzt angekratzte Image wieder etwas aufzupolieren. Das sieht auch Trainer Edin Terzic so. Für den 40-Jährigen erschwert der durch die jüngste Einkaufstour stark veränderte Chelsea-Kader die Vorbereitung - und das nicht nur wegen der Klasse der Spieler. „Es ist nicht ganz leicht, das Ganze zu analysieren“, sagte Terzic. „Sie haben Schlüsselspieler abgegeben, sie haben Schlüsselspieler dazu geholt.“

Unter anderen verpflichtete Chelsea das ukrainische Ausnahmetalent Mychajlo Mudryk und den argentinischen Weltmeister Enzo Fernández für zusammen fast 200 Millionen Euro. Schon länger da, aber nicht weniger gefährlich ist der deutsche Nationalstürmer Kai Havertz. Der frühere Leverkusener ist mit fünf Treffern Chelseas bester Torschütze in der Liga.

BVB-Kader fast vollständig bei K.O.-Runden-Comeback

In personeller Hinsicht kann BVB-Coach Terzic fast aus dem Vollen schöpfen. Youssoufa Moukoko fehlt verletzt, dafür kehren Marius Wolf und Karim Adeyemi in den Kader zurück. Für die Dortmunder bedeutet das Achtelfinale gegen die Briten derweil die Rückkehr in die K.O.-Phase der Champions League nach dem letztjährigen Vorrunden-Ausscheiden.

Positiv zu erwähnen: Der BVB hat zum achten Mal seit der Saison 2011/12 das Achtelfinale erreicht. Aber auch die Londoner gelten als Endrunden-Dauer-Abonnenten und sind bereits zum achten Mal in Folge unter den 16 besten Teams des Wettbewerbs vertreten. (dpa)

