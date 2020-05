BVB gegen Bayern München im Live-Ticker: Der Showdown um die Deutsche Meisterschaft

28. Spieltag der Bundesliga

BVB-Angreifer Thorgan Hazard (l.) im Zweikampf mit Alphonso Davies vom FC Bayern München.

Der BVB empfängt am 28. Spieltag der Bundesliga den FC Bayern München. Wir berichten im Live-Ticker vom Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FCB.

Mögliche Aufstellung BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland

Mögliche Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Thiago - Gnabry, Coman - Lewandowski

Anstoß: Dienstag (26. Mai), 18.30 Uhr)

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Der Anstoß im Signal Iduna Park erfolgt am Dienstag (26. Mai) um 18.30 Uhr. +++

Vorbericht: Borussia Dortmund - FC Bayern München im Live-Ticker

Am 28. Spieltag der Bundesliga kann schon eine Vorentscheidung um die Deutsche Meisterschaft fallen, wie RUHR24.de* berichtet. "Wenn du nicht weit vom Ersten entfernt bist, musst du natürlich versuchen, mit aller Macht noch vorbeizukommen", sagte Mittelfeldspieler Julian Brandt (24) von Borussia Dortmund* im Vorfeld der Partie laut Bundesliga international.

Kollege Emre Can (26) gab sich vor dem Spitzenspiel ähnlich kämpferisch: "Ich bin zum BVB gewechselt, weil ich Titel gewinnen will. Ich bin nicht gekommen, um den zweiten Platz hinter Bayern zu festigen", so der Neuzugang von Juventus Turin im Gespräch mit der Sport Bild.

Sie waren schon Teamkollegen beim BVB und beim FC Bayern München: Mats Hummels (r.) und Robert Lewandowski.

BVB - FC Bayern München im Live-Ticker: Fällt im Signal Iduna Park schon die Meister-Vorentscheidung?

Klar ist, dass für den BVB gegen den FC Bayern München eine Mammutaufgabe bevorsteht. Denn auch beim FCB ist man sich der Wichtigkeit des Gigantengipfels bewusst. "Das Spiel wird mit entscheidend dafür sein, wie eng es in den kommenden Wochen wird", bemerkte etwa Offensiv-Allrounder Thomas Müller (30). Unterschätzen wird der Bundesliga-Spitzenreiter die Aufgabe in Dortmund also keineswegs.

Der Verfolger indes muss beim Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München nicht nur auf die Fans im Signal Iduna Park verzichten. Auch Marco Reus (30) wird Borussia Dortmund (alle BVB-Texte auf RUHR24.de)* wegen einer langwierigen Muskelverletzung nicht zur Verfügung stehen, wie Trainer Lucien Favre (62) bereits in der Woche vor dem Spiel vermeldete.

nilu

