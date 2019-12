Last-Minute-Schock: Gladbach kassiert bittere Pleite - Bundesliga hat neuen Tabellenführer

Spielverderber Arnold

Wolfsburg beschäftigte die Gladbacher über weite Strecken der Partie und siegte am Ende nicht unverdient.

Die Bundesliga hat einen neuen Tabellenführer. Der bisherige Spitzenreiter aus Mönchengladbach erlebte am Sonntag nämlich einen bitteren Nachmittag.

Bittere Tage für Borussia Mönchengladbach

Nach dem Aus in der Europa League sind die Fohlen auch die Tabellenführung los

Gegen Wolfsburg verlor die Rose-Elf durch ein Last-Minute-Tor von Maxi Arnold

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach hat nach gut zwei Monaten die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga abgegeben. Die Borussia verlor am Sonntag am 15. Spieltag 1:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg und muss damit die Spitze RB Leipzig überlassen. Die Gladbacher hatten Platz eins am siebten Spieltag Anfang Oktober erobert. Drei Tage nach dem überraschenden Aus in der Europa League versetzte Maximilian Arnold den Gästen mit seinem Tor in der Nachspielzeit erneut einen späten K.o., nachdem Xaver Schlager Wolfsburg in der 13. Minute in Führung gebracht hatte. Breel Embolo hatte zwischenzeitlich den Ausgleich für die Gäste erzielt (15.). Der VfL belegt mit nun 23 Punkten Rang acht.



Erst letzten Spieltag avancierte die Schlussphase zu Gladbachs Trumpf gegen den FC Bayern. In der Nachspielzeit erzielte Bensebaini den entscheidenden Treffer gegen den Rekordmeister.

