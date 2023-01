Vor Bundesliga-Kracher: Bayern-Gegner Leipzig steht vor Aufsehen erregender Neuverpflichtung

„Nur noch eine Frage der Zeit“

+ © Jan Huebner/Hufnagel Bald ernsthafte Konkurrenten in der Bundesliga: Bayerns Sportvorstands Hasan Salihamidzic (li.), als dieser noch Sportdirektor war. Und Rouven Schröder, als dieser noch Sportdirektor von Mainz 05 war. © Jan Huebner/Hufnagel

RB Leipzig wird einen neuen Sportdirektor präsentieren. Das wird rund um das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern berichtet. Sein Name: Rouven Schröder.

München/Leipzig – Er gab vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga schon mal die verbale Steilvorlage: Max Eberl, Geschäftsführer Sport von RB Leipzig, ließ den FC Bayern wissen: „Es wird der Tag kommen, an dem die Bayern mal den Thron räumen müssen, dann werden wir uns alle freuen. Ich als Vertreter von RB Leipzig natürlich vor allem, sollten wir der Nachfolger sein.“

RB Leipzig: Sachsen empfangen den FC Bayern zum Bundesliga-Topspiel

Damit nicht genug: „Spiele gegen die Bayern werden immer etwas Besonderes für mich sein. Aber mit RB ist das aufregend“, meinte Eberl im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung weiter: „Ich darf für einen Klub arbeiten, der nochmal größere Chancen hat, die Bayern zu schlagen als Mönchengladbach.“

Vielleicht schon an diesem Freitagabend (20.30 Uhr, hier im Live-Ticker)? Wenn sich Leipziger und Münchner in Sachsen zum Auftakt der Rückserie in einem echten Fußball-Kracher gegenüberstehen.

Im Video: Bayern-Trainer Nagelsmann blickt gespannt auf Leipzig-Spiel

Eberl ist seit Dezember neuer Geschäftsführer Sport bei RasenBallsport, dessen Mehrheitseigner bekanntlich der österreichische Getränkehersteller Red Bull ist. Ein riesiger Konzern aus dem österreichischen Salzburg, der mittlerweile weit mehr vertreibt als nur einen Energy-Drink in Dosen. Es ist ein Unternehmen mit entsprechend großen finanziellen Mitteln.

Die Red Bull und Eberl als führender Angestellter gezielt für einen Angriff auf die Vormachtsstellung der Bayern im deutschen Fußball nutzen wollen? Die Hinweise dafür mehren sich: RB Leipzig steht nach Eberls eigener Unterschrift angeblich kurz vor der nächsten aufsehenerregenden Neuverpflichtung für die Geschäftsstelle, wo traditionell die Fäden eines jeden deutschen Profiklubs zusammenlaufen.

RB Leipzig: Macht Max Eberl den Ex-Schalker Rouven Schröder zum neuen Sportdirektor?

Konkret: Wie der Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) berichtet, soll Rouven Schröder neuer Sportdirektor der Ostdeutschen werden. Seine Verpflichtung sei „nur noch eine Frage der Zeit“, heißt es in dem Bericht. Schröder war zuletzt Sportdirektor des FC Schalke, führte die „Knappen“ in dieser Funktion nach dem Abstieg in die 2. Liga vor dieser Saison zurück in die Bundesliga. Ende Oktober stellte der 47-jährige Sauerländer seinen Job aus persönlichen Gründen zur Verfügung.

+ Man kennt sich: Rouven Schröder (li.) und Max Eberl. (Archivfoto) © IMAGO / Jan Huebner

Vor Topspiel gegen den FC Bayern: Max Eberl baut RB Leipzig weiter um

Bereits nach seinem Rückzug in Gelsenkirchen, wo der ehemalige Bundesliga-Profi (VfL Bochum) noch unter Vertrag steht, berichteten die Bild und Sport1 vom angeblichen Leipziger Interesse an Schröder. Der einstige Abwehrspieler hat viel Erfahrung, war in seiner Funktionärskarriere Sportlicher Leiter von Greuther Fürth (2013 - 2014), Direktor Profi-Fußball von Werder Bremen (2014 - 2016), Sportdirektor und Sportvorstand von Mainz 05 (2016 - 2020).

Ob Leipzig Schalke eine Ablöse zahlen müsste, ist nicht bekannt. „Königsblau“ äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten. Eberl baut RB Leipzig indes weiter unter Hochdruck um. Abseits des Spitzenspiels gegen den FC Bayern. (pm)