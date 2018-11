Eintracht beim FCA im Liveticker: Frankfurt führt nach nur einer Minute

12. Spieltag

Bleibt Eintracht Frankfurt auch im zehnten Pflichtspiel ungeschlagen? Die Hessen müssen beim FCA ran - das Spiel im Liveticker.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (0:1)

FC Augsburg Luthe - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Schmid, Baier, Max - Jensen, Gregoritsch, Caiuby - Schieber Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka - de Guzman, Fernandes - da Costa, Kostic - Rebic - Haller, Jovic Tore 0:1 de Guzman (1.) Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) +++ Liveticker aktualisieren +++

6. Chance für die Hausherren: Gregoritsch springt höher als Kostic. Doch sein Kopfball küsst nur die Latte. Trapp wäre aber zur Stelle gewesen.

5. David-Abraham-Sprechchöre aus der Kurve.

5. Russ kommt für Abraham.

4. Aber wir haben leider auch schlechte Nachrichten: Kapitän David Abraham hat sich ohne Fremdeinwirkung in unserem Strafraum verletzt. Er hatte schon beim Ballwegschlagen angezeigt, dass er raus muss. Wir wünschen gute Besserung :(

3. Was war passiert? Haller hebelt mit einem hohen Ball die komplette FCA-Abwehr aus, de Guzman nimmt das Leder an und knapp den nach 53 Sekunden in die Maschen. Geiler Start!

2. Alter, was hier los?! Wir sitzen noch nicht mal richtig und schon haben wir Augsburg einen eingeschenkt. Geile Sache!!!

1. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR!!!!!!!!!!!!!!!!

1. Unsere Jungs spielen heute komplett in schwarz und von links nach rechts.

1. Anpfiff

15.29 Die beiden Kapitäne Abraham und Baier beim Shakehands.

15.27 Unsere Jungs laufen auf!

15.25 Geiler Schnappschuss der Eintracht in deren Instagram-Story. Danny da Costa vertieft vor Anpfiff:

+ © Eintracht Frankfurt Instagram

15.22 Adi Hütter mit einem kleinen Sonderlob für Kostic vor dem Spiel. Der Trainer sagte, dass er mit ihm mehr als zufrieden sei und lobte vor allem dessen Defensivarbeit. "Er ist ein super Junge!"

15.20 Für die Augsburger heute übrigens das 250. Bundesligaspiel. Wir gratulieren, gedenken aber, die drei Punkte mitzunehmen.

15.20 Gude Adlers! Wir begrüßen Euch zu unserem Liveticker zum Spiel der Eintracht beim FC Augsburg. Inzwischen sind die Aufstellungen draußen. Coach Hütter setzt wieder auf volle Offensive - richtig so! In Augsburg muss man sich wahrlich nicht verstecken.

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt ist Augsburg so etwas wie das gallische Dorf: Die Adler haben dort noch nie gewonnen und peilen heute natürlich den ersten Sieg beim FCA an. Die Vorzeichen für die Hessen stehen gut, immerhin ist die Eintracht seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und schoss dabei satte 29 Tore. Macht einen Schnitt von 3,2 Buden pro Begegnung!

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt im Liveticker: Um 15.15 Uhr geht's los

Die Gastgeber sollten sich also warm anziehen, denn die Eintracht wird heute vermutlich auch wieder mit Rebic, Jovic und Haller auflaufen. Anpfiff der Bundesligapartie ist heute um 15.30 Uhr. Die Kollegen von extratipp.com* tickern das Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt ab 15.15 Uhr wieder live. Hier verraten wir Ihnen, wie Sie das Spiel im Livestream und live im TV sehen können. In diesem Sinne: Und schon wieder ungeschlagen, SGE!

Matthias Hoffmann

