Tuchel bestätigt Ausfall in der Offensive – und deutet Müller-Einsatz gegen Schalke an

PK vor dem Heimspiel gegen S04

Der FC Bayern kann aus eigener Kraft Meister werden, dafür benötigen die Münchner einen Sieg gegen Schalke 04. Die PK mit FCB-Coach Thomas Tuchel zum Nachlesen.

Kurz danach ist die Pressekonferenz beendet, weiter geht es am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel des FC Bayern gegen Schalke 04.

Update, 13.53 Uhr: Nach dem Abschied von Robert Lewandowski gibt es keinen Goalgetter in der Bundesliga oder beim FC Bayern. Tuchel verweist auf den FC Arsenal, bei dem die Tore „auf mehrere Schultern verteilt“ werden. „Aber die musst du auch erst einmal haben“, meint der Coach. „Es geht, glaube ich, schon. Wenn wir eine Vorbereitung hinter uns haben, sind wir auch in der Lage, uns Torchancen herauszuspielen. Egal, ob wir diesen eigen Torjäger haben, finden, bezahlen und überzeugen können.“

Update, 13.50 Uhr: Wie reagiert Thomas Tuchel auf Manuel Neuers Fortschritte in der Reha? „Ich muss mich bremsen, um nicht euphorisch zu werden“, meint der Trainer. Dass der Torhüter wieder auf dem Trainingsplatz stehe, sei eine „sensationelle Nachricht“, es sei „top zu sehen, wie Manu arbeitet und sich schrittweise belohnt und wie er die Übungen absolviert“. Man werde ihm jedoch „keinen Rucksack aufsetzen“ – Neuer soll in Ruhe zu alter Stärke finden.

FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Tuchel schaut nicht auf Dortmund – „Weil es mich nicht interessiert“

Update, 13.48 Uhr: „Mit allem Respekt, aber ich nehme Dortmund gerade gar nicht wahr. Weil es mich nicht interessiert. Wir sind einen Punkt davor und haben es in der eigenen Hand, ich schaue auf die Ziellinie und unsere Mannschaft. Ich glaube, dass das der entscheidende Ansatz ist“, erklärt Tuchel seine Sicht auf den Titelkampf.

Update, 13.46 Uhr: In der Offensive habe er aufgrund des Ausfalls von Choupo-Moting die „Qual der Wahl, was gut ist“, so Tuchel. „Leroy hat es gut gemacht, (...) bei Sadio warten wir nach wie vor auf den Durchbruch. Er wirkt aber für mich so, als wäre er kurz davor“, so die Beobachtung des 49-Jährigen.

Tuchel-PK im Live-Ticker: Choupo-Moting fällt aus, Upamecano kehrt zurück

Update, 13.43 Uhr: Der Coach gibt einen Überblick über die Verletzten: „Choupo ist noch nicht dabei, ebenso wie Stani. Alphonso ist für diese Saison eh raus, aber Upa und Leon sind zurück“, fasste sich Tuchel kurz. Somit steht der Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting für die Partie gegen Schalke fest.

Update, 13.40 Uhr: „Es geht nicht mehr darum, jemanden zufriedenzustellen. Jetzt ist Ende der Saison, jeder muss nehmen, was er bekommt. Der Fokus ist verschärft auf die drei Spiele“, meint Tuchel.

Update, 13.39 Uhr: Dayot Upamecano kehrt zurück, doch mit Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard kristallisierte sich zuletzt eine sichere Abwehrzentrale heraus. „Die beiden haben es sehr gut gemacht“, meint Tuchel über das Innenverteidiger-Duo Pavard und de Ligt. „Nicht zu vergessen: Nous (Mazraoui, Anm.) hat es auch gut gemacht“, meint Tuchel. „Upa hat es davor gut gemacht, hatte dann zwei wacklige Spiele gegen City. Wir werden morgen sehr spät oder heute eine Entscheidung treffen und sie morgen der Mannschaft sagen“, so der Coach.

FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Chefcoach Tuchel deutet Müller-Einsatz gegen Schalke an

Update, 13.36 Uhr: „Jedes Spiel ist ein Thomas-Müller-Spiel“, muss Tuchel erneut bestätigen und muss gestehen: „Ich habe das Thema leider aufgemacht“. Vor den Partien gegen Manchester City hatte Tuchel den Routinier mit dieser Begründung außen vor gelassen. Müller hatte zweimal im Training gefehlt, um „Wehwehchen auszukurieren“, weshalb er zu Beginn der Woche ein „reduziertes Programm“ im Training absolvierte. „Thomas hat es gutgetan, ein bisschen zu verzichten. Er hat drei Einheiten voll mitgemacht und ist bereit für morgen.“

Update, 13.33 Uhr: Wie erwartet Tuchel den Gegner? „Sie hatten sehr emotionale Siege mit späten Toren. Sie sind sehr giftig, sehr mutig und spielen teilweise ein Eins-gegen-eins über den ganzen Platz. Sie haben viele Tore nach Kontern, schlagen viele Flanken und nutzen ihre Standardsituationen. Sie sind die achtbeste Rückrundenmannschaft, deshalb macht es keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen. Wir wollen dem Spiel aber unseren Stempel aufdrücken und es auf unsere Seite ziehen.“

FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Tuchel deutet Müller-Einsatz gegen Schalke an

Update, 13.32 Uhr: Wie denkt Tuchel über Thomas Müllers Situation? „Das entscheidet in erster Linie mal Thomas selber. Er spielt hier um seine zwölfte deutsche Meisterschaft und sind komplett darauf fokussiert, diese mit ihm zu holen. Alles andere halte ich für komplett übertrieben und weit übers Ziel hinausgeschossen. Er ist ein wichtiger Bestandteil, auch wenn er ein paarmal von der Bank kam. Aber daraus ein Karriereende abzuleiten, verfehlt das Ziel um ein Weites.“

Update, 13.30 Uhr: Pünktlich um halb zwei startet die PK mit Thomas Tuchel!

Update vom 12. Mai, 13.15 Uhr: In einer Viertelstunde startet die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 05 am Samstagnachmittag. Wird der Coach über Thomas Müller und dessen Rolle am Wochenende sprechen? Die Antwort gibt es um 13.30 Uhr.

Erstmeldung vom 12. Mai:

München - Drei Spiele, neun Punkte. Das ist die Marschroute des FC Bayern für die verbleibenden drei Saisonspiele in der Bundesliga. Die Ausgangslage ist klar: mit einem Punkt führen die Münchner die Tabelle an, weshalb sie aus eigener Kraft die elfte Meisterschaft in Serie gewinnen können. Auf der anderen Seite könnte Gegner FC Schalke 04 den Klassenerhalt ebenfalls aus eigener Kraft schaffen.

FC-Bayern-PK: Thomas Tuchel gibt Überblick über sein Personal – spielt Müller am Samstag?

Mit 30 Punkten stehen die Gelsenkirchener auf Platz 15, sollte man kurz vor Saisonende abrutschen, würde dies wohl die Relegation oder im schlimmsten Fall den direkten Abstieg bedeuten. Darum kommt es am Samstagnachmittag in der Münchner Allianz Arena zu einem Duell zwischen zwei Teams, die den Dreier unbedingt brauchen. Das weiß auch Thomas Tuchel, der am Freitagnachmittag alle wichtigen Fragen zur Partie beantworten wird.

Neben seiner Einschätzung zum Gegner und einer Übersicht über sein vorhandenes Personal für das kommende Spiel könnte Thomas Tuchel auch einen Einblick in seine Aufstellung geben. Besonders die Rolle von Thomas Müller ist hierbei von großem Interesse, denn der 33-Jährige kam in den letzten beiden Partien gegen Hertha BSC und Bremen jeweils nach etwas mehr als einer Stunde von der Bank. Darf er gegen Schalke starten?

+ Thomas Tuchel und der FC Bayern treffen am Samstag auf den FC Schalke 04. © Frank Hoermann/imago

FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Kehrt Choupo-Moting nach seinen Beschwerden zurück?

Zudem könnte Tuchel eine mögliche Rückkehr von Eric Maxim Choupo-Moting könnte verkünden, der Angreifer absolvierte zuletzt nach seinen Kniebeschwerden Teile des Mannschaftstrainings. Ob Dayot Upamecano, der am Dienstag nach einem Muskelfaserriss ebenfalls wieder voll ins Training einsteigen konnte, gegen Schalke schon eine Option für die Startelf ist, bleibt ebenfalls abzuwarten. (ajr)

Rubriklistenbild: © Frank Hoermann/imago