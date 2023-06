Brazzo-Sohn nach CL-Finale mit fiesem Seitenhieb gegen City und Pep

Nick Salihamidzic kehrt zum FC Bayern zurück

Manchester City feiert den Titel in der Champions League. Nick Salihamidzic erlaubt sich eine Stichelei gegen Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola.

München – Manchester City gewann am Samstagabend nach mehreren gescheiterten Anläufen zum ersten Mal die Champions League. Der Jubel der Spieler, darunter Nationalspieler Ilkay Gündogan, und Trainer Pep Guardiola kannte keine Grenzen.

Nick Salihamidzic Copado Geboren: 8. Februar 2000 (Alter: 23 Jahre), München Position: Rechtsverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2025 (aktuell an Cosenza Calcio ausgeliehen) Marktwert: 75 Tausend Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Brazzo-Sohn Nick Salihamidzic stichelt gegen Manchester City

Doch der Triumph der Skyblues in der Königsklasse kam nicht bei allen gut an. Nick Salihamdidzic, Sohn von Ex-Sportvorstand des FC Bayern Hasan Salihamdizic, konnte sich einen fiesen Seitenhieb gegen Manchester City nicht verkneifen.

Hoffe so sehr das Bayern nächstes Jahr City raushaut, kann mir das grad nicht anschauen. — Nick Salihamidzic (@nickdiegosc) June 10, 2023

„Hoffe so sehr das Bayern nächstes Jahr City raushaut, kann mir das grad nicht anschauen“, schrieb Nick Salihamidzic kurz nach dem 1:0-Sieg von Manchester City im Champions-League-Finale gegen Inter auf Twitter. Der Brazzo-Sohn setzte den Post laut Twitter-Timecode um 23.20 Uhr ab, also gut 20 Minuten nachdem sich die Guardiola-Elf den Henkelpott gesichert hatte und die große Siegessause auf dem Rasen im TV zu sehen war.

+ Nick Salihamidzic stichelt nach dem CL-Finale gegen Pep Guardiola. © Sven Simon/Andrea Rosito/Shutterstock/Imago

Brazzo-Sohn nach CL-Finale mit fiesem Seitenhieb gegen Guardiola

Für Salihamidzic offenbar ein schwer zu ertragender Anblick. Auch nach der Entlassung seines Vaters beim FC Bayern scheint der 20-Jährige noch mit Herzblut dabei zu sein. Zur Erinnerung: Manchester City zerstörte im Viertelfinale den Königsklassen-Traum der Münchner. Beim 3:0 im Hinspiel hatte Finaltorschütze Rodri zum wichtigen 1:0 getroffen, das Rückspiel endete 1:1.

Manchester City zählt ohnehin nicht zu den beliebtesten Klubs im europäischen Vereinsfußball, was hauptsächlich mit den Scheich-Millionen aus Abu Dhabi zu tun haben dürfte. Der FC Bayern wirtschaftet dagegen seit Jahren solide und mischt trotzdem im Konzert der Großen mit. In der nächsten Saison hofft Salihamidzic Junior, dass seine Bayern wieder die Nase vorne haben.

Nick Salihamidzic kehrt zum FC Bayern zurück

Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola holte im siebten Jahr bei Manchester City den lange herbeigesehnten Henkelpott, seinen ersten seit 2011 mit Barcelona. In seinen drei Jahren beim FC Bayern zwischen 2013 und 2016 scheiterte Guardiola jeweils im Halbfinale. Die Münchner hatten sich damals vom Star-Coach mehr erhofft.

Nick Salihamidzic ist weiterhin an den FC Bayern gebunden, sein Vater hat den Vertrag frühzeitig bis 2025 verlängert. Nach einer völlig erfolglosen Leihe kehrt der Brazzo-Sohn nach seinem Italien-Intermezzo bei Cosenza zum FC Bayern zurück. In der Vergangenheit hatte Nick Salihamidzic seinen Vater in Sachen Transfers verteidigt. (ck)

Rubriklistenbild: © Sven Simon/Andrea Rosito/Shutterstock/Imago