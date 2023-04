Heftige Kritik im Live-TV

Der FC Bayern hat die Höhe der Geldstrafe für Sadio Mané nicht mitgeteilt. Lothar Matthäus wirft den FCB-Bossen mangelnde Kommunikation vor.

München – Der FC Bayern gibt in diesen Tagen kein gutes Bild nach außen ab. Das 1:1-Remis im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim war der nächste sportliche Tiefpunkt. Und auch neben dem Platz herrscht Unruhe im Verein. Lothar Matthäus zählt die Versäumnisse der FCB-Chefetage auf und hat eine Forderung an die Bosse – es geht um die Geldstrafe für Sadio Mané.

Lothar Matthäus zählt Versäumnisse des FC Bayern auf – schlechte Ergebnisse wegen „Unruhe im Verein“

„Es sind ja nicht nur auf dem Platz die Ergebnisse und Leistungen nicht da. Wenn du im Umfeld Unruhe hast, überträgt sie sich automatisch auf den Platz. Deswegen ist das, wie gesagt, nicht verwunderlich, weil soviel Unruhe im Verein herrscht“, sagte Lothar Matthäus nach dem 1:1-Unentschieden der Bayern gegen Hoffenheim live im TV bei Sky. Der Rekordnationalspieler ist von den schlechten Leistungen der Bayern-Stars nicht überrascht.

„Mané, Sané, der Torwarttrainer wurde entlassen (der Rausschmiss von Toni Tapalovic; Anm. d. Red.), der Maulwurf einmal bei Nagelsmann, jetzt von Manchester. Das sind ja Themen, die auch ein Punkt sind. Die Verantwortlichen müssten auch mal kommunizieren“, zählte Matthäus auf. Insbesondere der Schlag von Sadio Mané ins Gesicht von Leroy Sané sorgte zuletzt für Aufruhr. Der Senegalese wurde daraufhin vom FC Bayern für das Hoffenheim-Spiel suspendiert und erhielt eine Geldstrafe – die Höhe ist allerdings nicht bekannt.

„Ja, sag es doch“: Matthäus attackiert Bayern-Bosse wegen Mané-Strafe

„Mané ist bestraft worden. Mit was? Die Strafe, keine Zahl wurde genannt, es wird weiter diskutiert, hinterfragt, die Journalisten werden immer weiterhin die Leute beim FC Bayern fragen: ,Was muss Mané für seinen Schlag bezahlen?‘“, stellte Matthäus die Frage, die wohl viele Beobachter beschäftigt. Die Geldstrafe beläuft sich der Bild zufolge auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Bayern haben sich zu der genauen Summe noch nicht geäußert, was Matthäus ein Dorn im Auge ist.

„Ja, sag es doch, dann kommt ein Punkt hinter das Thema und dann ist es vergessen“, forderte Matthäus. „Es ist passiert, es sollte nicht passieren, aber es muss bestraft werden. Warum sagt man es nicht?“ Auch eine Strafe für Manuel Neuer, der aktuell in der Reha am Comeback arbeitet, nach seinem Ski-Unfall und dem folgenden Interview wurde nie vom FC Bayern kommuniziert. „Ist er bestraft worden oder nicht? Das belastet auch die Mannschaft, die Psyche. Das sind alles so Kleinigkeiten, die so zusammenkommen und deshalb ist es eine unruhige Zeit an der Isar.“

Matthäus-Fehde mit dem FC Bayern setzt sich fort

Matthäus scheint in letzter Zeit nicht besonders gut auf den FC Bayern zu sprechen sein. Erst vor zwei Wochen lieferte er sich vor dem Klassiker gegen den BVB ein Wortgefecht mit Oliver Kahn, den er anschließend der Lüge bezichtigte. Derweil dreht der leidende Titan auf der Tribüne durch. Man darf gespannt sein, ob und wie der FC Bayern auf die neueste Matthäus-Kritik reagieren wird. (ck)

