BVB gegen Fortuna im Live-Ticker: Favres große Chance

Borussia Dortmund

BVB-Trainer Lucien Favre freut sich auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf.

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der BVB auf Fortuna Düsseldorf. Es ist die große Chance für Trainer Lucien Favre.

Dortmund - Gut gerüstet geht Borussia Dortmund in das Duell mit Fortuna Düsseldorf, über das RUHR24.de* im Live-Ticker berichtet. Der Respekt vor dem 15. der Bundesliga-Tabelle ist allerdings groß: "Sie sind immer sehr gut organisiert, sehr athletisch, sehr hart in den Zweikämpfen. Respekt für diese Mannschaft!", sagte Trainer Lucien Favre (62) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Das Team von Trainer Friedhelm Funkel (65) erwies sich bereits in der vergangenen Saison als harte Nuss für den BVB: In Düsseldorf setzte es eine 1:2-Pleite und beim Aufeinandertreffen in Dortmund gab es einen hart umkämpften 3:2-Erfolg.

