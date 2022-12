Torwartsuche: FC Bayern an WM-Held interessiert – Kahn ist wohl sein Fürsprecher

FCB-Boss zweifelt wohl an Nübel

Einer der auffälligsten Torhüter der Weltmeisterschaft rückt nach dem Ausfall von Manuel Neuer offenbar in den Fokus des FC Bayern München.

München - Nach Manuel Neuers folgenschwerem Ski-Unfall sucht der FC Bayern nach einem Ersatz. Wie der Berater von Alexander Nübel bestätigte, plant der Rekordmeister eine vorzeitige Rückkehr des an die AS Monaco verliehenen Keepers. Spanischen Medien zufolge könnten sich die Münchner allerdings auch eine externe Lösung vorstellen, Marca berichtet über ein konkretes Interesse am Sevilla-Torwart Bono.

Bono (Yassine Bounou) Geboren: 5. April 1991 (Alter 31 Jahre), Montreal, Kanada Aktueller Klub: FC Sevilla Länderspiele: 51 für Marokko Vertrag bis: 30.06.2025

FC Bayern auf Torwartsuche: Marokko-Nationaltorwart Bono im Fokus

Dass Vereins-Boss Oliver Kahn ausgerechnet ehemaliger Welttorhüter ist, könnte in der derzeitigen Situation der Bayern besonders von Vorteil sein. Auf das Gespür des Karlsruhers wird es letztlich ankommen. Wie zuletzt berichtet wurde, soll der 53-Jährige nicht vollends von Nübel als Nummer eins überzeugt sein. Bei seinem Besuch in Katar hat ihn ein Spieler offenbar beeindruckt.

Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, sollen die Bayern ein Auge auf den marokkanischen Keeper Bono geworfen haben. Der Stammtorhüter des FC Sevilla zeigte während des gesamten WM-Turniers starke Leistungen und ließ bis zur 0:2-Niederlage im Halbfinale lediglich einen Treffer zu, bei dem es sich um ein Eigentor handelte. Auch in Drucksituationen zeigte sich Bono souverän und sorgte mit seinen Paraden im Elfmeterschießen gegen Spanien für den Einzug der Marokkaner ins Viertelfinale.

+ Bono wurde mit seinen Paraden zum gefeierten WM-Helden © imago/Shutterstock

FC Bayern offenbar an Bono interessiert - FC Sevilla braucht Einnahmen

Laut Marca steht der 31-Jährige oben auf der Liste des FC Bayern, weiter berichtet das Blatt, Oliver Kahn sei „sein wichtigster Fürsprecher“. Hinzu kommt, dass der FC Sevilla angesichts der sportlichen Misere einen personellen Umbruch plant. Die Andalusier überwintern derzeit auf einem Abstiegsrang und brauchen neue Einnahme für Neuzugänge.

Dass die WM die Türen für einen großartigen Verkauf öffnen könnte, wurde dabei wohl einkalkuliert. Zwar ist Bono einer der Leistungsträger im aktuell schwachen Team der „Blanquirrojos“, dennoch wäre Sevilla dem Bericht nach nicht abgeneigt, ihn für eine entsprechende Summe ziehen zu lassen. Der Europa-League-Rekordsieger überwies im September 2020 vier Millionen Euro für Bono.

Bono hat offenbar feste Klausel - Ablöse könnte der Knackpunkt sein

Eine Ablöse wäre ohnehin fällig, erst im April unterzeichnete der in Montreal geborene Keeper einen neuen Vertrag bis 2025. Marca zufolge stieg seine Klausel damit von 30 auf 50 Millionen an. Bleibt abzuwarten, ob die Bayern bereit sind, den vergleichsweise hohen Betrag auf den Tisch zu legen.

„Natürlich werden wir uns in aller Ruhe Gedanken machen“, meinte Oliver Kahn kurz nach der Verletzung des DFB-Torwarts Neuer zum Kicker. Allzu viel Zeit sollte sich der Bundesliga-Primus allerdings nicht lassen, Bonos Leistungen werden auch nicht an der Konkurrenz vorbei gegangen sein. (ajr)

Rubriklistenbild: © Eibner-Pressefoto/imago