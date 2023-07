Auf Safari-Tour: Bayern-Star und Jerome Boateng zusammen im Urlaub

Pärchen-Trip

Jerome Boateng begibt sich im Urlaub auf Safari-Tour in Afrika. An seiner Seite ist Bayern-Star Kingsley Coman, der als Guide herhalten soll.

Serengeti – Noch befinden sich die Bayern-Stars im Urlaub. Der deutsche Rekordmeister startet ab Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Saison, am 15. Juli geht es dann ins Trainingslager an den Tegernsee. Kingsley Coman genießt die freie Zeit und geht in Afrika auf Safari-Tour – mit dabei ein alter Bekannter aus gemeinsamen Tagen beim FC Bayern.

Jerome Boateng Geboren: 3. September 1988 (Alter 34 Jahre), Berlin Stationen: Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, FC Bayern, Olympique Lyon Größter Erfolg: Champions League (2013, 2020), Weltmeister 2014 Länderspiele: 76 (1 Tor) für Deutschland

Boateng und Coman machen gemeinsam Urlaub auf Safari-Tour

Während die meisten seiner Kollegen im Sommer Strand, Sonne und Meer genießen oder wie Serge Gnabry einen Städte-Trip in Tokio machen, verfolgt Kingsley Coman ganz andere Pläne. Gemeinsam mit seiner Verlobten Sabrina Duvad, die vor kurzem über ein Flughafen-Fiasko klagte, stand eine Safari-Tour im Serengeti Nationalpark in Tanzania auf dem Programm.

Und die beiden waren nicht allein. Mit Ex-Bayern-Star Jerome Boateng und seiner Partnerin Rebecca Silvera war offenbar ein Pärchen-Urlaub geplant. Auf Instagram teilten alle vier Expeditions-Teilnehmer ihre Eindrücke und Erfahrungen in Form von Fotos und Videos.

+ Jerome Boateng und Kingsley Coman auf Safari-Tour. © Jerome Boateng/Kingsley Coman/Instagram

Jerome Boateng im Urlaub mit Bayern-Star: Safari-Tour mit „tourist guide“ Kingsley Coman

„Safari Tour mit meinem tourist guide, Kingsley Coman“, schrieb Boateng scherzhaft und fügte beeindruckt hinzu: „Was für eine Erfahrung“. Dazu postete der Abwehrspieler, der zwischen 2011 und 2021 ein Jahrzehnt für den FC Bayern spielte und nach zwei Jahren bei Olympique Lyon aktuell auf Vereinssuche ist, mehrere Emojis von Tieren, darunter ein Löwe, Zebra, Elefant und eine Giraffe.

Kingsley Coman, der sechs Jahre mit Boateng zusammen gespielt hatte und 2020 das Siegtor im Champions-League-Finale erzielte, reagierte mit einem lachenden und küssenden Emoji auf die Aussage seines Reise-Begleiters. Auf seinem eigenen Instagram-Profil schrieb der Franzose zu mehreren Fotos: „HAKUNA MATATA“, was übersetzt ins Deutsche soviel heißt wie „Kein Problem“.

Boateng nach Urlaub auf Vereinssuche

Die Comans und Boatengs waren völlig überwältigt, all die wilden Tiere aus nächster Nähe erleben zu können. „Die beste Reise jemals, wir brauchen eine Wiederholung“, schrieb Boatengs Partnerin. Wie es mit seiner sportlichen Zukunft nach dem Urlaub weitergeht, steht derweil in den Sternen. Zuletzt tanzte Boateng auf einer Hochzeit mit Bayern-Schreck Didier Drogba. (ck)

