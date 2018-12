Klopp vor Duell gegen FC Bayern: „Es gibt nichts Schlimmeres, als...“

Interview

+ © AFP / PAUL ELLIS Im Interview spricht Liverpool-Trainer Jürgen Klopp über das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München. © AFP / PAUL ELLIS

Jürgen Klopp hat sich lobend über seinen Ex-Club Borussia Dortmund und dessen Coach Lucien Favre geäußert. „Es war klar, dass Lucien ein toller Trainer ist. Aber die Art und Weise war beeindruckend. Im Juli/August haben wir sicher die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, hoppla“, sagte der Trainer des englischen Spitzenreiters FC Liverpool in einem Interview der Bild-Zeitung (Samstag-Ausgabe).

Zum Vergleich der Situation von Bundesliga-Tabellenführer BVB und seines Clubs meinte er: „Sich mit Manchester City, Tottenham oder Arsenal auseinanderzusetzen oder nur - in Anführungsstrichen - die Bayern im Nacken zu haben, ist schon ein Unterschied.“ Die Reds haben in der Premier League sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Tottenham und treffen an diesem Samstag auf den Tabellen-Fünften FC Arsenal (18.30 Uhr).

Vor Champions-League-Duell: Jürgen Klopp über FC Bayern München

Mit Blick auf das Champions-League-Achtelfinale, in dem Liverpool auf die Münchner trifft, erzählte Klopp, wie er davon erfuhr, dass es gegen den FC Bayern geht: „Ich habe die Auslosung, ehrlich gesagt, gar nicht geschaut. Aber in dem Moment, als quasi schon alle Lose gezogen waren, habe ich jede Menge SMS bekommen und wusste, es sind die Bayern. Alles gut, das werden schwere Spiele – aber für beide...“

Das Formtief des FC Bayern in der Bundesliga-Hinrunde interessiert Jürgen Klopp vor dem Königsklassen-Duell nach eigenem Bekunden nicht: „Was bisher passiert ist, ist für mich unwichtig. Bis Februar können wir alle noch wahnsinnig viele Phasen durchlaufen. In der Analyse zur Vorbereitung auf Bayern spielen solche Phasen sowieso keine Rolle.“

Für Klopp ist vielmehr klar, dass der FC Liverpool im Champions-League-Achtelfinale „auf das beste Bayern“ treffen wird: „Und das, was wir in den letzten zwei, drei Wochen vor der Winterpause gesehen haben, ist ja wieder ganz stark.“

Seine Befürchtung vor dem Spiel gegen den FC Bayern: „Im Übrigen gäbe es nichts Schlimmeres als einen angeschossenen Löwen. Die Bayern sind jetzt quasi in der Bundesliga in der Verfolger-Situation. Und ich glaube, dass sie diese Rolle auch angenommen haben. Genauso wollen sie in der Champions League etwas bewegen. Das einzig Gute ist, dass wir auch nicht so schlecht sind.“

CL-Achtelfinals: FC Bayern München gegen Klopp - Schalke gegen ManCity

Im Bild-Interview spricht Jürgen Klopp auch über einen ehemaligen Spieler des FC Bayern München: Über Xherdan Shaqiri, der aktuell bei den „Reds“ durchstartet. Klopp erklärt, warum der Schweizer sich während seiner Zeit in München nicht wirklich durchsetzen konnte: „Er war schon ein überragendes Talent, als er fast noch als Kind zu den Bayern kam. Da hatte er aber das Pech, dass es mit Robben und Ribéry überragende Spieler auf seiner Position gab. Trotzdem hat er viele Spiele gemacht, und ich fand ihn immer gut. Aber für uns war er damals außer Reichweite.“

dpa/fro