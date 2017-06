Bellerin spendet für Opfer des Londoner Hochhausbrands

Confed Cup als Spendenlauf

Der spanische Nationalspieler Hector Bellerin will für jede Minute, die er beim Confed Cup spielt, Geld für die Opfer des Hochhausbrands in London spenden.

London - Hector Bellerin vom englischen Fußball-Traditionsklub FC Arsenal hat den Hinterbliebenen der Opfer des Hochhausbrands in London seine Unterstützung versprochen. Für jede Minute, die der Rechtsverteidiger für Spanien bei der U21-EM in Polen spielt, will der 22-Jährige 50 Pfund (rund 57 Euro) spenden. Das schrieb Bellerin am Samstag auf Twitter.

Spanien startet am Samstagabend (20.45 Uhr/live bei Sport 1) gegen Mazedonien in das Turnier. Sollte die Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht werden und Bellerin bis zum Finale jede Minute auf dem Platz stehen, kämen knapp 25.700 Euro zusammen. Bei dem Feuer im Grenfell Tower im Londoner Stadtteil Kensington waren in der Nacht auf Mittwoch mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

