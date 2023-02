Nagelsmann über Upamecano: „Er hat zu lange Schmerzmittel genommen“

PSG-Generalprobe gegen Bochum

+ © IMAGO/Wunderl Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz. © IMAGO/Wunderl

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den formstarken VfL Bochum gab Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eine Pressekonferenz. Die wichtigsten Aussagen gibt‘s hier.

13.20 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

13.18 Uhr: Der Bayern-Coach zu den Wechselgerüchten um Kingsley Coman: „King ist ein extrem wichtiger Spieler für uns. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und Charakter. Er hat großartige Fähigkeiten, macht jetzt aus Trainersicht wenig Sinn, ihn zu verkaufen.“

13.17 Uhr: Nagelsmann wird zu Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani befragt. „Ich spreche nicht über Spieler anderer Klubs. Ich freue mich für Olli (Glasner, d. Red.), dass er einen tollen Stürmer hat.“

13.16 Uhr: Was ändert sich ohne Kimmich? „Da ändert sich nicht so viel. Leon (Goretzka, d. Red.) ist ein bisschen kopfballstärker. Er weiß, was seine Aufgaben sind. Leon wird nicht mehr der Box-to-box-Spieler wie sonst sein. Der Leon ist clever genug, nicht irgendwo rumzurennen, sondern die Position zu halten. Er hat das schon ein paar mal gespielt.“

Nagelsmann gibt Upamecano-Update: „Er hat zu lange Schmerzmittel genommen“

13.15 Uhr: Wie ist der Stand bei Upamecano? „Er hat gesagt, er hat keine Schmerzen mehr. Das kann immer wiederkommen. Die Struktur ist sehr belastet bei ihm. Die Behandlung war gut. Jetzt hoffen wir, dass es ohne Schmerzmittel geht. Er hat zu lange Schmerzmittel genommen.“

13.12 Uhr: Der Bayern-Trainer äußert sich zum CL-Gegner Paris und den drohenden Ausfällen von Mbappé und Messi: „Sie haben einen herausragenden Kader. Aber klar, das sind zwei Spieler, die besondere Fähigkeiten haben. Wenn uns zwei Topspieler fehlen würden, wären wir wohl auch einen Tick schlechter. Ich weiß nicht, ob er (Messi, d. Red.) ausfällt. Ich bereite die Mannschaft so vor, als würden beide spielen.“

13.10 Uhr: Nagelsmann zu Choupo-Moting: „Ich habe nichts dagegen, wenn er trifft. Er hat viel Vertrauen von uns, ist ein wichtiger Spieler. Bei der Flankenverwertung ist er sehr, sehr stark. Wir haben wenig Strafraumspieler, da ist er sehr gut.“

13.08 Uhr: Nagelsmann über den neuen Torwarttrainer Rechner: „Micha kenne ich aus Hoffenheimer Zeiten. Ich habe gelesen, er sei mein Kumpel. Er ist nicht mein Kumpel. Er ist ein herausragender Torwarttrainer, der innovativ ist. Es ist sinnvoll, Leute zu haben, die ähnlich denken. Ich freue mich, dass er da ist.“

Aussprache mit Neuer? Nagelsmann mauert: „Bleibt intern“

13.06 Uhr: Offenbar gab es eine Aussprache mit Manuel Neuer. „Das bleibt intern. Wir haben nicht nur über das Interview gesprochen. Meine Aufgabe ist es, Manu zu unterstützen, damit er wieder fit wird. Es ist wichtig, dass das Thema jetzt irgendwann wieder beerdigt wird“, sagt Nagelsmann.

13.04 Uhr: Der Coach mahnt: „Wir müssen aus dem Kopf kriegen, dass wir nur an Paris denken. Wir müssen im Flow bleiben. Bochum ist ein sehr wichtiges Spiel für unsere Saison. Wir müssen es mit 100 Prozent angehen, weil wir damit auch das Champions-League-Spiel mitbeeinflussen.“

13.02 Uhr: Nagelsmann rechnet mit einem müden VfL Bochum: „Sie mussten im Pokal schon ziemlich Gas geben. Sie haben nicht so viele Englische Wochen, das ist etwas, woran sie sich vielleicht gewöhnen müssen.“

13.01 Uhr: Joshua Kimmich ist rotgesperrt. „Leon (Goretzka, d. Red.) wird Josh auf der Sechs ersetzen“, informiert Nagelsmann. Der Trainer verkündet einen weiteren Ausfall: „Ryan fällt aus (Gravenberch, d. Red.), wird aber gegen Paris wieder zur Verfügung stehen. Das Bochum-Spiel kommt für ihn noch zu früh.“

13 Uhr: Julian Nagelsmann nimmt Platz, die PK läuft.

Update vom 10. Februar, 12.53 Uhr: Gleich beginnt die Pressekonferenz. Welche Neuigkeiten hat Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen den VfL Bochum?

Erstmeldung vom 10. Februar: München – Wohl jeder beim FC Bayern fiebert schon dem Champions-League-Achtelfinale gegen PSG (Dienstag, 21 Uhr) entgegen. Nach Kylian Mbappé soll mit Lionel Messi der nächste Superstar ausfallen. Um sich an der Säbener Straße ins Fäustchen zu lachen, ist es aber noch ein bisschen zu früh.

Ob beide Stars tatsächlich für das Hinspiel in München ausfallen, ist noch offen. FCB-Coach Julian Nagelsmann bezweifelte schon den angeblichen Ausfall von Mbappé stark. Ohnehin gilt es zunächst, sich auf das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den VfL Bochum zu konzentrieren. Denn ein Punktepolster auf die Konkurrenz haben die Münchner nicht mehr.

FC Bayern im Aufwind: Choupo-Moting und Upamecano wohl wieder fit

Während in Paris nach dem Pokal-Aus gegen Marseille unter der Woche und dem drohenden Ausfall der zwei Schlüsselspieler die Alarmglocken schrillen, geht es beim FC Bayern wieder aufwärts – sportlich und auch personell.

Die letzten beiden Spiele gegen Mainz und Wolfsburg gewann die Nagelsmann-Elf. Mit Eric Maxim Choupo-Moting und Dayot Upamecano sind zwei zuletzt angeschlagene Spieler wohl wieder fit. Bei Ryan Gravenberch (Knieprellung) sieht es noch nicht so gut aus.

Sadio Mané und Noussair Mazraoui sind für die Spiele gegen Bochum und Paris noch keine Option. Weitere Informationen wird Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz geben, die Sie hier ab 13 Uhr live mitverfolgen können. (epp)