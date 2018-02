Bayer im Pech: Bender fällt länger aus

Dämpfer nach Pokalspiel

+ © dpa Lars Bender fällt mehrere Wochen aus. © dpa

Pech für Bayer Leverkusen. Im Pokalspiel gegen Bremen hat sich mit Lars Bender eine der Stützen des Vereins verletzt. Der Kapitän fällt gleich mehrere Wochen aus.

Leverkusen - Bayer Leverkusen muss wahrscheinlich drei Wochen auf seinen Kapitän Lars Bender verzichten. Der 28 Jahre alte Defensivspieler hat sich laut Vereinsangaben vom Mittwoch in der Viertelfinalpartie des DFB-Pokals gegen Werder Bremen (4:2 nach Verlängerung) einen Faserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Bender war am Dienstag in der 79. Minute ausgewechselt worden.

